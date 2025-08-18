Magaly Medina admite que competir con ‘AFHS’ y ‘Eres mi bien’ será duro: “El programa que me antecede languidece en el aburrimiento”

La conductora reconoce que sentirá el impacto del estreno de ‘Eres mi bien’ y el capítulo en vivo de ‘Al Fondo Hay Sitio’. | Infobae Perú

El prime time de la televisión peruana vivirá una noche de alto voltaje este lunes 18 de agosto. América TV apuesta por un capítulo especial de Al Fondo Hay Sitio en vivo, mientras Latina lanza su nueva telenovela ‘Eres mi bien’, ambos espacios respaldados por elencos de peso e intensas campañas promocionales.

En medio de este escenario, Magaly Medina, desde las pantallas de ATV, advirtió a Infobae Perú lo que se viene para su propio programa: “Hoy es lunes, la competencia empieza fuerte... Nosotros vamos a sentir la pegada, esa es mi preocupación en el día de hoy”.

La conductora, al frente de uno de los programas más vistos del horario estelar desde hace años, sabe que el reto de enfrentarse a dos gigantes en un mismo horario será complejo. Magaly, acostumbrada a liderar la franja nocturna y a pelear por el rating, reconoció que la competencia se ha puesto al máximo.

“La competencia se está armando para ir a la guerra por el segundo lugar y lamentablemente sola no puedo defender el fortín. Por demasiados años han puesto sobre mis hombros una carga muy pesada que es liderar el estelar de la noche y sostenernos comercialmente como un producto líder”.

Magaly Medina habla de la competencia

“El apoyo no lo siento”

A pesar de su larga trayectoria en el horario estelar de ATV, Medina expresó su malestar por no sentirse respaldada en la estrategia de programación, en comparación con sus rivales. Aquí, la periodista fue directa sobre el problema crónico que afronta con el programa que la antecede, pues no siente que es un buen colchón para su espacio: Andrea, conducido por Andrea Llosa.

Las reiteradas quejas de Magaly apuntan a que el bajo rating que hereda de ese espacio debilita su arranque frente a la competencia: “Si es mi queja constante hace tres años. El programa que me antecede languidece en el aburrimiento y la rutina y no parecen caminar a la par que la competencia brutal que tenemos. He dado ideas, he pedido, he rogado que despierten de la modorra en la que sobreviven, pero parece que no les interesa ganar. No tienen cariño ni camiseta por el canal que los alberga. No tienen las ganas y hambre de rating que mi equipo y yo tenemos”.

“El apoyo no lo siento. De la boca para afuera me lo ofrecen, pero cambios no veo y tampoco ganas de competir como hay que hacerlo. No se trata de seguir apostando a que nuestro programa puede solo. El estelar de un programa líder como el mío no se sostiene de esa manera. Necesita el famoso colchón de programas que me antecedan y den rating”, afirmó la conductora, marcando distancia sobre la respuesta institucional a sus demandas históricas.

Un prime time con guerra televisiva total

Este lunes, la franja nocturna coloca frente a frente a ATV, América TV y Latina. Mientras Al Fondo Hay Sitio prepara un episodio especial —apostando por una transmisión en vivo con interacción del público—, Latina renueva expectativas con el estreno de ‘Eres mi bien’, reuniendo figuras populares como David Villanueva, Mónica Sánchez, Paul Martin, César Ritter, Roberto Moll y más. El regreso de Mónica Sánchez al prime time, ahora fuera de su papel como Charito, suma presión al bloque de competencia.

En ese escenario, el programa de Magaly Medina no solo debe sostener su propio rating, sino también enfrentar la oleada promocional de los estrenos rivales. La conductora no dudó en dejar claro el reto del momento: “Nosotros vamos a sentir la pegada con la competencia en horario estelar”.