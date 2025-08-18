Perú

Magaly Medina admite que competir con ‘AFHS’ y ‘Eres mi bien’ será duro: “El programa que me antecede languidece en el aburrimiento”

La periodista reconoció que la competencia en el prime time será complicada este lunes 18 de agosto

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
La conductora reconoce que sentirá el impacto del estreno de ‘Eres mi bien’ y el capítulo en vivo de ‘Al Fondo Hay Sitio’. | Infobae Perú

El prime time de la televisión peruana vivirá una noche de alto voltaje este lunes 18 de agosto. América TV apuesta por un capítulo especial de Al Fondo Hay Sitio en vivo, mientras Latina lanza su nueva telenovela ‘Eres mi bien’, ambos espacios respaldados por elencos de peso e intensas campañas promocionales.

En medio de este escenario, Magaly Medina, desde las pantallas de ATV, advirtió a Infobae Perú lo que se viene para su propio programa: “Hoy es lunes, la competencia empieza fuerte... Nosotros vamos a sentir la pegada, esa es mi preocupación en el día de hoy”.

La conductora, al frente de uno de los programas más vistos del horario estelar desde hace años, sabe que el reto de enfrentarse a dos gigantes en un mismo horario será complejo. Magaly, acostumbrada a liderar la franja nocturna y a pelear por el rating, reconoció que la competencia se ha puesto al máximo.

“La competencia se está armando para ir a la guerra por el segundo lugar y lamentablemente sola no puedo defender el fortín. Por demasiados años han puesto sobre mis hombros una carga muy pesada que es liderar el estelar de la noche y sostenernos comercialmente como un producto líder”.
Magaly Medina habla de la
Magaly Medina habla de la competencia . Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“El apoyo no lo siento”

A pesar de su larga trayectoria en el horario estelar de ATV, Medina expresó su malestar por no sentirse respaldada en la estrategia de programación, en comparación con sus rivales. Aquí, la periodista fue directa sobre el problema crónico que afronta con el programa que la antecede, pues no siente que es un buen colchón para su espacio: Andrea, conducido por Andrea Llosa.

Las reiteradas quejas de Magaly apuntan a que el bajo rating que hereda de ese espacio debilita su arranque frente a la competencia: “Si es mi queja constante hace tres años. El programa que me antecede languidece en el aburrimiento y la rutina y no parecen caminar a la par que la competencia brutal que tenemos. He dado ideas, he pedido, he rogado que despierten de la modorra en la que sobreviven, pero parece que no les interesa ganar. No tienen cariño ni camiseta por el canal que los alberga. No tienen las ganas y hambre de rating que mi equipo y yo tenemos”.

“El apoyo no lo siento. De la boca para afuera me lo ofrecen, pero cambios no veo y tampoco ganas de competir como hay que hacerlo. No se trata de seguir apostando a que nuestro programa puede solo. El estelar de un programa líder como el mío no se sostiene de esa manera. Necesita el famoso colchón de programas que me antecedan y den rating”, afirmó la conductora, marcando distancia sobre la respuesta institucional a sus demandas históricas.
Magaly Medina responde a reproches
Magaly Medina responde a reproches de Andrea Llosa: “No peleo con ‘chibolas piconas’”

Un prime time con guerra televisiva total

Este lunes, la franja nocturna coloca frente a frente a ATV, América TV y Latina. Mientras Al Fondo Hay Sitio prepara un episodio especial —apostando por una transmisión en vivo con interacción del público—, Latina renueva expectativas con el estreno de ‘Eres mi bien’, reuniendo figuras populares como David Villanueva, Mónica Sánchez, Paul Martin, César Ritter, Roberto Moll y más. El regreso de Mónica Sánchez al prime time, ahora fuera de su papel como Charito, suma presión al bloque de competencia.

En ese escenario, el programa de Magaly Medina no solo debe sostener su propio rating, sino también enfrentar la oleada promocional de los estrenos rivales. La conductora no dudó en dejar claro el reto del momento: “Nosotros vamos a sentir la pegada con la competencia en horario estelar”.

Temas Relacionados

Magaly MedinaAl Fondo Hay SitioEres mi bienperu-entretenimiento

Últimas Noticias

TC suspende investigaciones contra Dina Boluarte: ¿Qué pasará con las denuncias que presentó la fiscal de la Nación en el Congreso?

La presidenta del TC señaló que el fallo no solo alcanza a Dina Boluarte, sino también a quienes asuman la presidencia en el futuro

TC suspende investigaciones contra Dina

Samahara Lobatón desmiente a Youna y niega haber recibido 30 mil soles de Jefferson Farfán

La influencer peruana salió al frente para desmentir los rumores sobre una supuesta transferencia bancaria, asegurando que no ha recibido ningún monto de parte del exfutbolista

Samahara Lobatón desmiente a Youna

Defensa de Dina Boluarte sobre decisión del TC: “El presidente debe gobernar en tranquilidad, no acosado por denuncias”

En entrevista con RPP, el abogado de la presidenta explicó que la medida busca proteger la gobernabilidad y garantizar que la mandataria pueda ejercer sus funciones sin presiones judiciales durante su gestión

Defensa de Dina Boluarte sobre

Samahara Lobatón revela los lujosos regalos que recibía de Jefferson Farfán, pero aclara: “No nos pagaba el colegio”

La hija de Melissa Klug señaló que el exfutbolista era tajante respecto a la educación

Samahara Lobatón revela los lujosos

Magaly Medina sobre fiesta de la hija de Richard Acuña tras atentado en Trujillo: “Es como bailar sobre la tumba de tanto fallecido”

La conductora remarcó que, si bien la familia estaba en su derecho de realizar una celebración lujosa, la ola de violencia en Trujillo exigía un gesto de solidaridad; lo más empático habría sido postergar la fiesta en señal de respeto a las víctimas

Magaly Medina sobre fiesta de
ÚLTIMAS NOTICIAS
La muerte de Maradona: la

La muerte de Maradona: la Fiscalía advirtió sobre convertir el juicio en un “espectáculo” y se opuso a Luque

Presupuesto 2026: el Gobierno volverá a plantear una regla fiscal para ponerle un “cepo” al gasto público

Revés para el abogado acusado de engañar a Gonzalo Montiel: le revocaron la eximición de prisión otra causa por estafas

La UIA advirtió por el impacto de las tasas municipales y pidió un nuevo consenso fiscal en los tres niveles de gobierno

Continúa la alerta naranja por la ciclogénesis que azota al AMBA: cuándo dejará de llover

INFOBAE AMÉRICA
Analizan si una niña de

Analizan si una niña de 7 años murió por tortura en República Dominicana

Una intérprete de lengua de señas se robó la atención en el show de Oasis en Dublín

Cumbre Zelensky-Putin: Suiza no ejecutará la orden de arresto del TPI contra el ruso si la reunión es en Ginebra

La OTAN confirmó que su próxima cumbre se celebrará en julio de 2026 en Ankara

Rie Kudan: discriminación, un “test de compasión” y cómo escribir una novela premiada usando IA

TELESHOW
La nueva coincidencia entre Wanda

La nueva coincidencia entre Wanda Nara y la China Suárez que hizo estallar las redes: “Un especialista en montaje”

El tierno mensaje de Luisana Lopilato y Michael Bublé a su hija Cielo: “Transformaste nuestras vidas para siempre”

El extravagante look de Wanda Nara en Los Ángeles: estilo baloncesto, Hello Kitty y carteras de lujo

Cronología de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi: del comunicado soft al escándalo por infidelidad

La palabra de Andrés Gil por los rumores de supuesto romance con Gimena Accardi: “Es absolutamente falso”