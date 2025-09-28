Con cuatro galardones en los World Travel Awards 2025, Perú reafirma su liderazgo turístico en Sudamérica y en el mundo

World Travel Awards Sudamérica 2025, celebrado el 27 de septiembre en Cancún, México. (Andina)

El calendario turístico internacional volvió a poner los ojos en Perú. Esta vez, la cita fue en Cancún, México, el 27 de septiembre, cuando los World Travel Awards (WTA) celebraron su edición sudamericana 2025. En el escenario, el nombre del país se escuchó repetidamente al anunciarse los ganadores. Una racha que ya no sorprende, pero sí emociona: por segundo año consecutivo, Perú fue elegido Mejor Destino de Sudamérica.

El reconocimiento se suma a una lista que confirma la preferencia de viajeros y expertos de la industria. No se trata solo de paisajes, sino de un conjunto de experiencias que incluyen historia, cultura, gastronomía y hospitalidad. La organización de los WTA lo resume en su portal oficial: “Los ganadores representan lo mejor de lo mejor en cada categoría”. Ese “mejor” lleva la marca de un país que ha sabido convertir sus tradiciones en una propuesta turística de alcance mundial.

Entre montañas que rozan el cielo, la selva que sorprende con su diversidad y una costa que guarda recetas ancestrales, Perú se muestra como un destino completo. En palabras de los organizadores, el país “inspira y se queda en la memoria”. No es casual que, además de ser nombrado destino líder, también se haya destacado en categorías clave que refuerzan la idea de integralidad.

Cuatro premios que marcan la diferencia

Perú supera a países como Argentina, Brasil y Chile para ser reconocido como el mejor destino culinario, cultural y turístico de Sudamérica. (X: Marca Perú)

En los WTA Sudamérica 2025, Perú alcanzó cuatro reconocimientos: Mejor Destino de Sudamérica, Mejor Destino Culinario, Mejor Destino Cultural y Mejor Atracción Turística con Machu Picchu. Estos logros no solo colocan al país en lo alto del mapa regional, sino que lo consolidan como un referente de diversidad turística.

El sitio arqueológico de Machu Picchu volvió a ser protagonista, al recibir el premio a la principal atracción de Sudamérica. No es la primera vez: desde 2018 hasta 2024 ya había acumulado siete galardones consecutivos en esta categoría. Esta nueva mención reafirma su posición como un símbolo de alcance mundial.

La gastronomía también tuvo su lugar. Con la distinción de Mejor Destino Culinario 2025, Perú sumó 12 victorias históricas en esta categoría. Desde el cebiche en la costa hasta la pachamanca en los Andes y el juane en la Amazonía, los sabores regionales conforman una mesa reconocida en todo el continente. Como recordó la organización, “cada plato cuenta una historia que combina tradición y creatividad”.

En cuanto a la cultura, el país alcanzó un nuevo registro: con el premio a Mejor Destino Cultural de Sudamérica 2025, acumula 10 victorias en esta categoría. Los resultados reflejan el valor de las festividades, artes, oficios y expresiones vivas que se mantienen en las ciudades y comunidades.

Una trayectoria de nominaciones y logros

Los World Travel Awards Sudamérica 2025 son una de las premiaciones más importantes del turismo internacional, conocidos como los “Óscar del Turismo”. (Marca Perú)

El desempeño de Perú en los WTA no se limita a este año. La lista de nominaciones de 2025 incluyó 16 categorías, desde turismo de aventura hasta mejor destino para conferencias. Algunas ya habían sido conquistadas en el pasado, como la de Mejor Destino Verde de Sudamérica, con victorias en 2010, 2011, 2017 y 2020. Otras siguen en disputa, como turismo de aventura y destino emergente.

Promperú, la oficina de promoción turística del país, también estuvo nominada como Mejor Oficina de Turismo de Sudamérica, lo que refuerza la importancia de la estrategia institucional para proyectar la imagen del país en mercados internacionales.

Los antecedentes muestran una presencia sostenida. Por ejemplo, Machu Picchu ya figuraba como ganador en su categoría desde 2018. La gastronomía suma premios casi cada año desde 2012, con excepción de 2017 y 2020. La constancia en estos resultados explica por qué los viajeros identifican a Perú como un destino confiable y atractivo.

El valor de los World Travel Awards

Nuestro país destaca en cuatro de las 17 categorías de los prestigiosos premios, reafirmando su excelencia culinaria y cultural. (Composición: Infobae / Jazmine Angulo / Andina)

Los WTA surgieron en 1993 con el objetivo de destacar la excelencia en la industria del turismo. Treinta años después, se han convertido en un referente mundial. Para la región sudamericana, los galardones son especialmente relevantes, ya que agrupan a los países con mayor flujo de visitantes y proyectan sus resultados hacia los rankings globales.

El proceso de votación incluye a ciudadanos, turistas y profesionales del sector. Participar solo requiere registrarse en el portal oficial, confirmar la cuenta mediante correo electrónico y seleccionar a los nominados. Este sistema democratiza la elección y refleja no solo la opinión de expertos, sino también la percepción de los propios viajeros.

En ese escenario, los premios obtenidos por Perú cobran mayor significado. Más allá de las cifras, representan la voz de quienes recorren sus paisajes, prueban su cocina y conocen sus tradiciones. Cada distinción es, en palabras de los organizadores, un reflejo de que “los ganadores representan lo mejor de lo mejor”.