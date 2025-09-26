Perú

Sujetos con uniformes de la PNP asaltaron a un joven en Juliaca: portaban fusiles e intentaron ingresar a vivienda

La víctima, un joven de 27 años, se encontraba junto a su hermana en las afueras de su casa cuando aparecieron siete falsos policías

El temor se intensificó entre los vecinos de la urbanización San Julián, en Juliaca, Puno, tras un asalto perpetrado por un grupo de delincuentes disfrazados de policías. La víctima, un joven de 27 años dedicado al trabajo minero, fue interceptado en la puerta de su vivienda por sujetos armados con fusiles, quienes lo golpearon y le robaron sus pertenencias.

El hecho ocurrió cuando la víctima regresaba a su domicilio junto a su hermana. Al estacionar su vehículo y descender, dos vehículos se acercaron y de ellos bajaron varios hombres vestidos con uniformes policiales y portando armas largas.

Las cámaras de seguridad captaron cómo la hermana, al notar la presencia de los asaltantes, ingresó rápidamente a la vivienda y cerró la puerta, mientras los atacantes golpeaban violentamente la entrada para intentar acceder al inmueble. El joven, al intentar huir, fue alcanzado, reducido y agredido físicamente.

Según el testimonio de un familiar, al no conseguir acceder al interior de la vivienda, los delincuentes revisaron el vehículo de la víctima, pero al no hallar objetos de valor, optaron por llevarse su celular y billetera antes de retirarse del lugar.

“Estoy llamando y ni siquiera contesta la policía. Eran más o menos como tres camionetas que vinieron. Estaban disfrazados con ropa de policía. Ahí están las cámaras. Son algo de ocho o siete más o menos. Mi hermano dice: ‘Todo, me han sacado todo mi bolsillo, no hay nada’”, mencionó en Latina Noticias.

La familia reaccionó de inmediato tras el ataque. La hermana y otros allegados auxiliaron al joven herido y expresaron su frustración por la falta de respuesta policial. Los serenos municipales acudieron al llamado de auxilio. Ellos asistieron al joven y lo trasladaron a un hospital cercano para que recibiera atención y pudiera formalizar la denuncia.

Inseguridad en Perú afecta la salud mental

La inseguridad ciudadana que se registra el Perú ha trascendido las estadísticas y titulares, impactando directamente en la salud mental de la población. Ocho de cada diez peruanos reconocen vivir con miedo, lo que se traduce en insomnio, ansiedad y sensación constante de riesgo. Los trastornos de ansiedad, el insomnio y el estrés postraumático han aumentado especialmente en las grandes ciudades y zonas con alta delincuencia, según el Ministerio de Salud (Minsa).

Entre el 30% y 40% de los casos de ansiedad y estrés atendidos tienen relación con experiencias de victimización o la percepción continua de peligro. Los adultos jóvenes y las mujeres son los más afectados, por la exposición a situaciones violentas y la sobrecarga de tareas familiares. Especialistas advierten que la hipervigilancia y el estrés crónico generan síntomas físicos como dificultad para dormir, dolores de cabeza, fatiga y problemas digestivos, afectando la vida laboral, académica y familiar.

Incluso actividades cotidianas, como caminar con el celular o dejar que los niños jueguen en un parque, se han vuelto riesgosas. Muchas familias han modificado sus rutinas, instalando sistemas de seguridad o evitando salir en ciertos horarios, todo para protegerse de la delincuencia y reducir el riesgo de ser víctimas.

