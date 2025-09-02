Balacera en Arequipa: ladrones disfrazados de policías roban S/11 mil de conocido hotel y huyen lanzando disparos

Ladrones disfrazados de policías asaltan hotel de Arequipa y se llevan S/10 mil | América TV

El miedo volvió a apoderarse de los vecinos de la avenida Los Incas, en pleno Cercado de Arequipa, tras un violento asalto perpetrado la noche del 1 de septiembre en el hostal Kaprichos. Una banda de delincuentes fuertemente armados ingresó al local alrededor de las 11:00 p.m., redujo al cuartelero y se apoderó de más de 10 mil soles en efectivo. Para escapar, dispararon al aire y contra vehículos estacionados en la zona, sembrando pánico entre residentes y transeúntes.

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, los cinco asaltantes llegaron en una camioneta Toyota RAV blanca y actuaron con rapidez. Vestidos con chalecos y gorras con insignias de la Policía Nacional del Perú (PNP), lograron confundirse para ejecutar el atraco. Testigos indicaron que incluso se produjo un fuego cruzado cuando agentes de Radiopatrullas arribaron alertados por las llamadas de los vecinos. Los hampones escaparon rumbo al sector de Pachacútec, en Cerro Colorado, donde finalmente se perdió su rastro.

Asalto al hostal Kaprichos: disparos, persecución y fuga en camioneta blanca

Composición: Infobae Perú

El ataque ocurrió en la urbanización 9 de Octubre, manzana D, lote 16. Según la denuncia presentada, el propietario del establecimiento tuvo que esconderse en un baño para evitar ser alcanzado por las balas, mientras los delincuentes amenazaban al cuartelero y se llevaban la recaudación. Tras el robo, los hampones huyeron en la camioneta que los esperaba en la puerta, disparando en plena vía pública.

Los proyectiles alcanzaron a dos vehículos estacionados, una camioneta de placa ADA - 315 y otra con matrícula AMG - 655. Los moradores de la zona relataron que el estruendo de los disparos desató escenas de terror en las inmediaciones del Puente Bicentenario, donde familias y estudiantes suelen transitar en horas de la noche. Ante el bullicio, la PNP desplegó el plan cerco, pero a pesar de la persecución los sujetos lograron evadir el operativo en dirección a Cerro Colorado.

Cabe destacar que este hecho no es aislado. Días antes, otro local con el mismo nombre, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, también fue blanco de un atraco. En esa ocasión, tres delincuentes armados redujeron a la administradora y tras destrozar la mampara del mostrador se llevaron más de 3 mil soles. El modus operandi del uso de armas de fuego y amenazas directas refuerza la hipótesis de que se trataría de la misma banda organizada.

Captura de presuntos implicados: dos detenidos con arma de fuego en Arequipa

Composición: Infobae Perú

La tarde del 2 de septiembre, un día después del asalto, agentes de la PNP lograron la captura de dos sujetos identificados como Jonathan Bruno Díaz (36) y Luis Trinidad (28), ambos provenientes de Lima y con antecedentes delictivos. La intervención se realizó en inmediaciones del centro comercial Paseo Central, cerca del puente Ernesto Gunther, cuando se encontraban dentro de un taxi por aplicativo.

Durante la inspección, se halló en su poder un morral, una maleta y un arma de fuego envuelta en papel aluminio. De acuerdo con la información preliminar, estos hombres estarían implicados no solo en el robo al hostal Kaprichos, sino también en otros atracos registrados en la ciudad. Uno de ellos ya habría cumplido condena en un penal por delitos similares, lo que refuerza la sospecha de que se trata de una banda que llegó desde la capital para ejecutar asaltos en Arequipa.

Este nuevo golpe delincuencial ha despertado indignación entre los vecinos, quienes denuncian una ola de robos en la zona de Los Incas y advierten que la inseguridad se ha vuelto insostenible. Residentes señalaron que desde las seis de la tarde el ambiente se torna peligroso por la presencia de personas sospechosas, incluyendo extranjeros. Padres de familia de colegios cercanos como el Politécnico Rafael Loayza y la Gran Unidad Mariano Melgar exigen mayor patrullaje y presencia policial constante.

La situación se agrava con la proliferación de locales clandestinos, que pese a reiteradas denuncias continúan operando en la zona. Algunos vecinos incluso sospechan de filtraciones de información que habrían frustrado operativos policiales anteriores. Ante este panorama, la comunidad insiste en que se requiere un plan urgente para frenar la criminalidad, que ya consideran “desbordada” en la Ciudad Blanca.