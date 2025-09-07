Perú

Inseguridad en Perú dispara casos de ansiedad y estrés postraumático: el síntoma silencioso que crece en las ciudades

Las noches sin dormir, el miedo permanente y la sensación de estar en riesgo se han convertido en parte de la rutina de miles de familias peruanas, especialmente en las grandes ciudades. El Minsa explica cómo manejar estos casos y cómo buscar apoyo

Por Tomás Ezerskii

Contraloría detecta deficiencias en municipios: cámaras apagadas y patrulleros varados en plena ola criminal

La inseguridad ciudadana en el Perú ya no solo se refleja en cifras policiales o titulares de violencia. Ocho de cada diez peruanos reconocen vivir con miedo, un temor que va mucho más allá de perder pertenencias: está afectando la salud mental de millones de personas. Las noches sin dormir, la ansiedad permanente y la sensación de estar en riesgo se han convertido en parte de la rutina de miles de familias, especialmente en las grandes ciudades.

El Ministerio de Salud (Minsa) advierte que los trastornos de ansiedad, el insomnio y los síntomas de estrés postraumático (TEPT) se han incrementado en los últimos cinco años. El fenómeno tiene mayor incidencia en las áreas urbanas con altos índices de delincuencia, donde el temor a robos, extorsiones o ataques violentos se traduce en una hipervigilancia constante. Según el Instituto Nacional de Salud Mental (INSM “HD-HN”), este estado de alerta permanente es uno de los síntomas más graves y silenciosos que terminan afectando la vida diaria.

Ansiedad y estrés vinculados a la inseguridad

Ocho de cada diez peruanos viven con miedo: la inseguridad ya afecta su salud mental

De acuerdo con datos epidemiológicos del Minsa, entre el 30% y 40% de los casos de ansiedad y estrés atendidos en servicios de salud mental tienen relación directa con experiencias de victimización —robos, agresiones o amenazas— o con la percepción continua de peligro en las calles. Los más afectados son los adultos jóvenes entre 20 y 39 años y las mujeres, quienes presentan mayor vulnerabilidad por la sobrecarga de cuidados familiares y la exposición constante a contextos violentos.

El impacto también se refleja en las encuestas. Un sondeo reciente reveló que 8 de cada 10 peruanos viven con miedo debido a la inseguridad. “Genera incertidumbre y estrés”, declaró una ciudadana consultada por Latina, mientras que la palabra “estrés” se repitió con frecuencia en las respuestas. El especialista en salud mental Manuel Saravia señaló que la ansiedad y la depresión se han disparado como consecuencia de este escenario, con personas que temen por su integridad y la de sus seres queridos cada vez que salen a la calle.

La hipervigilancia, descrita por los psiquiatras como un mecanismo del sistema nervioso que mantiene a la persona en estado de alerta, se activa de manera anormal en quienes viven bajo este temor constante. Esto provoca un aumento de la frecuencia cardiaca, tensión muscular, dificultades para descansar y fatiga crónica. Además, el estrés sostenido se traduce en dolores de cabeza, problemas digestivos e irritabilidad, impactando en la vida laboral, académica y familiar.

Incluso las actividades más simples, como caminar con el celular en la mano o permitir que los niños jueguen en un parque, se han convertido en un lujo en zonas golpeadas por la delincuencia. Para muchos, la rutina diaria está marcada por cambios de hábitos: instalar rejas, cercas eléctricas, cámaras de videovigilancia o evitar salir en ciertos horarios, todo con el fin de reducir el riesgo de convertirse en víctima.

El peso invisible de la hipervigilancia

Un cartel que define la desesperación de la ciudadanía frente a la inseguridad. - Crédito: Wayka / @JuanZapata108

El INSM advierte que la exposición frecuente a situaciones violentas refuerza este estado de hipervigilancia y facilita la aparición de trastorno de estrés postraumático (TEPT). Quienes lo padecen suelen experimentar recuerdos intrusivos, insomnio y preocupación constante, síntomas que alteran la posibilidad de mantener una vida normal. Documentos institucionales señalan que la hipervigilancia es uno de los ejes centrales del TEPT, junto con las reviviscencias traumáticas y la ansiedad persistente.

La psiquiatra del Minsa, Natalia Ascurra, explica que los efectos del estrés provocado por la inseguridad también se expresan en lo físico: “Se manifiesta con problemas para dormir, alteraciones en la alimentación, sudoración de manos, episodios de agitación y dolores de cabeza. El estrés se hace visible incluso cuando solo se piensa en situaciones de peligro, aunque no exista una amenaza inmediata en el entorno”.

En distintas regiones, la percepción de inseguridad ha generado un estado de alerta permanente, con ciudadanos que limitan sus desplazamientos y restringen la convivencia social. La exposición a noticias violentas refuerza esa sensación de amenaza, deteriorando la estabilidad emocional colectiva. Algunos especialistas advierten que, en escenarios de violencia persistente, la población puede desarrollar sentimientos de indefensión y desesperanza, factores que agravan los trastornos emocionales.

Frente a este panorama, el Minsa recomienda que quienes experimenten síntomas de ansiedad, insomnio o hipervigilancia busquen apoyo en su entorno cercano y refuercen hábitos saludables. Si el malestar persiste, es fundamental acudir al Centro de Salud Mental Comunitario más próximo o comunicarse gratuitamente a la Línea 113, opción 5. La atención temprana puede marcar la diferencia en un contexto donde la inseguridad ya no solo amenaza la integridad física, sino también la estabilidad emocional de toda la ciudadanía.

