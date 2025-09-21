Perú

Madre entrenó a sus hijas para robar celulares en La Parada: la Policía capturó a la banda familiar conocida como “Las Choclonas”

La PNP confirmó que el trío operaba con un patrón definido: distracción, robo del celular y fuga en distintas direcciones

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
La Victoria: Policía captura a madre y dos hijas apodadas “Las Choclonas de La Parada” por robos con modalidad repetida. (24 Horas)

Una tarde cualquiera en La Victoria se transformó en escenario de un robo insólito. Entre el bullicio de los vendedores y compradores del Mercado La Parada, una madre y sus dos hijas desplegaron una maniobra precisa para despojar a una mujer de su celular. La escena quedó interrumpida por agentes del Grupo Terna, quienes seguían de cerca a las sospechosas desde hacía varios días.

La Policía informó que el trío era conocido en la zona como “Las Choclonas de La Parada” y que actuaban con un patrón definido. Mientras una de las jóvenes distraía a la víctima tocándole el cabello, la otra se apoderaba del teléfono móvil. Posteriormente, el aparato era entregado a la madre, quien lo ocultaba y facilitaba la fuga en distintas direcciones.

La captura se produjo en el cruce de las avenidas Aviación con Bauzate y Meza, en plena vía pública. Los agentes lograron reducir a las tres mujeres y recuperaron el celular robado. Durante las diligencias, una de las detenidas reconoció tener antecedentes por hechos semejantes, lo que reforzó las sospechas de que la familia no era nueva en este tipo de actividades.

“El rol estaba repartido: la hija ensuciaba el cabello, la madre recibía el teléfono y luego se daban a la fuga. Era una modalidad descarada y peligrosa”, explicó el coronel PNP Pedro Rojas, al confirmar que se trataba de una organización familiar dedicada al hurto.

Una estrategia repetida en zonas comerciales

Entre el bullicio del Mercado
Entre el bullicio del Mercado La Parada, madre e hijas desplegaban un método sincronizado de robo que terminó en captura policial. (Composición: Infobae / captura de pantalla)

Testigos señalaron que la víctima apenas pudo reaccionar, ya que solo notó el robo cuando los transeúntes le advirtieron lo ocurrido. “Ay, no sé, yo estaba comprando para hacer mi almuerzo. No sé, dio un momento y una señora así me dijo: ‘¿Qué pasa? ¿Quién roba, quién roba?’”, relató la mujer que sufrió el ataque.

La intervención policial dejó en evidencia un sistema que habría sido utilizado en otras ocasiones. En la comisaría, una de las implicadas admitió que anteriormente fue intervenida. “Una vez”, respondió a los efectivos cuando le preguntaron por sus antecedentes. Otro de los diálogos registrados muestra la familiaridad con la situación: “A ella se le encontró el celular, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho?”, se escucha en un intercambio entre los agentes y una de las detenidas.

Traslado e investigaciones en marcha

Una madre y dos hijas
Una madre y dos hijas actuaban coordinadamente para despojar a víctimas de celulares en el mercado La Parada. (Captura de pantalla)

Luego de la captura, las tres mujeres fueron conducidas al módulo integral de seguridad y justicia de La Victoria. Allí afrontarán investigaciones por hurto agravado y reincidencia delictiva. La Policía no descarta que existan más denuncias en su contra vinculadas a la misma modalidad en el mercado y en calles cercanas.

“Estas descaradas mujeres, que además eran familia, pues era una madre que salía a robar con sus dos hijas. Cada una cumplía un rol específico. Una ensuciaba el cabello de la víctima, la madre sustraía el celular y luego lo pasaba a la otra hija. Después escapaban en diferentes direcciones”, declaró nuevamente el coronel Rojas, al detallar la forma en que actuaban.

Las llamadas “Choclonas de La Parada” quedaron bajo custodia mientras se determina el alcance de su participación en otros robos. Para la Policía, la captura constituye un paso en la lucha contra el hurto callejero que afecta de manera constante a quienes transitan por la zona comercial de La Victoria.

Líneas de emergencia

El Gobierno lanzó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para denunciar extorsiones y recibir protección inmediata. Esta línea está interconectada con la Central de Emergencias 105, y permitirá a los ciudadanos aportar pruebas como audios y videos.

También tienes las opciones de llamar a los siguientes números:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
  • Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116
  • Centro de Emergencia Mujer: 100
  • SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): 106
  • Hospital Nacional de Emergencias: 113.

Temas Relacionados

La VictoriaLa Paradaroboperu-noticias

Más Noticias

10 hábitos saludables que debes mantener a diario si realizas teletrabajo

Para cumplir los horarios de trabajo de la mejor manera posible y cuidar la salud física y mental, mantener hábitos saludables diarios es clave

10 hábitos saludables que debes

Gonzalo Bueno ya conoce a su rival en primera ronda del Challenger de Buenos Aires y Juan Pablo Varillas está a un partido del cuadro principal

La segunda y tercera raqueta peruana tendrán acción esta semana en el torneo bonaerense. ‘Juampi’ es la primera siembra en la ‘qualy’ y también conoce a su contrincante por el pase al ‘main draw’

Gonzalo Bueno ya conoce a

Lanzan paquetes de droga al penal de Huaraz: rápida intervención de agentes impide que lleguen a manos de los internos

Dos paquetes con droga fueron arrojados desde fuera del recinto, pero la vigilancia permanente de los agentes evitó que se concretara el ingreso

Lanzan paquetes de droga al

Florcita Polo reacciona tras confirmarse la participación de Néstor Villanueva en ‘El valor de la verdad’

Tras conocerse que su exesposo estará en el sillón rojo, la hija de Susy Díaz reaccionó con calma y aseguró que se puede salir adelante sin necesidad de exponer escándalos personales en televisión

Florcita Polo reacciona tras confirmarse

Ricardo Gareca rechazó regreso a la selección peruana con firme mensaje: “En la FPF buscan otro estilo y forma de trabajo”

El técnico argentino se refirió a la posibilidad de volver a dirigir a la ‘blanquirroja’, aunque reveló que en Videna miran otros perfiles

Ricardo Gareca rechazó regreso a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El plan de alias ‘El

El plan de alias ‘El Diablo’: cómo grabaron en secreto a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana dentro del Ministerio del Interior

Tomás Gálvez sueña con ser fiscal de la Nación: “Sería un honor”, aseguró aunque no se opondría a la designación de Zoraida Ávalos

Rafael López Aliaga pide asistencia masiva al Circuito Mágico del Agua para homenaje a Charlie Kirk: “Lo llenamos”

Tomás Gálvez en contra de que Pablo Sánchez sea fiscal de la Nación interino: “Él inició el descalabro del Ministerio Público”

“Ya tomé una decisión”: Rafael López Aliaga revela que realizó retiro en Roma y definió su eventual postulación presidencial

ENTRETENIMIENTO

Florcita Polo reacciona tras confirmarse

Florcita Polo reacciona tras confirmarse la participación de Néstor Villanueva en ‘El valor de la verdad’

Janet Barboza asegura que no tiene cirugías estéticas pero admite retoquitos: “este rostro no se mantiene solo”

El Valor de la Verdad EN VIVO: Néstor Villanueva promete responder de todo sin filtros en el sillón rojo

Ricardo Mendoza y su emotivo mensaje a su novia luego de revelarse que será papá: “Amores”

Melissa Paredes revela cuál sería su condición para volver a América Hoy

DEPORTES

Gonzalo Bueno ya conoce a

Gonzalo Bueno ya conoce a su rival en primera ronda del Challenger de Buenos Aires y Juan Pablo Varillas está a un partido del cuadro principal

Ricardo Gareca rechazó regreso a la selección peruana con firme mensaje: “En la FPF buscan otro estilo y forma de trabajo”

Marcos López asistió en empate del FC Copenhague tras fallar en primer gol del rival por la Superliga de Dinamarca 2025

Partidos de hoy, domingo 21 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

U. de Chile pierde a Marcelo Díaz para la vuelta ante Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025: ‘Bigote’ Rodríguez iría en su lugar