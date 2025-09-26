Pamela López recibe propuesta de matrimonio de Paul Michael, pero le recuerdan su divorcio con Christian Cueva: “Tumba la fiesta”. Video: Habla Chino

La noche del 25 de setiembre, el set del programa Habla Chino se convirtió en el escenario de un episodio que mezcló romance, controversia y bromas. Paul Michael, cantante y actual pareja de Pamela López, sorprendió a la influencer al entregarle un anillo de compromiso en vivo, un gesto que la emocionó hasta las lágrimas.

“Espérate, que quiero llorar”, expresó López entre risas, ya que se trataba de un gesto simbólico debido a la pregunta que Aldo Miyashiro le había hecho a la expareja de Christian Cueva y entre broma y broma, le realizó la pedida de mano.

Sin embargo, la atmósfera de celebración y bromas cambió abruptamente cuando Joel Ezeta, productor del programa, intervino en tono sarcástico para recordar que Pamela aún no ha concretado su divorcio con el futbolista Christian Cueva, lo que generó la risa de todos en el set.

“Pero escúchame Paul, tiene que ser algo romántico, algo que te salga del corazón, pero hay un problema: no te puedes casar, porque todavía no se ha divorciado”, señaló el panelista, generando incomodidad y un visible cambio de ánimo en el set, aunque al final todos sabían que se trataba de una broma.

El momento, que comenzó como una escena romántica televisada, derivó en una situación un poco tensa por unos momentos. Tras el comentario sobre el estado civil de su pareja, Paul Michael optó por retirarse brevemente del set, mientras Pamela López expresó su molestia y luego siguió la broma.

“Tumba la fiesta. Envidioso”, respondió la influencer, evidenciando su descontento por la forma en que se abordó su situación legal.

El deseo de Pamela López de casarse y su situación sentimental

La propuesta de matrimonio en vivo no solo expuso la faceta sentimental de la pareja, sino que también puso en primer plano el deseo de Pamela López de formalizar su relación con Paul Michael.

En entrevista con Aldo Miyashiro, conductor de Habla Chino, le preguntó directamente a López si le gustaría casarse con el cantante. “Bueno, la pregunta es si me gustaría... sí, sí, me gustaría, lastimosamente...”, respondió la influencer.

La empresaria manifestó su ilusión por volver a casarse, aunque reconoció que existen obstáculos legales que impiden concretar ese anhelo. Durante la transmisión, Paul Michael ingresó al set para simular una pedida de mano, lo que generó risas y emoción, pero también dejó en evidencia la imposibilidad de avanzar hacia el matrimonio mientras persista el vínculo legal con Cueva.

El trasfondo de la relación entre Pamela López y Paul Michael ha estado marcado por la exposición mediática y las dificultades personales. López, quien se separó de Christian Cueva hace aproximadamente un año, ha hecho público su deseo de rehacer su vida sentimental.

La influencer también comentó sobre una posible crisis en su relación con Paul Michael, descartando que existan problemas graves. “De que tenemos pelea es una cosa y discusión es otra. Nosotros discutimos 24/7 porque tenemos diferencias”, explicó, pero dejando entrever que todo va bien.

Pamela López revela con qué canción le gustaría casarse con Paul Michael y le ponen: "Cervecero". Video: Habla Chino

El divorcio pendiente con Christian Cueva

El proceso de divorcio entre Pamela López y Christian Cueva constituye el principal obstáculo para que la influencer pueda formalizar su nueva relación. López ha manifestado en reiteradas ocasiones que el futbolista no ha mostrado disposición para firmar el divorcio, a pesar de que la separación se produjo hace un año.

“Bueno, parece que no. No se quiere divorciar de mí”, declaró López en una entrevista previa, en la que también hizo un llamado público a Cueva para que facilite el trámite. La empresaria ha señalado que, por el momento, los temas legales se centran en la manutención y el régimen de visitas de sus hijos, y que el divorcio aún no ha sido abordado formalmente debido a trabas legales y falta de acuerdo entre las partes.

En el plano emocional, Pamela López reconoció que no ha logrado perdonar a Christian Cueva por las infidelidades y conflictos que marcaron el final de su matrimonio. “No le he perdonado todavía. Yo creo que van a pasar muchos años para que pueda llegar a ese perdón”, afirmó en Habla Chino.

A pesar de ello, la influencer aseguró que busca mantener la calma por el bienestar de sus tres hijos en común y que no se arrepiente de haber hecho públicos los problemas con el futbolista, ya que fue una forma de liberarse de los rumores y la presión mediática.