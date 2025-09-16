Perú

Christian Cueva habría llamado a Pamela López en medio de supuesto embarazo de Franco: “Eres el amor de mi vida”

La influencer rompió su silencio ante las cámaras de Amor y Fuego y fue consultada sobre la supuesta llamada de su expareja, así como su postura frente a la relación que sus hijos podrían tener con Pamela Franco, actual pareja del futbolista

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Christian Cueva no olvida a Pamela López y la habría llamado para confesarle su amor. Infobae Perú / Captura TV - Amor y Fuego

En medio de la polémica que no cesa en torno a su separación con Christian Cueva, Pamela López reapareció ante las cámaras del programa Amor y Fuego y dejó fuertes declaraciones que vuelven a poner en el ojo público a su expareja.

Según lo revelado, el futbolista de la selección nacional la habría llamado recientemente para confesarle que aún la considera “el amor de su vida”, palabras que sorprendieron tanto a la audiencia como a los conductores del espacio televisivo.

Todo ocurrió cuando un reportero del programa se acercó a López en un estacionamiento para consultarle sobre la supuesta insistencia de Cueva. Sin rodeos, el periodista de Amor y Fuego lanzó la pregunta directa:

“Pamela, nos ha llegado la información de que Cueva te habría llamado y habría dicho que eres el amor de su vida, que siempre te va a querer. ¿Es cierto eso?”. Ante ello, López no negó lo sucedido, aunque tampoco quiso entrar en mayores detalles. Su reacción, serena, pero contundente, dejó entrever que las comunicaciones entre ambos aún no se han cortado del todo.

Pamela López no quiere que sus hijos conozcan a Pamela Franco

Pero lo que más llamó la atención fue la posición de Pamela López respecto a la relación que sus hijos tendrían con Pamela Franco, la cantante de cumbia y actual pareja de Christian Cueva. En una de las preguntas más directas del espacio, le consultaron:

“¿Tú desearías que Pamela Franco tenga esa misma relación con tus hijos?”. Su respuesta fue tajante: “¡No!”.

Más adelante, la expareja de Cueva explicó su postura, aclarando que no se trata de un tema personal, sino de lo que perciben sus propios hijos.

“Es que… yo no sé si tenga una buena relación con mis hijos. Hay muchas cosas que de repente la prensa desconoce y una como mamá trata de manejarlo, pero esperemos que las cosas mejoren”, dijo con evidente cautela, dejando entrever que hay situaciones internas que aún no han salido a la luz.

Según relató, son los mismos niños quienes ya han formado una percepción sobre la cantante. “Según Pamela, son los niños los que han generado un concepto de la Franco. Es por eso que no dejaría que la conozca”, explicó la voz en off de Amor y Fuego, reforzando la idea de que no es una decisión arbitraria, sino basada en lo que los menores han expresado.

Pamela López insistió en que sus hijos son lo suficientemente perceptivos para entender lo que ocurre a su alrededor: “A pesar de que son pequeñitos, son niños que son muy inteligentes y se dan cuenta de todo. Saben muchas cosas, hay muchas cosas que les he obviado, pero finalmente son ellos, ¿no? Y ellos en este momento no hay forma que conozcan a la otra persona”.

La declaración dejó un sabor amargo, pues mientras Christian Cueva continúa públicamente con Pamela Franco, su expareja aún lidia con las consecuencias emocionales y familiares de la ruptura. Además, el hecho de que el jugador presuntamente la haya llamado para confesarle su amor reabre dudas sobre su verdadera situación sentimental y sus intenciones.

