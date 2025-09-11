Perú

Pamela López expone fuerte discusión con Christian Cueva por dejar a sus hijos por Pamela Franco: “No les compró lo que le pidieron”

La aún esposa del futbolista reveló que el jugador no cumplió una promesa a sus hijos y acortó su visita para priorizar una cena con su nueva pareja

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Pamela López acusa a Christian Cueva de no priorizar a sus hijos: “Tenía otras prioridades”. Infobae Perú / Captura TV - Latina

La tensión entre Pamela López y Christian Cueva parece no tener tregua. Aunque ya no conviven como pareja, sus conflictos continúan saliendo a la luz pública, esta vez por un tema que, según ella, toca lo más sensible: los hijos que tienen en común.

La aún esposa del futbolista no dudó en revelar que tuvieron una fuerte discusión porque, luego de meses sin ver a sus pequeños, él habría decidido acortar el tiempo con ellos para priorizar una salida con su nueva pareja, la cantante Pamela Franco.

“No les cumplió a mis
“No les cumplió a mis hijos”: Pamela López enfrenta a Christian Cueva por promesa rota. Infobae Perú / Captura TV - Latina

En una reciente declaración, Pamela López se mostró firme y visiblemente molesta al recordar lo que ocurrió en el último encuentro entre sus hijos y su padre.

No fue al 100% en su totalidad la visita a mis hijos porque el último día, ellos tenían permiso hasta las 8 de la noche. No les compró lo que ellos le pidieron, ELLOS, le pidieron algo de su necesidad, algo que querían, les prometió y no cumplió. Los dejó a las 6 de la tarde y cuando yo ya estaba en otro programa, me entero que tenía otras prioridades”, señaló con indignación.

“No les cumplió a mis
“No les cumplió a mis hijos”: Pamela López enfrenta a Christian Cueva por promesa rota. Infobae Perú / Captura TV - Latina

Ese testimonio, cargado de frustración, revela lo que para ella es una señal clara de falta de compromiso. No se trataba de un capricho, insistió, sino de algo que los pequeños habían pedido con ilusión y que el futbolista les había prometido cumplir.

Sin embargo, la promesa quedó en el aire. Para Pamela, la situación fue más grave porque la salida inesperada del jugador no fue para atender otro deber, sino porque, según le llegó a sus oídos, había decidido ir a cenar con Pamela Franco.

“No les cumplió a mis
“No les cumplió a mis hijos”: Pamela López enfrenta a Christian Cueva por promesa rota. Infobae Perú / Captura TV - Latina

La empresaria no ocultó su enojo al detallar que la comunicación con el padre de sus hijos ya no es cercana ni directa. “Él es un copia y pega porque no son sus propias palabras, obviamente. Él copia lo que le dice su abogada o abogado y nos dirigimos con mucho respeto, Sr. Cueva. ¿Ridículo, no? A estas alturas. Pero bueno”, afirmó, evidenciando que cada mensaje que recibe de su expareja carece de autenticidad y afecto, y que la formalidad ha reemplazado la espontaneidad que alguna vez existió en la relación.

Pamela explicó que lo que más le duele es que sus hijos son quienes terminan decepcionados. Tras meses sin ver a su padre, lo único que esperaban era pasar más tiempo con él y recibir ese detalle prometido, pero el plan se interrumpió abruptamente. “Para mí, como madre, es indignante que se priorice otra cosa antes que la ilusión de mis hijos”, subrayó, dejando en claro que no piensa guardar silencio cuando siente que los menores son relegados.

“No les cumplió a mis
“No les cumplió a mis hijos”: Pamela López enfrenta a Christian Cueva por promesa rota. Infobae Perú / Captura TV - Latina

Pamela López habla sobre supuesto romance clandestino con Dayron Martin

En medio de esta polémica, también hubo espacio para aclarar rumores que habían circulado en los últimos días. Se especulaba sobre un supuesto vínculo sentimental entre Pamela López y el cantante Dayron Martin, algo que ella descartó de manera tajante. Con tono ligero, respondió:

La verdad, Michi, no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó. Fue en el 2009 que yo conozco a Dayron. (¿Si te acuerdas del año y no del beso?) No, no me acuerdo, tengo memoria selectiva. Sé y estoy segura de que él estaba separado. Pero yo no tuve ninguna relación ni nada. Fue algo fugaz”.

Con esas palabras, López cerró la puerta a cualquier especulación sobre su vida sentimental, asegurando que no hubo más allá de una amistad pasajera en el pasado. Lo que le preocupa ahora no es su vida amorosa, sino el bienestar de sus hijos y la forma en la que estos afrontan la distancia con su padre.

“No les cumplió a mis
“No les cumplió a mis hijos”: Pamela López enfrenta a Christian Cueva por promesa rota. Infobae Perú / Captura TV - Latina

Temas Relacionados

Pamela LópezChristian CuevaPamela Francoperu-entretenimiento

Más Noticias

En Perú hay más de 12,4 millones de trabajadores informales, revela el Ministerio de Trabajo

El Gobierno lanzó una comisión multisectorial y presentó el primer registro nacional de la informalidad laboral, que permitirá identificar sus distintas modalidades y aplicar medidas específicas para impulsar la formalización

En Perú hay más de

Otorgarán más de 2 mil becas para víctimas del periodo de violencia de 1980 al 2000

El programa ofrece cobertura total de estudios superiores para personas inscritas en el Registro Único de Víctimas o en el Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en Educación

Otorgarán más de 2 mil

EsSalud admite intención de adquirir sueros con sobreprecio: aclara que no se concretó y asegura que fue para garantizar stock

Pese al pronunciamiento, la publicación del exgerente de la entidad puso en jaque a la entidad liderada por Segundo Acho. Exfuncionario mencionó que para justificar la compra se utilizó un informe que perdió vigencia el pasado 19 de junio

EsSalud admite intención de adquirir

Peruana en Nepal pide ayuda en medio de protestas que dejaron en cenizas las instituciones del Estado: “Estamos vivos de milagro”

Stefanny Bedoya, una peruana residente en Barcelona, relata su experiencia al quedar atrapada en Nepal durante una ola de protestas violentas que dejó al menos 30 muertos

Peruana en Nepal pide ayuda

Alessia Rovegno responde con elegancia y pide respeto en el caso de Hugo García e Isabella Ladera

La modelo fue consultada por la controversia que envuelve a su expareja Hugo García e Isabella Ladera. La modelo calificó el asunto como sensible y reafirmó su solidaridad hacia los involucrados

Alessia Rovegno responde con elegancia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú inaugura colegios con modelo

Perú inaugura colegios con modelo finlandés mientras presidenta Dina Boluarte afronta rechazo ciudadano

Congreso aprueba reforma contra el sicariato: eleva penas de cárcel a 30 años y hasta cadena perpetua en casos agravados

Dina Boluarte ante alcaldesas: “Que me sigan diciendo lo que quieran, me baño en manteca, me llega”

Eduardo Arana cuestiona que la Corte IDH haya pedido a jueces abstenerse de aplicar Ley de amnistía: “Es inaceptable”

Premier Eduardo Arana niega que Perú vaya a dejar la Corte IDH: “No hay ninguna carta o proyecto de carta sobre el particular”

ENTRETENIMIENTO

Alessia Rovegno responde con elegancia

Alessia Rovegno responde con elegancia y pide respeto en el caso de Hugo García e Isabella Ladera

Isabella Ladera: Hugo García ya sabía de la filtración del video íntimo semanas antes del escándalo

Isabella Ladera anuncia acciones legales tras la filtración de video íntimo con Beéle : “Mi valor no se define por un video”

Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: así fue la impactante reacción en vivo en la televisión peruana

Gustavo Salcedo confiesa infidelidad de Maju Mantilla, pero ella recibe apoyo de sus seguidores: “Con la misma moneda”

DEPORTES

Así quedó la tabla de

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026: Bolivia al repechaje y Perú fuera del Mundial

Canal exclusivo para ver Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: se miden por un lugar en los ‘qualifiers’

Cuándo juega Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: serie tendrá lugar en Lima y definirá boleto a los ‘qualifiers’

Así fue el debut de Piero Cari en la selección peruana: entró en la derrota ante Paraguay en Lima por las Eliminatorias 2026

Christian Cueva, de ser clave en dos procesos clasificatorios a no sumar minutos con los últimos tres técnicos en Eliminatorias 2026