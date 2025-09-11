Pamela López expone fuerte discusión con Christian Cueva por dejar a sus hijos por Pamela Franco: “No les compró lo que le pidieron”

Pamela López acusa a Christian Cueva de no priorizar a sus hijos: “Tenía otras prioridades”. Infobae Perú / Captura TV - Latina

La tensión entre Pamela López y Christian Cueva parece no tener tregua. Aunque ya no conviven como pareja, sus conflictos continúan saliendo a la luz pública, esta vez por un tema que, según ella, toca lo más sensible: los hijos que tienen en común.

La aún esposa del futbolista no dudó en revelar que tuvieron una fuerte discusión porque, luego de meses sin ver a sus pequeños, él habría decidido acortar el tiempo con ellos para priorizar una salida con su nueva pareja, la cantante Pamela Franco.

“No les cumplió a mis hijos”: Pamela López enfrenta a Christian Cueva por promesa rota. Infobae Perú / Captura TV - Latina

En una reciente declaración, Pamela López se mostró firme y visiblemente molesta al recordar lo que ocurrió en el último encuentro entre sus hijos y su padre.

“No fue al 100% en su totalidad la visita a mis hijos porque el último día, ellos tenían permiso hasta las 8 de la noche. No les compró lo que ellos le pidieron, ELLOS, le pidieron algo de su necesidad, algo que querían, les prometió y no cumplió. Los dejó a las 6 de la tarde y cuando yo ya estaba en otro programa, me entero que tenía otras prioridades”, señaló con indignación.

“No les cumplió a mis hijos”: Pamela López enfrenta a Christian Cueva por promesa rota. Infobae Perú / Captura TV - Latina

Ese testimonio, cargado de frustración, revela lo que para ella es una señal clara de falta de compromiso. No se trataba de un capricho, insistió, sino de algo que los pequeños habían pedido con ilusión y que el futbolista les había prometido cumplir.

Sin embargo, la promesa quedó en el aire. Para Pamela, la situación fue más grave porque la salida inesperada del jugador no fue para atender otro deber, sino porque, según le llegó a sus oídos, había decidido ir a cenar con Pamela Franco.

“No les cumplió a mis hijos”: Pamela López enfrenta a Christian Cueva por promesa rota. Infobae Perú / Captura TV - Latina

La empresaria no ocultó su enojo al detallar que la comunicación con el padre de sus hijos ya no es cercana ni directa. “Él es un copia y pega porque no son sus propias palabras, obviamente. Él copia lo que le dice su abogada o abogado y nos dirigimos con mucho respeto, Sr. Cueva. ¿Ridículo, no? A estas alturas. Pero bueno”, afirmó, evidenciando que cada mensaje que recibe de su expareja carece de autenticidad y afecto, y que la formalidad ha reemplazado la espontaneidad que alguna vez existió en la relación.

Pamela explicó que lo que más le duele es que sus hijos son quienes terminan decepcionados. Tras meses sin ver a su padre, lo único que esperaban era pasar más tiempo con él y recibir ese detalle prometido, pero el plan se interrumpió abruptamente. “Para mí, como madre, es indignante que se priorice otra cosa antes que la ilusión de mis hijos”, subrayó, dejando en claro que no piensa guardar silencio cuando siente que los menores son relegados.

“No les cumplió a mis hijos”: Pamela López enfrenta a Christian Cueva por promesa rota. Infobae Perú / Captura TV - Latina

Pamela López habla sobre supuesto romance clandestino con Dayron Martin

En medio de esta polémica, también hubo espacio para aclarar rumores que habían circulado en los últimos días. Se especulaba sobre un supuesto vínculo sentimental entre Pamela López y el cantante Dayron Martin, algo que ella descartó de manera tajante. Con tono ligero, respondió:

“La verdad, Michi, no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó. Fue en el 2009 que yo conozco a Dayron. (¿Si te acuerdas del año y no del beso?) No, no me acuerdo, tengo memoria selectiva. Sé y estoy segura de que él estaba separado. Pero yo no tuve ninguna relación ni nada. Fue algo fugaz”.

Con esas palabras, López cerró la puerta a cualquier especulación sobre su vida sentimental, asegurando que no hubo más allá de una amistad pasajera en el pasado. Lo que le preocupa ahora no es su vida amorosa, sino el bienestar de sus hijos y la forma en la que estos afrontan la distancia con su padre.

“No les cumplió a mis hijos”: Pamela López enfrenta a Christian Cueva por promesa rota. Infobae Perú / Captura TV - Latina