Pamela López aclara rumores sobre convivencia con Paul Michael: “Mis hijos aún no saben que tenemos una relación”. Video: Amor y Fuego

La empresaria e influencer Pamela López negó de manera categórica que conviva con el cantante Paul Michael, su actual pareja, y afirmó que sus hijos aún desconocen la existencia de su relación sentimental.

La aclaración se produjo tras la difusión de imágenes en redes sociales que mostraban a ambos junto a sus hijos en una salida familiar. “Compartimos mucho tiempo juntos, pero no convivimos. Mis hijos aún no saben que tenemos una relación, pero ya lo vamos a resolver”, declaró la exesposa de Christian Cueva en declaraciones a ‘Amor y Fuego’.

Durante un evento público en el que participó junto a Paul Michael y otros artistas, López explicó que, pese a la cercanía con el cantante, ambos han decidido mantener la relación fuera del conocimiento de los menores. Según sus declaraciones, Paul Michael la presentó a su hija simplemente como “Pamela”, mientras que ella se refirió a sus propios hijos como “los amiguitos”, evitando así cualquier referencia directa al vínculo sentimental.

Pamela López habló sobre la relación de sus hijos con Paul Michael

El modo en que Pamela López y Paul Michael gestionan su relación frente a los niños ha generado debate tanto en el entorno mediático como en el familiar. La influencer ha optado por no oficializar la relación ante sus hijos, priorizando la privacidad y el bienestar emocional de los menores.

López ha manifestado que, desde su separación de Christian Cueva, no ha presentado formalmente a ninguna pareja a sus hijos, a pesar de que su romance con Paul Michael es conocido en redes sociales y programas de televisión.

Durante su participación en el programa ‘América Hoy’, la empresaria defendió su decisión de mantener la relación en reserva ante los menores. “Te equivocas totalmente. Yo delante de mis hijos, te puedo dar fe y todas las personas que me rodean”, respondió López a la conductora Leysi Suárez, quien cuestionó la conveniencia de ocultar la relación.

Suárez insistió en que los niños “ya se dan cuenta”, abriendo un debate sobre la transparencia en la comunicación familiar. Más allá de la polémica, López ha expresado su deseo de que la formalización de la relación ocurra en un contexto especial y sin apuros.

La empresaria espera con ilusión el momento en que Paul Michael realice una propuesta formal ante sus hijos, integrando así ambas facetas de su vida. Por ahora, la pareja ha preferido avanzar con cautela, procurando que los menores se sientan cómodos y respetando sus tiempos.

Discusión entre Pamela López y Paul Michael

La vida sentimental de Pamela López no ha estado exenta de controversias. Recientemente, circuló un rumor en redes sociales acerca de una supuesta discusión entre López y Paul Michael durante un concierto en Chiclayo, así como de una presunta agresión en un hotel de la ciudad.

Ante la falta de pruebas, el programa ‘Amor y Fuego’ consultó a Handa, amiga cercana de la pareja, quien desmintió cualquier episodio grave. “Discusiones tienen todos... simplemente creo que discutieron por algo del momento, de hecho son cosas muy tontas”, afirmó Handa, restando importancia al incidente y asegurando que la pareja “se lleva muy bien” y “se quiere mucho”.

Pamela López y Paul Michael habrían tenido fuerte discusión. Video: Amor y Fuego

El proceso personal de Pamela López tras su separación de Christian Cueva ha sido tema de interés en diversos medios. En entrevistas, la empresaria relató que, tras el fin de su matrimonio, atravesó una etapa de depresión y buscó refugio en la vida social y las fiestas.

“Quería salir, todo el tiempo quería estar rodeada de gente, sentirme bonita, quería demostrarme que otras personas se podían fijar en mí y hacer cosas que antes no había hecho y así empezaron los ampays porque estaba de fiesta en fiesta”, confesó López en el programa ‘Día D’.

A pesar de la exposición mediática y los rumores, la empresaria ha procurado mantener la privacidad de sus hijos y manejar con discreción los aspectos más delicados de su vida sentimental. La relación con Paul Michael, aunque visible en el ámbito público, se ha desarrollado con especial atención al entorno familiar y a la adaptación de los menores a la nueva etapa.