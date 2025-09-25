Quién es Sabrina Rojas, la mujer involucrada con Marcelo Tinelli y supuesta causante de su ruptura con Milett Figueroa

Marcelo Tinelli habría terminado con Milett Figueroa por conductora argentina: “La tercera en discordia” | Magaly TV

El universo del espectáculo argentino se sacudió este miércoles 24 de septiembre, cuando Marcelo Tinelli confirmó en su programa digital ‘Estamos de Paso’ el final de su relación con Milett Figueroa. El conductor aseguró que la decisión se tomó “en buenos términos” y mencionó que el cariño mutuo permanece, pero medios y redes sociales pusieron el foco rápidamente en una supuesta tercera persona, Sabrina Rojas.

Sabrina Rojas, nacida el 1 de mayo de 1980 en Mendoza, Argentina, suma una amplia trayectoria como modelo y conductora televisiva. La expareja del actor Luciano Castro tiene 45 años, es signo Tauro y, actualmente no mantiene una relación de pareja oficial, pese a que su vida privada se volvió objeto de especulaciones.

Rojas fue señalada en las últimas horas como la posible causante de la ruptura entre Tinelli y Figueroa, hipótesis que inició el conductor Ángel de Brito y fue mencionada por el periodista Agus Rey en conversación con Magaly Medina para su programa Magaly TV La Firme.

La carrera de Sabrina Rojas comenzó en el ámbito de la publicidad y, muy joven, dio sus primeros pasos en la televisión tras su aparición como promotora de productos en “Videomatch”, uno de los ciclos más populares de la TV argentina. Su fama creció tras participar en el certamen “Bailando por un Sueño” en dos ediciones, 2010 y 2016, instancia a partir de la cual consolidó su perfil como personalidad mediática. Además, sumó papeles en ficciones como “Lo de Bilardo” y “Love For You”, lo que amplió su alcance en la audiencia local.

Sabrina Rojas es una figura vigente en el mundo de la farándula argentina.

La vida familiar de Sabrina Rojas no estuvo ajena a la exposición pública. Durante años, mantuvo una relación con el actor Luciano Castro, con quien contrajo matrimonio en 2016. De esa unión nacieron Esperanza (2013) y Fausto (2015).

También es vinculada con actor Facundo Pieres

Previo aser vínculada con Marcelo Tinelli, el nombre de Sabrina Rojas ya se encontraba en la palestra tras ser involucrada con el actor Facundo Fieres. Ante ello, la conductora desmintió el rumor al programa “Los Profesionales de Siempre” de El Nueve. Además, señaló que atraviesa una etapa de soltería y bienestar personal.

“No lo conozco, no me interesa el polo. En el boliche yo saludo a mucha gente, personas a las que no quiero involucrar. Ni sé de qué hablamos, pero más allá de eso lo que me da pudor que no quiero que nadie crea que soy yo la que puede filtrar una info”, respondió.

Sabrina Rojas es una conocida conductora de TV en Argentina.

El crecimiento de su figura en redes sociales acompaña su incursión permanente en los medios. En Instagram, la cuenta oficial de Sabrina Rojas suma 1,3 millones de seguidores, donde comparte imágenes cotidianas y actividades junto a sus hijos, parte importante de su identidad pública. Allí, se muestra activa, dialogando con sus seguidores y difundiendo sus proyectos profesionales.

Sabrina Rojas ha sidon involucrada con Marcelo Tinelli.

Milett Figueroa y Marcelo Tinello terminaron su romance

La reciente ruptura de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa generó una ola de comentarios en redes sociales y análisis por parte de programas de la farándula. Según explicó el conductor en su ciclo digital, ambos “han llegado a un final de ciclo muy, pero muy lindo” y expresó: “La quiero mucho, la amo mucho, pasé dos años hermosos”.

¿Sabrina Rojas es la tercera en discordia entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa?

De acuerdo a Ángel de Brito, la causa de esta ruptura tendría nombre y apellido. , versiones indicaron que hay quienes sitúan a Rojas como la “tercera en discordia”, aunque no existen confirmaciones oficiales sobre vínculos personales entre Tinelli y la conductora. LAM, ciclo conducido por Ángel de Brito, acrecentó el interés al despedirse en vivo con un saludo dirigido a Rojas, lo que algunos espectadores interpretaron como una referencia a los rumores en circulación.

El presente de Sabrina Rojas se caracteriza por la conducción televisiva y por su participación en eventos y ciclos de entretenimiento.

