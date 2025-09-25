Magaly Medina se burla de doña Martha tras separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “¿Le habrá dado un soponcio a la Marthita?”

Magaly Medina destroza a doña Martha por ruptura de Milett y Marcelo Tinelli. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

La madrugada sorprendió con una noticia que pocos esperaban escuchar tan pronto. Marcelo Tinelli eligió su propio programa en streaming, Estamos de paso, para anunciar que su relación con Milett Figueroa llegó a su fin tras dos años de romance. El anuncio fue directo, amoroso en apariencia y, al mismo tiempo, lleno de silencios que dejaron mucho espacio para la interpretación.

“Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett. Así que bueno, mandarle fundamentalmente un beso, la quiero mucho, la amo mucho. Hemos terminado un ciclo muy lindo que duró dos años y agradezco a toda su familia”, fueron las palabras de Tinelli, dichas con calma, casi como si se tratara de un cierre contractual más que de una historia sentimental.

El presentador argentino añadió que la relación había sido hermosa y que prefiere cerrar las etapas “de buena manera”. Mientras hablaba, algunos de los presentes en la mesa —entre ellos su hija Cande Tinelli— reaccionaron con comentarios que parecieron celebrar la noticia. Una voz se escuchó incluso decir: “Marcelo está soltero”, lo que generó risas y una sensación de alivio en el entorno más cercano del conductor.

Hasta hace poco se decían ‘Te amo’

Lo curioso es que hasta hace pocas semanas, tanto Tinelli como Milett Figueroa insistían en que su romance estaba más sólido que nunca. Se decían “te amo” frente a cámaras y se mostraban unidos. Sin embargo, la prensa argentina ya había deslizado que esta relación era “cartón pintado” y que solo respondía a un contrato ligado al reality que ambos protagonizaron. La teoría sostenía que el romance terminaría justo en plena grabación de la segunda temporada, que ya se rueda en Punta del Este. Y así fue.

El anuncio en streaming ocurrió casi al final del programa, después de dos horas de emisión. Según los analistas del espectáculo en Argentina, la estrategia no fue casual. Algunos sostienen que Marcelo buscó darle rating a su debut digital y, al mismo tiempo, preparar el terreno para lo que viene en la edición del reality, donde se especula que Milett podría ser eliminada en la edición final.

La periodista Magaly Medina, al comentar la noticia, fue tajante: “Se nota que esa relación nunca tuvo cimientos reales. Decirse te amo no garantiza amor verdadero, el amor se demuestra con hechos y con compromiso, y Tinelli nunca convivió con Milett en estos dos años. Nunca hubo planes sólidos”.

Periodista asegura que Marcelo terminó con Milett por una conductora

Por su parte, el periodista argentino Agus Rey dio más contexto en un enlace televisivo. “Hace tres meses ya circulaban rumores de crisis, aunque ellos lo negaban. Milett vino a Lima unas semanas diciendo que tenía compromisos, pero lo cierto es que se alejaba del entorno de Marcelo. Además, en la familia nunca fue bien recibida, los hijos de Tinelli nunca la aceptaron del todo. Eso pesó mucho”, comentó.

Agus agregó un detalle que avivó la polémica: la presencia de Sabrina Rojas, compañera de Tinelli en el streaming, con quien habría una notoria química. Incluso el conductor Ángel de Brito, cercano al entorno de Tinelli, lanzó una frase sugestiva al aire: “Un beso a Sabrina Rojas”, en aparente confirmación de lo que muchos sospechan: que una tercera persona habría acelerado el final con Milett.

Más allá de los rumores de contratos y terceros, lo cierto es que Milett Figueroa queda ahora en una posición incierta en Argentina. Hasta ahora, sus apariciones en la televisión local estuvieron ligadas a Tinelli, ya sea como jurado en Showmatch o como parte del reality. No se le conocen proyectos independientes en el medio argentino, lo que genera dudas sobre su permanencia. “No hay un espacio para Milett en la televisión argentina, salvo lo que hacía con Marcelo”, remarcó Agus Rey.

Magaly Medina se burla de ‘Doña Martha’

Magaly comentó en tono irónico que la señora ya se había “alucinado la suegra de América, la suegra de Argentina”, destacando que era el “único logro de su vida” y que ahora seguramente estaría muy afectada con la separación. Con su característico estilo, la conductora señaló: “Pobrecita, debe estar bien deprimida”, rematando con sarcasmo la ilusión que mantenía doña Martha sobre la relación de su hija.

“Lo que a mí más me preocupa es, ¿habrá dado un soponcio a la Martita? Porque ella ya se alucinaba la suegra de América, la suegra de Argentina. Era el único logro de su vida de la señora. Pobrecita, debe estar bien deprimida”, comentó con sarcasmo la conductora.

