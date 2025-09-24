Sabrina Rojas enfrentó al aire los rumores sobre un encuentro a los besos con el ex de Zaira Nara

Sabrina Rojas habló de los rumores que la vinculan a Facundo Pieres (Video: El nueve-Los Profesionales de siempre)

Desde que Sabrina Rojas está soltera, su vida sentimental se convirtió en un punto de interés y se la vinculó con diferentes hombres. Durante la emisión del martes de Los Profesionales de Siempre (Canal Nueve), Estefanía Berardi contó que se la vio muy cerca de Facundo Pieres, la expareja de Zaira Nara, en un reconocido boliche ubicado en la zona de Costanera.

Todo comenzó con una serie de mensajes que le envió Rojas a Berardi con la intención de desmentir los rumores de un posible romance con el polista. “Me dice que le llegó la noticia. ‘Estefi, no vi lo que están diciendo, pero me mandaron una captura del televisor. Te quería aclarar que jamás hubo chape ni nada parecido’”, leyó la panelista al aire del programa que conduce Florencia de la V.

Esto generó un debate en el piso, lo que llevó a Sabrina a levantar el teléfono, llamar al programa y aclarar en vivo la situación que la tuvo como protagonista el sábado por la noche. “Chicos, me voy a descompensar. No fue nada, ¿sabes qué me sucede? Es verdad que estoy en un buen momento, eso no te lo voy a negar", señaló sin rodeos, antes de hacer referencia a uno de sus últimos escándalos mediáticos.

“Ya me fumé un garroncito con Nico González, divino, amoroso, pero que nada sucedió. Miente, miente que algo quedará“, comenzó diciendo en la llamada involucrando al futbolista de la selección argentina.Y de acuerdo a sus palabras, lo mismo ocurre con el polista.

“No lo conozco. En el boliche yo saludo a mucha gente, personas a las que no quiero involucrar. Es muy chiquito e inevitablemente te cruzás y hablás”. Esto generó la consulta de Flor acerca de cuál fue el tema de conversación y la conductora de Pasó en América aclaró: “Ni sé de qué hablamos, pero más allá de eso lo que me da pudor que no quiero que nadie crea que soy yo la que puede filtrar una info”.

Sabrina negó haber tenido un acercamiento con el ex de Zaira

“Me involucran todo el tiempo con todo el mundo. Yo estoy re sola, es el famoso ‘si supieran’. Después alguien no se te quiere acercar porque al otro día está en un portal, es tremendo. A mí me genera taquicardia, sobre todo cuando nada sucede porque si algo sucede dijo ‘Bueno, ya está, me la fumo porque estaba en un lugar público’, pero cuando nada sucede me genera un poco de taquicardia”, reflexionó la modelo.

Lejos de dar el tema por terminado, la conductora volvió a consultarle por el polista: “No quiero ni hablar porque después levantan solo eso y parece que algo sucedió. No lo conozco”. Y continuó: “En el boliche, terminás saludando a alguien porque está al lado de alguien que conoces, la vida misma”. Y para que no queden dudas, remató con algo de picardía: “No me gusta el polo”.

El consejo de Sabrina Rojas a Chechu Bonelli luego de su separación

Sabrina Rojas le dio un consejo a Chechu Bonelli tras su separación (Video: América TV-Pasó en América)

La conductora, en diálogo con su compañero de Pasó en América Augusto Tartúfoli y el panel, utilizó el caso de la ruptura entre Cecilia Bonelli y Darío Cvitanich como punto de partida para reflexionar sobre su propia experiencia y brindar un consejo a Bonelli, al tiempo que expuso su visión sobre la dinámica familiar tras el divorcio.

Durante el programa, Rojas compartió su percepción sobre la frecuencia con la que las parejas separadas mantienen una convivencia bajo el mismo techo por motivos familiares. “La que tiran todos, que están separados. Hay muchos hombres que te dicen que es por la familia, pero que están separados bajo el mismo techo. Fingimos por los nenes. No les sigo las redes a Darío y Chechu, pero hace un montón que no se ven juntos”, expresó la actriz.

El momento más revelador llegó cuando Sabrina Rojas se dirigió directamente a Cecilia para transmitirle un mensaje de aliento basado en su propia vivencia tras la separación. “Le quiero decir a Chechu Bonelli que un día levantás la cabeza y sos feliz. Si hubiese sabido que iba a ser tan feliz, me hubiese separado antes. Fui feliz en el matrimonio, pero mi vida ahora está en armonía. Todo se sana”, declaró Rojas. Sus palabras no solo reflejaron su proceso personal, sino que también pusieron nuevamente en el centro del debate la cuestión de la corresponsabilidad parental y el bienestar tras el divorcio, temas que resonaron en el estudio y entre la audiencia del ciclo televisivo.