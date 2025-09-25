Marcelo Tinelli anuncia el fin de su relación con Milett Figueroa en su streaming: “Gracias por los momentos hermosos”

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

El reconocido conductor argentino Marcelo Tinelli anunció públicamente el fin de su relación sentimental con la actriz y modelo peruana Milett Figueroa, con quien compartió dos años de romance. La revelación se produjo durante la transmisión de su propio streaming, espacio que eligió para compartir la noticia con sus seguidores.

Con un tono sereno y afectuoso, Tinelli explicó que la decisión se dio en buenos términos y destacó los momentos felices que vivió junto a la peruana.

“Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett. Le mando un beso grande, porque la quiero mucho y la amo mucho. Pasé dos años hermosos a su lado”, expresó.

Marcelo y Milett: una separación en buenos términos

Durante su mensaje, el conductor aclaró que tanto él como Milett mantienen un cariño profundo pese a la ruptura. “El amor que le tengo no va a cambiar, se va a modificar y se pondrá en otro lugar. Creo que ella también siente lo mismo por mí”, comentó.

Tinelli resaltó la importancia de cerrar los ciclos de forma positiva, sin rencores ni conflictos: “Me gusta terminar algo de buena manera, con amor, con cariño, con empatía con la otra persona. Creo que ambos sentimos lo mismo: muchísimo amor”, aseguró.

El productor argentino no solo dedicó palabras de gratitud a Milett Figueroa, sino también a su familia y al público peruano que lo recibió con afecto durante estos dos años de relación.

“Quiero agradecerle a ella y a toda su familia, y a toda la gente de Perú que me ha dado tanto amor. No es que no los voy a ver nunca más, al contrario. Milett seguirá trabajando en Lima y espero verla pronto”, señaló.

Marcelo Tinelli anuncia el fin de su relación con Milett Figueroa en su streaming. YouTube: 'Estamos de paso'

¿Una ruptura definitiva?

En la transmisión, Tinelli fue consultado sobre si la separación es definitiva. Aunque respondió con firmeza que sí, también dejó abierta una posibilidad:

“¿Definitivo? Y la vida dirá, ¿no? Hoy es un momento definitivo, pero nadie sabe en qué puede terminar”, dijo.

Sus palabras dejaron entrever que, pese al cierre de esta etapa, no descarta un futuro reencuentro con la actriz.

Marcelo Tinelli sobre Milett Figueroa: “Es una mujer maravillosa”

Tinelli destacó en varias oportunidades las cualidades de Milett como pareja y como persona. “Ella es una muy buena novia, una muy buena mujer. Le agradezco por todo lo que me ha dado. Mi cariño y mi amor son eternos por esos momentos maravillosos que vivimos”, expresó emocionado.

Asimismo, comentó que aún no ha experimentado lo que significa tenerla como “expareja”, pero insistió en que guarda sentimientos de profundo respeto y agradecimiento hacia ella.

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa inició en 2022, en medio de la atención mediática tanto en Argentina como en Perú. Desde entonces, la pareja fue protagonista de titulares por los viajes, presentaciones públicas y muestras de cariño que compartían en redes sociales.

Ambos enfrentaron rumores de crisis a lo largo del tiempo, pero Tinelli aseguró que, pese a los altibajos, el balance de su relación fue “hermoso y enriquecedor”.

En su anuncio, Tinelli dejó claro que Milett seguirá desarrollando su carrera artística en Perú. “Ella va a seguir trabajando en Lima, es una mina divina y le deseo lo mejor”, sostuvo.

Mientras tanto, él continuará con sus compromisos laborales en Argentina y con su propio proyecto de streaming, el espacio donde decidió abrir su corazón y comunicar este cambio en su vida personal.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa terminaron. IG.

Un final con gratitud y respeto

El conductor cerró su mensaje con una declaración emotiva que conmovió a sus seguidores:

“Gracias, amor, por todo lo que me has dado en todo momento. Te despido en este momento de mi vida con muchísimo cariño. Mi amor será eterno por todos los momentos maravillosos que compartimos”.

Con estas palabras, Marcelo Tinelli dejó en claro que, aunque su historia de amor con Milett Figueroa llegó a su fin, lo hace desde la gratitud y el reconocimiento mutuo, destacando que los dos años vividos juntos quedarán como un capítulo valioso en su vida.

Milett mantiene las fotos de Marcelo Tinelli en sus redes

De acuerdo con sus redes sociales, Milett Figueroa mantiene aún las fotos junto a su expareja Marcelo Tinelli, donde se les ve disfrutando de los viajes que compartieron en Italia, Uruguay y Argentina. Hasta el momento, la modelo y actriz peruana no se ha pronunciado respecto a su ruptura con el popular ‘Cabezón’.

Milett mantiene las fotos de Marcelo Tinelli en sus redes. IG