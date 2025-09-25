Marcelo Tinelli habría terminado con Milett Figueroa por conductora argentina: “La tercera en discordia” | Magaly TV

La ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa dejó a la audiencia sorprendida luego de que el conductor argentino anunciara el fin de su relación durante su streaming “Estamos de paso”, emitido la noche del 24 de septiembre.

La noticia se convirtió rápidamente en tendencia, ya que Tinelli y la modelo peruana mantenían una relación pública desde hacía casi dos años y se había especulado en numerosas ocasiones sobre una posible separación, aunque ambos lo negaban en reiteradas oportunidades.

El propio conductor se encargó de confirmar que el romance con Milett terminó de manera definitiva, lo que abrió paso a una ola de especulaciones sobre los motivos detrás de la ruptura.

Las versiones sobre una tercera persona no tardaron en instalarse y tomaron fuerza pocas horas después gracias a las declaraciones de Agus Rey, reconocido periodista de espectáculos argentino, quien en Magaly TV La Firme señaló: “Hay un nombre de una conductora argentina que podría ser la tercera en discordia”.

Marcelo Tinelli habría terminado con Milett Figueroa por conductora argentina: “La tercera en discordia”

El profesional no tardó en revelar que se trataba de Sabrina Rojas, actriz, modelo y conductora con amplia trayectoria en el medio artístico de Argentina y actual compañera de podcast de Tinelli. La propia Rojas participó en programas de televisión conducidos por el presentador, incluso en el año 2008, y actualmente comparten proyectos al aire.

Durante la transmisión del programa, Rojas recibió la confirmación en directo: “Marcelo está soltero”, exclamó ante la audiencia, alimentando aún más los rumores sobre el nivel de cercanía entre ellos.

A esto se sumaron los análisis de los medios argentinos tras el reciente estreno del streaming el 23 de septiembre, ya que varios especialistas resaltaron la conexión entre ambos conductores.

Marcelo Tinelli habría terminado con Milett Figueroa por conductora argentina: “La tercera en discordia”

“Esta mañana comentamos el estreno y analizamos todo, casualmente sin saber la confirmación de que estaban separados. Dijimos lo mismo: ‘¿Qué química hay entre Marcelo y Sabrina Rojas?’. Es modelo, conductora”, relató Agus Rey.

La periodista Magaly Medina intervino para subrayar la identidad de la señalada: “Es su compañera en el pódcast, la rubia”, acotando que todos los focos apuntan por ahora a Rojas como posible nueva figura en la vida de Tinelli.

La especulación creció todavía más luego de que Ángel de Brito, amigo cercano de Tinelli, despidiera “LAM” enviando un saludo especial: “Un beso a Sabrina Rojas”, hecho interpretado como una confirmación indirecta del nuevo estado sentimental del conductor y posible vínculo sentimental.

Agus Rey reforzó este punto al afirmar: “Se tiene la teoría de que entre ellos ya pasó algo seguramente, pero se conocen porque Sabrina bailó en el 2008. Hicieron match y se conocen de toda la vida”, señalando el trasfondo histórico entre ambos protagonistas.

Marcelo Tinelli anuncia el fin de su relación con Milett Figueroa en su streaming. YouTube: 'Estamos de paso'

Tinelli anunció la separación y dedicó palabras de afecto a Milett

Marcelo Tinelli anunció públicamente el fin de su relación con Milett Figueroa, resaltando el cariño y respeto mutuo tras dos años de romance. El conductor expresó: “Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett. Le mando un beso grande, porque la quiero mucho y la amo mucho. Pasé dos años hermosos a su lado”.

Subrayó la importancia de cerrar este ciclo con empatía y buenos términos: “Me gusta terminar algo de buena manera, con amor, con cariño, con empatía con la otra persona. Creo que ambos sentimos lo mismo: muchísimo amor”.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

Durante su mensaje, Tinelli agradeció a la familia de Figueroa y a la gente de Perú por el afecto recibido, asegurando que el vínculo de aprecio permanece: “Quiero agradecerle a ella y a toda su familia, y a toda la gente de Perú que me ha dado tanto amor. No es que no los voy a ver nunca más, al contrario. Milett seguirá trabajando en Lima y espero verla pronto”.

Finalizó llamando a su expareja “una muy buena novia, una muy buena mujer” y dejando claro: “Mi cariño y mi amor son eternos por esos momentos maravillosos que vivimos”.