Magaly Medina se burla de la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Ahora si le dice te amo” | Magaly TV La Firme

La separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ha generado diversas reacciones en el mundo del espectáculo, especialmente luego de la intervención de Magaly Medina. La conductora de televisión aprovechó el anuncio del argentino para lanzar comentarios críticos y cuestionar la autenticidad del vínculo de la pareja, que hasta hace unos días se mostraba unida en redes sociales.

El miércoles 24 de septiembre, Marcelo Tinelli utilizó su programa de streaming “Estamos de Paso” para comunicar la noticia del fin de su relación con Milett Figueroa.

El conductor argentino sorprendió al afirmar: “Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett. Le mando un beso grande, porque la quiero mucho y la amo mucho. Pasé dos años hermosos a su lado”. Estas palabras, cargadas de emotividad, contrastaron con los rumores previos que ambos habían negado públicamente.

Marcelo Tinelli anuncia el fin de su relación con Milett Figueroa en su streaming. YouTube: 'Estamos de paso'

La reacción de Magaly Medina no tardó en llegar. La periodista abordó el tema en su espacio de espectáculos e ironizó sobre el repentino “te amo” incluido en el mensaje de Tinelli. Según Medina, este gesto no representaba un compromiso verdadero entre los dos.

“Según los dos esta relación iba viento en popa. No pasaba nada, estaban asentados, habían cumplido dos años, se decían ‘te amo’. Para que vean que decir ‘te amo’ no necesariamente es la verdad, no necesariamente habla de una estructura fuerte de una relación”, comentó durante su programa.

La conductora también resaltó la manera serena y afectuosa en que el presentador argentino dio a conocer el quiebre, subrayando la ausencia de compromisos más profundos.

De acuerdo con Medina, “Tinelli anunció que ha roto con Milett y lo dijo de una manera tranquila, muy amorosa, porque decía que ahora van a quedar como amigos, que ahora él la sigue amando, que ha quedado muy bien con ella. Sí, claro. Ahora le dice ‘te amo’. ¿Te amo? Ni siquiera convivían juntos en dos años”.

Además, Magaly Medina sugirió que tanto el romance como la ruptura podrían formar parte de una estrategia vinculada a la participación de ambos en el reality “Los Tinelli”. Según mencionó en su programa, “Periodistas de la televisión argentina dijeron que esto era una farsa, que era cartón pintado, porque ellos tenían un contrato e iban a terminar durante la grabación del reality”, haciendo referencia a la segunda temporada de la producción.

A pesar del tono irónico, las declaraciones de Magaly Medina invitan a cuestionar qué ocurrió realmente entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa y en qué medida su historia sentimental se vio influenciada por compromisos mediáticos y expectativas de la audiencia.

La reacción en vivo de Cande Tinelli ante la separación de su padre

En medio del discurso de anuncio de separación de Marcelo Tinell y Milett Figueroa, Candelaria Tinelli no fue ajena. Su padre la vio y llamó la atención de las cámaras. La joven, quien también estaba sentada en el streaming junto a su progenitor, hizo el ademán de tocar un teclado y tomó la palabra para decir: “Gracias, gracias Milett”.

Estas palabras fueron tomadas como irónicas por los periodistas. Agus Rey se comunicó con Magaly TV La Firme y dijo: “Cande se burla de Milett cuando Marcelo anuncia esto y le dice: ‘Gracias’, como diciendo chau, nos vemos, hasta nunca. Y Marcelo le dice: no bueno, tampoco digamos tanto”.

La reacción de Candelaria Tinelli ante el anuncio de separación de Marcelo y Milett Figueroa: “Gracias”

Por su parte, Magaly Medina también dio su opinión y aseguró que la segunda hija de Marcelo evidenciaba su felicidad, porque su relación con la ahora exnovia, Milett Figueroa, no era muy buena. “Cande por lo menos, está feliz y contenta, no tiene por qué disimular”, mencionó.