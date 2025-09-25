Teleshow

Marcelo Tinelli, separado de Milett Figueroa, recordó su relación con Momi Giardina: “La amo”

El conductor sorprendió al público al expresar su afecto por la humorista durante una transmisión, generando reacciones entre sus colegas

Sol de María

Sol de María

Marcelo Tinelli expresó su cariño por Momi Giardina en un programa de streaming (Video: Estamos de Paso, Carnaval Stream)

La reciente emisión del programa de streaming Estamos de Paso (Carnaval Stream) tuvo como protagonista a Marcelo Tinelli, quien sorprendió a la audiencia al anunciar su separación de Milett Figueroa, para unos minutos después referirse abiertamente a su vínculo pasado con Momi Giardina. Durante la transmisión, el conductor expresó su aprecio y afecto hacia la humorista de Luzu TV, generando un ambiente distendido en el estudio.

Todo inició cuando el conductor manifestó: “A Momi la adoro, la amo. Momi es una genia...”, palabras que provocaron reacciones inmediatas de Sabrina Rojas y Carla Conte, quienes lo animaron a detenerse en ese punto y profundizar sobre el tema. El conductor reafirmó su sentimiento: “Yo a Momi la amo profundamente”.

La dinámica del programa se volvió más animada cuando las compañeras de Tinelli, especialmente Sabrina, comenzaron a indagar sobre la naturaleza y duración de la relación entre el conductor y la exbailarina de ShowMatch. “¿Cuánto duró eso?”, preguntó directamente la expareja de Luciano Castro, mientras que Carla insistió en conocer si Tinelli estuvo muy enamorado de la humorista. Tinelli optó por respuestas evasivas y con humor, desviando la atención hacia la participación de Momi en su programa y sin precisar detalles sobre el tiempo que compartieron fuera del aire.

El conductor reafirmó su afecto
El conductor reafirmó su afecto y evitó dar detalles sobre la duración de la relación

El contexto de estas declaraciones adquiere relevancia porque el romance entre Tinelli y Giardina se habría producido antes de que el conductor iniciara su relación con Milett Figueroa. Aunque el animador nunca había confirmado públicamente ese vínculo, Giardina sí lo hizo en otras oportunidades.

Cuando la pregunta sobre cuánto duró la relación se volvió más directa, el conductor optó por una respuesta breve y sin precisiones: “Un tiempo”, respondió. Así, el animador del ciclo mantuvo la discreción sobre los aspectos más íntimos de su pasado con Momi, a pesar de la curiosidad de sus colegas y del interés del público. La emisión concluyó con un gesto cordial de Tinelli, quien, en tono afectuoso, envió un saludo a Giardina, dejando en evidencia la complicidad y el buen trato entre ambos.

Momi Giardina confirmó el vínculo en entrevistas previas y lo describió como un apoyo emocional (Video: LAM, América TV)

El año pasado, ella habló por primera vez sobre el vínculo con Marcelo. “Cuando yo me separo, a los 6 meses de separarme, me reencuentro con Marcelo, Cande (Tinelli) y demás... Yo lo conocía desde hace muchos años. Y ahí como que se dio algo”, comenzó contando en diálogo con LAM (América TV), ante las punzantes preguntas tanto de Ángel de Brito como de las “angelitas”.

“¿Viste que cuando uno está atravesando un momento difícil, siempre aparece alguien que te rescata como para salir del fondo del mar? Fue como un salvavidas”, comparó Giardina. “Él estaba soltero, yo estaba soltera. Estuvimos un tiempo juntos y nada más. Con los papales hiper limpios”, contextualizó, y aclaró respecto a que en ese momento los dos estaban libres como para encarar una relación. Por otra parte, explicó que nunca fueron juntos “a ningún lado de manera pública”, y cuando le preguntaron si la relación tuvo una duración corta o larga, ella dijo: “Fue un tiempo, digamos, mediano”.

Cuando le preguntaron si se enamoró de Tinelli, dijo: “No sé... Estuve mucho tiempo en pareja y entonces cuando quedé soltera decía: ‘¿Esto cómo se hace?’. Yo tenía los códigos viejos. De hecho, si conocía a alguien y me ghosteba, no entendía bien qué es lo que pasaba, sinceramente”. Por otra parte, se definió como una persona “noviera”. “Hoy es todo palo y a la bolsa y yo no estaba acostumbrada a eso. Y la verdad es que me gusta estar de novia, me gusta estar en pareja, lo disfruto. Pero nunca había experimentado estar sola y conocer a uno y a otro”, agregó en el programa conducido por De Brito.

