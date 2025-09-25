Perú

La reacción de Candelaria Tinelli ante el anuncio de separación de Marcelo y Milett Figueroa: “Gracias”

La segunda hija del conductor argentino evidenció cómo recibió esta noticia en pleno programa en vivo. Sabrina Rojas, involucrada con Tinelli, también hizo lo propio

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

La noche en que Marcelo Tinelli confirmó en su streaming “Estamos de Paso” el final de su romance con Milett Figueroa, no solo sus palabras llamaron la atención. Su hija, Candelaria Tinelli, captó todas las miradas al reaccionar en pleno programa en vivo, dejando clara su postura frente a la separación que durante dos años generó rumores y comentarios en el mundo del espectáculo.

El conductor argentino hizo el anuncio con tono afectuoso. “Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett. Le mando un beso grande, porque la quiero mucho y la amo mucho. Pasé dos años hermosos a su lado”, expresó Tinelli ante cámaras y su equipo.

Él insistió en la importancia de finalizar la relación en buenos términos, agregando: “Me gusta terminar algo de buena manera, con amor, con cariño, con empatía con la otra persona. Creo que ambos sentimos lo mismo: muchísimo amor”.

Marcelo Tinelli anuncia el fin
Marcelo Tinelli anuncia el fin de su relación con Milett Figueroa en su streaming. YouTube: 'Estamos de paso'

Mientras agradecía a la familia de la modelo peruana y al público: “Quiero agradecerle a ella y a toda su familia, y a toda la gente de Perú que me ha dado tanto amor. No es que no los voy a ver nunca más, al contrario. Milett seguirá trabajando en Lima y espero verla pronto”, la escena se volvió inesperada por la actitud de Candelaria.

Al escuchar a su padre, Candelaria Tinelli no optó por un mensaje solemne, sino que tocó un teclado imaginario y lanzó un “Gracias, gracias Milett” con una sonrisa y un tono que en redes sociales fue interpretado como burla o ironía. La escena, lejos de pasar inadvertida, desató una ola de comentarios.

El periodista Agus Rey señaló en “Magaly TV La Firme”: “Cande se burla de Milett cuando Marcelo anuncia esto y le dice: ‘Gracias’, como diciendo chau, nos vemos, hasta nunca. Y Marcelo le dice: no bueno, tampoco digamos tanto”.
La reacción de Candelaria Tinelli
Para la periodista Magaly Medina, la actitud de Candelaria fue el reflejo de cierta alegría ante la ruptura, recordando que existía distancia entre Milett Figueroa y las hijas del conductor. “Cande por lo menos, está feliz y contenta, no tiene por qué disimular”, sostuvo Medina durante su programa, remarcando que la relación de Milett con la familia nunca fue del todo cercana.

El gesto final dejó aún más clara la postura. Junto a Sabrina Rojas, quien también ha sido mencionada como protagonista de rumores en medio de esta ruptura, Candelaria Tinelli celebró entonando: “Marcelo está soltero”, acompañada de aplausos.

La reacción de Candelaria Tinelli
Sabrina Rojas es relacionada con Tinelli tras separación de Milett Figueroa

Tras el sorpresivo anuncio de Marcelo Tinelli sobre el fin de su relación con Milett Figueroa, los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Sabrina Rojas comenzaron a crecer en los medios argentinos.

Todo empezó cuando el periodista Agus Rey deslizó en televisión: “Hay un nombre de una conductora argentina que podría ser la tercera en discordia”, y poco después identificó a Sabrina como la mujer señalada por el entorno de Tinelli.

La cercanía entre Tinelli y Rojas se evidenció públicamente en su propio streaming y en distintos proyectos en los que comparten espacio. Durante la transmisión donde el conductor confirmó su separación, Sabrina Rojas interrumpió para decir: “Marcelo está soltero”, lo que fue interpretado por panelistas y seguidores como una señal de complicidad e incluso de festejo.

Marcelo Tinelli habría terminado con
Marcelo Tinelli habría terminado con Milett Figueroa por conductora argentina: “La tercera en discordia”

Los debates televisivos no tardaron en resaltar la química visible entre ambos. “¿Qué química hay entre Marcelo y Sabrina Rojas?”, se preguntó Agus Rey, mientras la periodista Magaly Medina aportó: “Es su compañera en el pódcast, la rubia”. Según el propio Rey, la relación cercana no sería nueva: “Se conocen de toda la vida, hicieron match desde que Sabrina bailó en el 2008”, apuntando que la amistad de años podría haber dado paso a un vínculo más cercano tras la ruptura pública del conductor.

