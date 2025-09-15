Perú

Dayanita confiesa que mantiene a su hermano por pedido de su madre: “La trata mal y hasta le levantó la mano”

La actriz cómica relató que su medio hermano la buscó por redes sociales cuando se hizo conocida y desde entonces vive un calvario

Dayanita se presentó este domingo 14 de setiembre en ‘El Valor de la Verdad’ y sorprendió con declaraciones sobre su vida personal, su vida amorosa y su trabajo en televisión. Sin embargo, hubo un momento que marcó la pauta y que incluso dejó desconcertado al presentador, Beto Ortiz.

En medio de una charla, Dayanita confesó que es la persona que sustenta su hogar, aunque muchos creerían que este solo está compuesto por ella y su pareja, realmente se refería a que mantiene a un hermanastro, quien tiene una pareja y una hija, además de su madre.

“Soy la que para la olla por mi familia y tiene que sustentar todo”, dijo al inicio, ante la sorpresa de Ortiz, quien le explicó que por ser una persona famosa y obtener más ingresos no está en la obligación de tener tanta carga familiar.

Al respecto, la actriz cómica señaló que el responsable de esta situación es su hermano. “Es por mi hermano, porque mi mamá es una mujer que nunca me pide cosas caras, ni dinero, nada. Mi hermano dice que Dayana pague el departamento, la comida, que pague todo”, confesó.
Lejos de tratarse de un menor de edad o de un joven que pueda tener alguna incapacidad para obtener ingresos, Dayana confesó que su medio hermano es un hombre mayor de 30 años. “Tiene más de 30, trabaja, pero no sé qué hace con su plata”, dijo.

Beto Ortiz volvió a interrogar, cuestionando cuál es la razón por la que Dayanita asume todos los cargos y fue allí que contó la realidad de las cosas. Explicó que su hermano, llamado Luis, la contactó por redes sociales, cuando se enteró que ella era una figura popular.

No le tiene aprecio ni ningún tipo de cariño, pues no lo recuerda de su niñez. Contó que su madre fue separada de su hijo cuando él era pequeño, razón por la que no se criaron juntos, pero su actual forma de ser no es de su agrado.

Su hermano agrede a su madre

En su descargo, Dayanita reafirmó que prefiere seguir manteniendo a todos por tener cerca a su madre. Relató que su hermanastro no se porta muy bien con su progenitora, al punto que la agredió.

“Él le ha levantado la mano muchas veces”, dijo. La respuesta causó indignación en el presentador del programa, quien de inmediato dijo que ese era motivo suficiente para echarlo de casa.

Dayanita aseguró que intentó tomar esa medida, pero su madre nunca está de su lado. “Ya lo eché, pero mi mamá me agarra como odio y quiere irse con él”, agregó entre lágrimas.

Su dolor se intensificó cuando confesó que le propuso a su madre irse de la casa que compartían para que su hermano vele por sí mismo, pero su progenitora prefirió rechazar la situación y quedarse con su hijo.

“Una vez le dije, de verdad no aguanto todo esto, quiero escucharte. Te voy a hacer una simple pregunta, yo me voy a alquilar un departamento, voy a salirme de acá, ¿tú vienes conmigo o te vas con él? Yo me voy con él, me dijo y me dolió mucho", confesó Dayanita.

Pese a que es consciente de que esta no es una situación saludable, Dayanita sigue poniendo al frente a su madre, por sobre todas las cosas. “Siento que lo que estoy haciendo es por ella, no sé si haré mal o haré bien. Lo mantengo a él, a la mujer y a su bebe”, finalizó.

