Dayanita desenmascara a Jair Céspedes en EVDLV y exhibe chat íntimo con el futbolista casado: “Quiero ver pues”

La actriz dejó en shock al programa al leer mensajes del jugador donde pedía “ver más” de su contenido

La más reciente edición de El Valor de la Verdad volvió a encender la polémica con una de sus invitadas más carismáticas y directas: Dayanita. La actriz cómica, conocida por su participación en JB en ATV, no dudó en revelar un episodio inesperado de su vida personal que involucró a un futbolista profesional.

Frente a Beto Ortiz, la comediante soltó el nombre de Jair Céspedes, actual jugador de Deportivo Municipal, y aseguró que el deportista fue quien comenzó a escribirle con insistencia a través de las redes sociales.

Él siempre está pendiente. Yo no tengo la culpa, yo no lo busqué. Todo está guardado”, sostuvo Dayanita, mostrando ante cámaras que las conversaciones no eran inventadas. Según su testimonio, todo empezó el día de su cumpleaños número 28, cuando Céspedes le envió un saludo a través de Instagram. Lo que parecía un gesto amable terminó escalando en una conversación más subida de tono que dejó en shock a los televidentes.

Dayanita narró que, tras recibir el saludo, aprovechó para pedirle al futbolista que le hiciera una transferencia como regalo. Sin embargo, él no respondió con dinero, sino con risas. “Seguro tiene miedo, por eso no lo haces”, le escribió la actriz, a lo que Céspedes contestó: “¿Miedo, por qué?”. Desde ahí, los mensajes comenzaron a tener un tono más atrevido.

En medio de las risas del público y la tensión del set, Dayanita contó que incluso le envió fotos íntimas al jugador, mostrando parte de sus “atributos”, con la expectativa de una reacción que nunca llegó. Ante la falta de respuesta, le reclamó con ironía: “Mucho hablas, poco actúas”. La contestación del pelotero fue directa y encendió la polémica: “Quiero ver, pues, por eso pregunté”.

Jair Céspedes es casado

Beto Ortiz no dejó pasar el momento y pidió que se leyeran extractos de la conversación, lo que terminó confirmando la veracidad de los mensajes. El programa expuso que Céspedes insistía en conversar con ella, mientras que Dayanita, entre broma y broma, le reclamaba que no cumpliera con enviarle un obsequio. “Yo le mandé directo mi QR, le pedí que me mande un regalo, pero nunca lo hizo”, comentó la humorista con su característico desparpajo.

La confesión tomó un giro aún más fuerte cuando Dayanita recordó que el futbolista tiene familia y que, a pesar de ello, seguía pendiente de sus publicaciones. “Él siempre ve mis historias, siempre está ahí. No me voy a quedar callada porque no soy yo la que lo buscó”, reiteró.

Sin embargo, más allá de las bromas, la revelación puso en aprietos al deportista, quien mantiene un perfil familiar y que ahora deberá enfrentar el escrutinio público. “Cuidado que después de esto te escriba la esposa”, le advirtió en tono irónico Beto Ortiz, recordando que Céspedes tiene hijos y un matrimonio.

Lejos de arrepentirse, Dayanita insistió en que no tenía nada que ocultar, pues ella no inició la conversación. “Yo no lo busqué. Todo está guardado. El primer mensaje fue suyo”, repitió con firmeza, dejando claro que su versión podía respaldarse con pruebas.

