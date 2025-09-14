El Valor de la Verdad EN VIVO: Dayanita contará sus secretos, miedos y polémicas en el sillón rojo

Dayanita será la invitada especial del programa El valor de la verdad este domingo 14 de septiembre. En la edición más reciente hablará sobre temas personales, incluidas sus exparejas, su infancia en Pucallpa y la condecoración que recibió en el Congreso por su trayectoria en el arte.
Admitirá haber sufrido maltratos durante su niñez, revelará sus sentimientos hacia una expareja y se referirá a acusaciones como “prostituta” y denuncias de agresiones. También explicará lo ocurrido con la polémica condecoración promovida por un congresista de Perú Libre.
Durante el adelanto la actriz confesó: “Le tengo mucho miedo a la soledad”. El conductor Beto Ortiz le preguntará directamente sobre los episodios que han generado controversia, buscando respuestas claras sobre su vida pública y privada.
Dayana Milagros Sifuentes Arana, más conocida como Dayanita, nació el 31 de enero de 1998 en Pucallpa. Comenzó su carrera como cómica ambulante tras escapar de situaciones críticas.
Se abrió paso en televisión gracias a Jorge Benavides, debutando en 2018 en El Wasap de JB, convirtiéndose en la primera actriz transgénero del género cómico en la TV peruana. Ha participado en diversos programas, obras virtuales y también incursionó en el cine con la película El Bar de Dayanita.
En 2025 recibió una condecoración del Congreso por su aporte al humor y a la visibilidad LGBT+. También anunció un circo propio en Chepén, aunque declaró enfrentar dificultades económicas y limitaciones contractuales para trabajar en otros canales.
El valor de la verdad mantiene su espacio estelar los domingos a las 10:00 de la noche por Panamericana Televisión, consolidándose como uno de los programas más representativos del canal.
Para sostener el interés del público, la producción impulsa campañas en redes sociales que anuncian la participación de invitados y generan debate previo a cada emisión.
Junto con la señal abierta, los televidentes cuentan con la opción de seguir el programa a través de su canal oficial de YouTube, donde se transmiten episodios completos y segmentos destacados. Esta propuesta integra televisión tradicional y plataformas digitales, logrando atraer audiencias diversas y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo.
A la transmisión abierta se suma la opción en alta definición disponible en los canales 705 de Claro y Movistar, ofreciendo una experiencia visual mejorada.
El programa de televisión peruano El valor de la verdad es un concurso presentado por Beto Ortiz, adaptación del formato internacional Nothing but the Truth.
En cada capítulo el participante responde más de cien preguntas bajo polígrafo. Se seleccionan veintiuna de esas preguntas distribuidas en seis niveles. Si contesta la verdad en cada nivel puede acceder al siguiente; si miente, pierde el dinero acumulado. Tiene la opción de retirarse cuando quiera y quedarse con lo obtenido.
En 2025 el premio mayor en algunos episodios llega a cincuenta mil soles. Se han registrado controversias, como un caso judicial tras la muerte de una ex concursante y críticas por la exposición de la vida personal de quienes aceptan participar.