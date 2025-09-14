El Valor de la Verdad EN VIVO: Dayanita contará sus secretos, miedos y polémicas en el sillón rojo

21:18 hs

¿Qué preguntas responderá Dayanita en El Valor de la Verdad?

(El valor de la verdad)

Dayanita será la invitada especial del programa El valor de la verdad este domingo 14 de septiembre. En la edición más reciente hablará sobre temas personales, incluidas sus exparejas, su infancia en Pucallpa y la condecoración que recibió en el Congreso por su trayectoria en el arte.

Admitirá haber sufrido maltratos durante su niñez, revelará sus sentimientos hacia una expareja y se referirá a acusaciones como “prostituta” y denuncias de agresiones. También explicará lo ocurrido con la polémica condecoración promovida por un congresista de Perú Libre.