Dayanita reconoce que la condecoración del Congreso fue más mediática que merecida: “Yo sí dije: ¿por qué a mí? ¿Qué hice?”

La última edición de El Valor de la Verdad este 14 de setiembre tuvo como protagonista a Dayanita, quien enfrentó una de las preguntas más delicadas de la noche: si realmente merecía la condecoración otorgada por el Congreso de la República.

Su respuesta, cargada de sinceridad, dejó en claro que ni ella misma estaba convencida de haber sido merecedora de tal distinción, a pesar de que aceptó el reconocimiento con gratitud.

Todo comenzó cuando Beto Ortiz lanzó la tercera pregunta de la noche: “¿Merecías la condecoración del Congreso?”. La tensión fue evidente. Dayanita, después de una larga pausa y de usar uno de sus comodines, se sinceró y contestó con firmeza: “No”. La revelación fue validada como verdadera por la máquina de la verdad, provocando un murmullo en el set.

Consciente de la polémica que generó su premiación, la actriz cómica explicó que desde el inicio tuvo dudas sobre la distinción: “Yo sí dije: ¿por qué a mí? ¿Qué hice? Yo tampoco sabía qué hacía ahí, pero fui adelante”. Entre risas nerviosas, reconoció que prefirió ser honesta antes que hipócrita, incluso si eso significaba ir en contra de quienes la aplaudieron por recibir la medalla.

En el programa también intervino uno de sus mejores amigos, quien coincidió con la confesión de Dayanita: “La verdad, la pura verdad que… no. Porque hay artistas que quizás también lo merecen por su sacrificio. Ella se ha esforzado, sí, pero una condecoración del Congreso debería premiar una labor social o educativa”.

El debate sobre los méritos de la condecoración se amplió cuando se recordó que fue el congresista Waldemar Cerrón quien impulsó el reconocimiento. Según relató la humorista, la coordinación se hizo directamente con su manager, Mauro, y nunca hubo un acercamiento personal con el legislador antes del evento.

Durante la entrevista, Beto Ortiz insistió en que este tipo de honores deberían estar vinculados a contribuciones significativas para la sociedad, más allá de la trayectoria artística. Dayanita coincidió con esa reflexión y agregó que incluso el día de la ceremonia se sintió desconcertada: “Cuando llegué, la prensa me preguntaba: ‘¿Qué haces acá?’. Créeme que yo tampoco sabía qué hacía ahí, pero lo recibí con cariño”.

La medalla que recibió, tal como lo contó entre risas, no era de oro sólido, sino “bañada, pintadita”. Para ella, más que un símbolo de grandeza, terminó siendo un adorno en casa. “No sé por qué me han condecorado, pero lo recibo con amor”, afirmó con un tono que mezclaba gratitud y desconcierto.

Ortiz no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre la situación, asegurando que ni siquiera los propios congresistas saben por qué están en sus cargos, lo que generó carcajadas en el set. Dayanita respondió que siempre prefería la verdad antes que las apariencias, incluso si eso la exponía a críticas.

La polémica también se trasladó al terreno privado. La actriz reconoció que su vida personal muchas veces ha sido cuestionada y que eso pudo influir en que se pusiera en duda la legitimidad de la condecoración. “Hay una persona que siempre está pendiente de lo que hago, y eso hace que la gente cambie de parecer sobre mí”, comentó sin dar nombres.

Incluso recordó que el propio Waldemar Cerrón, al entregarle la distinción, defendió su trayectoria: “Lo que haga en su vida privada no importa, lo que estamos reconociendo es su carrera artística”. Una frase que Dayanita valoró, aunque con reservas, pues aún hoy no logra convencerse de haber sido la persona adecuada para recibir ese honor.

