Perú ganó este premio en el Mundial de Desayunos por el triunfo del pan con chicharrón

Perú ganó el Mundial de Desayunos con el pan con chicharrón

Perú se consagró como ganador del Mundial de Desayunos, competencia virtual organizada por el streamer español Ibai Llanos, tras superar en la final a la arepa venezolana con una diferencia de 200.000 votos. El certamen, que generó una movilización masiva en redes sociales, tuvo al pan con chicharrón peruano como protagonista y símbolo nacional.

Tras anunciar el resultado oficial, Ibai Llanos presentó el trofeo destinado al país ganador: una sartén dorada, diseñada especialmente para la ocasión. “Aquí tenéis el trofeo oficial del Mundial de desayunos: la sartén dorada. He hablado con el mejor restaurante del mundo para que nos hiciesen la sartén dorada. La levanto yo en honor a los peruanos”, declaró el organizador en un video difundido por sus canales digitales. Con la bandera del Perú sobre los hombros y entonando el himno nacional, Ibai celebró la victoria de los más de 33 millones de peruanos y peruanas.

De acuerdo con cifras compartidas por el streamer, el desenlace de la competencia fue sumamente reñido. Perú registró un total de 12.800.000 votos distribuidos en 6.500.000 desde TikTok, 4.900.000 desde Instagram y 1.400.000 en YouTube. Venezuela acumuló 12.600.000 votos, sumando en TikTok 6.400.000, en Instagram 4.900.000 y 1.300.000 en YouTube. Esta participación refleja el alcance internacional y la alta respuesta que generó la iniciativa en plataformas sociales.

Este premio ganó Perú por triunfar en el Mundial de Desayunos con el pan con chicharrón

Por el momento, se desconoce si Ibai Llanos viajará a Perú para hacer entrega del trofeo a alguna autoridad o representante local. El organizador se limitó a levantar la sartén dorada en nombre del país, celebrando la obtención del reconocimiento como un triunfo deportivo. Así, el pan con chicharrón no solo se llevó el título, sino que reforzó su papel como emblema de la gastronomía peruana ante una audiencia global.

Popular platillo

El pan con chicharrón es un sándwich tradicional de la gastronomía peruana, especialmente popular en la costa del país y considerado un ícono de los desayunos limeños. Su preparación consiste en colocar trozos de chicharrón de cerdo, que son lonjas de carne de cerdo frita, dentro de un pan (generalmente francés o roseta). A esto se le añade rodajas de camote frito y salsa criolla, compuesta de cebolla morada, ají amarillo y jugo de limón.

Se trata de una receta vinculada a la cocina popular y a las reuniones familiares de fin de semana, especialmente en mercados y sangucherías típicas de Lima y otras ciudades costeras. El chicharrón se prepara cocinando la carne de cerdo en su propia grasa hasta que adquiere una textura crocante por fuera y jugosa por dentro. Tradicionalmente, el sándwich se sirve caliente y es reconocido por su contraste de sabores y texturas: la suavidad del pan, lo crocante del cerdo y el frescor de la salsa criolla.

Pan con chicharrón se consagró como el mejor desayuno del mundo de Ibai: Perú vive una fiesta familiar | Latina Noticias

El pan con chicharrón trasciende lo culinario y es símbolo de identidad nacional, siendo protagonista de celebraciones y ferias gastronómicas, y portando el sabor y la tradición de la cocina peruana al mundo.

Efecto del mundial

La popularidad del pan con chicharrón peruano alcanzó cifras récord durante el Mundial de Desayunos, un torneo virtual impulsado por el streamer Ibai Llanos, lo que generó un notable incremento en los pedidos de delivery de este tradicional desayuno en Perú. Según reportes de la empresa Pedidos Ya, durante la semifinal entre el pan con chicharrón y la marraqueta con palta de Chile, los pedidos aumentaron un 40 %. Ya en la final, con el platillo nacional compitiendo contra la arepa venezolana, las proyecciones de crecimiento ascendieron a un 70 % por encima del promedio semanal.

En paralelo, Rappi informó que los pedidos relacionados con el pan con chicharrón superaron los 25.000 durante la última semana, frente a las 15.000 órdenes habituales. Los distritos limeños de Miraflores, San Isidro, Jesús María y Monterrico concentraron la mayor demanda. Por su parte, DiDi Food registró un crecimiento del 46,9 % en pedidos y un aumento del 196,2 % en órdenes durante la jornada del 29 de agosto, destacando el entusiasmo generado por la final del certamen.

Delivery de pan con chicharrón aumentó en 196%: ¿Cómo le ha ido a cada app de comida durante el Mundial de desayunos?

El Mundial de Desayunos demostró la capacidad de las plataformas digitales para movilizar el consumo masivo de un producto local al ritmo de la competencia. El seguimiento y votación acontecen en las redes oficiales de Ibai Llanos a través de TikTok, Instagram y YouTube, donde los fans peruanos respaldaron a su favorito. Estos resultados exponen el impacto del evento en los hábitos de consumo y la proyección internacional del pan con chicharrón.