Final del ‘Mundial de desayunos’ en pantalla gigante y con feria del pan con chicharrón este sábado en Miraflores

Miraflores se prepara para vivir una jornada singular con la realización de la Feria del Pan con Chicharrón y la transmisión en pantalla gigante del resultado final del ‘Mundial de desayunos’ organizada por el streamer español Ibai Llanos. El evento tendrá lugar el sábado 13 de septiembre a partir de las 9:00 de la mañana, en el pasaje Porta, y reunirá a vecinos, visitantes, emprendedores locales y personal del municipio alrededor del icónico sándwich peruano.

Miraflores, epicentro de la campaña por el pan con chicharrón

La municipalidad de Miraflores invita al público en general a participar de este festival donde diversas sangucherías del distrito ofrecerán sus versiones del popular pan con chicharrón, plato bandera en la final contra la arepa venezolana en el certamen digital que impulsa Ibai Llanos.

Durante el evento, emprendedores gastronómicos y personal municipal promoverán la votación —que se mantiene reñida— para apoyar el triunfo peruano en el denominado ‘Mundial de desayunos’. Foodies e influencers transmitirán en vivo durante las horas cruciales antes del cierre de los comicios digitales, fijado para el sábado a las 12 del mediodía, hora peruana.

El Mundial de desayunos y la rivalidad Perú-Venezuela

El concurso virtual impulsa la competencia gastronómica entre países y, en esta edición, enfrenta a Perú y Venezuela en la final. La votación digital enfrenta al pan con chicharrón peruano contra la arepa venezolana, tanto en la versión ‘pepiada’ como rellena con carne mechada. El ganador se definirá a través de los votos del público en las distintas redes sociales del creador de contenido.

El certamen cuenta con una audiencia internacional y la ronda final ha generado alta interacción en Twitter y TikTok. En plataformas como X, antes Twitter, los votos estuvieron a favor de la propuesta venezolana durante parte de la jornada. Sin embargo, el margen fue estrecho y especialistas en gastronomía peruana y seguidores del país sudamericano han intensificado la movilización en las horas previas al cierre.

El pan con chicharrón enfrenta su más dura batalla contra la arepa reina pepiada en la final del 'Mundial de Desayunos'. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

El pan con chicharrón: preparación y tradición

El pan con chicharrón es un desayuno típico peruano que combina pan fresco, lonjas de cerdo fritas, camote y salsa criolla. Suele servirse en sánguches presentados en pan francés o roseta. Su preparación exige fritura lenta del cerdo, acompañado de camote dorado y cebolla finamente picada. Este plato forma parte del patrimonio gastronómico limeño y cuenta con gran aceptación, especialmente en distritos emblemáticos como Miraflores.

“Este sábado Miraflores será el epicentro de la votación a favor del pan con chicharrón”, anunció el municipio en su invitación oficial. El objetivo es asegurar la mayor cantidad de votos, acompañados por una feria gastronómica que se extenderá hasta el domingo 14 de septiembre, cuando el evento abrirá desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche en el mismo lugar.

Feria y pantalla gigante: apoyo masivo al sándwich bandera

Durante la jornada sabatina, los asistentes podrán degustar propuestas de varias sangucherías, conocer novedades de la oferta emprendedora del distrito y participar de las actividades de promoción del voto. Se espera la presencia de figuras de la escena gastronómica y creadores de contenido, quienes buscarán motivar el apoyo a la receta peruana antes de que se cierren las votaciones.

El anuncio de la transmisión del final del concurso en pantalla gigante busca fortalecer el sentido de comunidad e identidad local, al tiempo que permite al público seguir minuto a minuto los resultados y celebrar, en caso de que el pan con chicharrón alcance el primer lugar del certamen internacional.