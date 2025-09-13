Magaly Medina pide votar por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “Por lo menos ganemos este”

Magaly Medina íde votar por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos. Magaly TV La Firme

La conductora Magaly Medina sorprendió este viernes 12 de septiembre al dedicar parte de su programa a un llamado inusual: pidió a los peruanos votar por el pan con chicharrón en el ‘Mundial de Desayunos’, organizado por el streamer Ibai Llanos.

“No vamos a ir al Mundial, por lo menos ganemos este”, destacó la periodista televisiva frente a cámaras. El certamen digital enfrenta recetas emblemáticas de diferentes países y culminó en una reñida final entre el tradicional desayuno peruano y la arepa venezolana, manteniendo a la audiencia en vilo.

La iniciativa de Ibai Llanos, muy comentada en redes sociales y seguida masivamente por internautas de Latinoamérica, movilizó el orgullo gastronómico de los países participantes. El “Mundial de Desayunos” se convirtió en tendencia al lograr involucrar a públicos tan amplios como las comunidades peruanas y venezolanas en el extranjero.

Inicialmente, Magaly Medina confesó que se mostró reacia a sumarse a la convocatoria pública, expresando resistencia a participar en campañas digitales. Sin embargo, la presentadora revirtió su postura y apeló al espíritu nacionalista durante su espacio en ATV.

“Yo me había negado, con las disculpas del caso, pero a mí me parece que los peruanos estamos tan hambrientos, tan angurrientos de triunfo, porque no ganamos nada. Que todos nos hemos abrazado en esta cuestión del pan con chicharrón, ha unido a todos los peruanos”, compartió la conductora, pidiendo así que sus seguidores se sumen a la campaña virtual.

El certamen gastronómico de Ibai Llanos llamó la atención de chefs, figuras públicas y emprendedores del rubro alimentario en el país. En ese contexto, Magaly Medina enfatizó que la defensa del pan con chicharrón “no se trata solo de patriotismo, también es una muestra de respaldo a los emprendedores gastronómicos que dependen de este plato”.

Durante la sección del programa dedicada a esta campaña, la periodista instó a los televidentes a no bajar los brazos ante el avance de la arepa venezolana, la principal rival en la votación online. “En estos momentos no estamos quedando muy bien y están ganando las arepas venezolanas y eso sí es algo que no podemos permitir”, remarcó Medina ante los cambios en el recuento parcial de votos.

En otro momento, agregó: “Me ha salido mi corazoncito, porque finalmente soy peruana", resaltando que había sido una única en su casa que no votaba, pues no le encontraba sentido. Sin embargo, le hicieron entender que ganar este Mundial sería muy beneficioso para los emprendedores.

“Entonces en honor de aquellos emprendedores que hacen sus negocitos, que tienen sus sangucherías, que están tratando de salir adelante, pues entonces los llamo y los convoco a votar por el pan chicharrón”, expresó en ATV.

La cobertura digital del “Mundial de Desayunos” promovida por el creador de contenido español Ibai Llanos reunió a miles de participantes de distintas nacionalidades, quienes recurrieron a plataformas como Instagram, TikTok y YouTube para apoyar sus preferencias culinarias.

La periodista reforzó este sentimiento colectivo diciendo: “Vamos a las redes sociales, al IG, al TikTok, al YouTube de Ibai Llanos y votemos. Porque, por favor, ese trofeo no se nos puede escapar. No vamos a ir a un Mundial, por lo menos ganemos este, es que yo no soy conformista”.

