¿Hasta qué hora se puede votar por el pan con chicharrón en la final del Mundial de los desayunos?

El Mundial de desayunos 2025 tendrá un desenlace ajustado entre dos platos emblemáticos de Sudamérica. El streamer español Ibai Llanos reunió a millones de seguidores y generó una ola de votaciones que enfrenta a Perú y Venezuela en un cerrado duelo por el primer lugar.

Este sábado 13 de septiembre se decidirá si el pan con chicharrón peruano obtiene el reconocimiento como el mejor desayuno del mundo, superando a la arepa reina pepiada venezolana. La hora límite para votar será a las 12:00 horas, por lo que todavía hay tiempo para mostrar el apoyo.

Las plataformas sociales muestran cifras reñidas. TikTok suma hasta el momento 5,3 millones de votos para Perú frente a 5 millones de Venezuela, mientras que en Instagram y YouTube se registra un empate técnico.

En Instagram, ambos países llegaron a un empate del 50% sobre 8,3 millones de votos, y en YouTube la diferencia es mínima, con 1,1 millones de votos para cada uno. El anuncio oficial está previsto para las 7 p.m. (hora local en España), 1 p.m. (hora de Venezuela) y 12 del mediodía (hora de Perú), según confirmó Ibai Llanos en sus canales.

Final del ‘Mundial de Desayunos’: Esta es la fecha que se conocerá al campeón entre el Pan con chicharrón y la Arepa reina pepiada

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (14.7 millones de seguidores), YouTube (14.6 millones) y TikTok (26.7 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase.

Si quieres apoyar al pan con chicharrón frente a la arepa reina, sigue estos pasos:

Ibai Llanos en TikTok o YouTube. Ingresa a las cuentas oficiales deen Instagram Busca la publicación del duelo entre Perú y Venezuela. En Instagram, vota en la encuesta fijada en el primer comentario. En TikTok, dale “me gusta” a la palabra PERÚ publicada por Ibai. En YouTube, marca “me gusta” en el comentario de Ibai con la palabra PERÚ. Para reforzar tu apoyo, también puedes comentar y compartir el post.

Venezolanas expresan su apoyo al pan con chicharrón frente a la arepa reina en la final del 'Mundial de Desayunos' . (Foto composición: Infobae Perú/TikTok:@eudimarvalenzuela/rossitorrealba.ve)

Dos desayunos disputan el título mundial

La última jornada del Mundial de los Desayunos puso frente a frente al pan con chicharrón y la arepa reina pepiada. Ambos platos ocupan un lugar especial en la identidad culinaria de sus países. El pan con chicharrón se asocia con la tradición limeña; consiste en pan francés o ciabatta relleno de lonjas de cerdo, camote frito y salsa criolla con cebolla, ají, limón y cilantro. Esta receta suele encontrarse en mercados y carretillas, y su consumo forma parte de celebraciones familiares, destacó Infobae.

Por su parte, la arepa reina pepiada figura entre los rellenos favoritos de la cocina venezolana y continúa siendo un símbolo patrio en la mesa y en las redes sociales.

Usuarios y creadores impulsan la campaña

Durante esta fase final, personalidades de Perú y Venezuela, además de influencers y embajadores en el exterior, promovieron campañas activas orientadas a la votación. Infobae reportó que se produjeron parodias y contenidos humorísticos que reflejan el atractivo universal del certamen bajo la consigna “Perú vs Latinoamérica”. La comunidad digital respondió con entusiasmo y una participación masiva.

“El resultado está tan parejo que solo una de las votaciones pone a Perú por delante”, señaló Ibai Llanos en sus redes. El streamer también reconoció el impacto de Venezuela en la contienda: “Venezuela me está sorprendiendo porque está muy cerca”, afirmó Llanos ante sus seguidores y el registro de votos en tiempo real.

El certamen culmina este sábado, cuando se sabrá qué desayuno recibe el título mundial y si las campañas digitales inclinaron la balanza en uno de los duelos más disputados hasta ahora.