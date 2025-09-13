Perú

¿Hasta qué hora se puede votar por el pan con chicharrón en la final del Mundial de los desayunos?

La final del certamen impulsado por Ibai Llanos enfrenta al pan con chicharrón de Perú y la arepa reina pepiada de Venezuela, en una definición marcada por una participación masiva y cifras récord de votaciones digitales

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar

El Mundial de desayunos 2025 tendrá un desenlace ajustado entre dos platos emblemáticos de Sudamérica. El streamer español Ibai Llanos reunió a millones de seguidores y generó una ola de votaciones que enfrenta a Perú y Venezuela en un cerrado duelo por el primer lugar.

Este sábado 13 de septiembre se decidirá si el pan con chicharrón peruano obtiene el reconocimiento como el mejor desayuno del mundo, superando a la arepa reina pepiada venezolana. La hora límite para votar será a las 12:00 horas, por lo que todavía hay tiempo para mostrar el apoyo.

Las plataformas sociales muestran cifras reñidas. TikTok suma hasta el momento 5,3 millones de votos para Perú frente a 5 millones de Venezuela, mientras que en Instagram y YouTube se registra un empate técnico.

En Instagram, ambos países llegaron a un empate del 50% sobre 8,3 millones de votos, y en YouTube la diferencia es mínima, con 1,1 millones de votos para cada uno. El anuncio oficial está previsto para las 7 p.m. (hora local en España), 1 p.m. (hora de Venezuela) y 12 del mediodía (hora de Perú), según confirmó Ibai Llanos en sus canales.

Final del ‘Mundial de Desayunos’:
Final del ‘Mundial de Desayunos’: Esta es la fecha que se conocerá al campeón entre el Pan con chicharrón y la Arepa reina pepiada

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (14.7 millones de seguidores), YouTube (14.6 millones) y TikTok (26.7 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase.

Si quieres apoyar al pan con chicharrón frente a la arepa reina, sigue estos pasos:

  1. Ingresa a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en InstagramTikTokYouTube.
  2. Busca la publicación del duelo entre Perú y Venezuela.
  3. En Instagram, vota en la encuesta fijada en el primer comentario.
  4. En TikTok, dale “me gusta” a la palabra PERÚ publicada por Ibai.
  5. En YouTube, marca “me gusta” en el comentario de Ibai con la palabra PERÚ.
  6. Para reforzar tu apoyo, también puedes comentar y compartir el post.
Venezolanas expresan su apoyo al
Venezolanas expresan su apoyo al pan con chicharrón frente a la arepa reina en la final del 'Mundial de Desayunos' . (Foto composición: Infobae Perú/TikTok:@eudimarvalenzuela/rossitorrealba.ve)

Dos desayunos disputan el título mundial

La última jornada del Mundial de los Desayunos puso frente a frente al pan con chicharrón y la arepa reina pepiada. Ambos platos ocupan un lugar especial en la identidad culinaria de sus países. El pan con chicharrón se asocia con la tradición limeña; consiste en pan francés o ciabatta relleno de lonjas de cerdo, camote frito y salsa criolla con cebolla, ají, limón y cilantro. Esta receta suele encontrarse en mercados y carretillas, y su consumo forma parte de celebraciones familiares, destacó Infobae.

Por su parte, la arepa reina pepiada figura entre los rellenos favoritos de la cocina venezolana y continúa siendo un símbolo patrio en la mesa y en las redes sociales.

Usuarios y creadores impulsan la campaña

Durante esta fase final, personalidades de Perú y Venezuela, además de influencers y embajadores en el exterior, promovieron campañas activas orientadas a la votación. Infobae reportó que se produjeron parodias y contenidos humorísticos que reflejan el atractivo universal del certamen bajo la consigna “Perú vs Latinoamérica”. La comunidad digital respondió con entusiasmo y una participación masiva.

“El resultado está tan parejo que solo una de las votaciones pone a Perú por delante”, señaló Ibai Llanos en sus redes. El streamer también reconoció el impacto de Venezuela en la contienda: “Venezuela me está sorprendiendo porque está muy cerca”, afirmó Llanos ante sus seguidores y el registro de votos en tiempo real.

El certamen culmina este sábado, cuando se sabrá qué desayuno recibe el título mundial y si las campañas digitales inclinaron la balanza en uno de los duelos más disputados hasta ahora.

Temas Relacionados

Pan con chicharrónMundial de desayunosIbai Llanosperu-noticias

Más Noticias

Isabella Ladera, quién es la influencer cuyo videos íntimos con Beéle se filtró en redes sociales

La creadora de contenido ha sabido abrirse camino entre sus seguidores, quienes no han dudado en resaltar su autenticidad en cada de sus actividades en redes sociales

Isabella Ladera, quién es la

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

La influencer venezolana recurrió a su equipo jurídico para denunciar la difusión no consentida del material, advirtiendo que la publicación del contenido constituye una grave violación a su privacidad y puede ser sancionada por la ley

Isabella Ladera inicia acciones legales

Beéle asegura que también es la víctima tras filtración de videos íntimos con Isabella Ladera

El cantante colombiano rechazó las acusaciones de Isabella Ladera y afirmó, mediante un comunicado, que también es víctima de la exposición de su privacidad tras la viralización del material en redes

Beéle asegura que también es

Retiran medicamentos para aliviar el dolor por contener “partículas extrañas”

Según la Digemid, son quince lotes de ketorolaco y otros medicamentos que están siendo retirados del mercado

Retiran medicamentos para aliviar el

Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por aparecer con Fernando Muñiz en la Teletón: “Es la mujer más hipócrita de la TV”

La conductora lanzó duras acusaciones tras ver a Valcárcel saludar en público al CEO de América TV, a quien había señalado días antes de no dejarla ingresar a la televisora y responsabilizado por su rechazo inicial al evento benéfico

Magaly Medina critica a Gisela
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El político con mayor simpatía

El político con mayor simpatía en el Perú no aparece en las encuestas publicadas: ¿Quién ostenta 15% de respaldo popular?

Betssy Chávez no podrá dejar Perú por 10 meses: PJ dicta impedimento de salida contra expremier

Sada Goray demanda al Ministerio Público y pide un millón de dólares de indemnización

Jueces supremos podrían condenar a Pedro Castillo por conspiración y no por rebelión

Renovación Popular impulsa interpelación contra el ministro de Transportes por crisis en su sector y polémicas con el tren Lima - Chosica

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera, quién es la

Isabella Ladera, quién es la influencer cuyo videos íntimos con Beéle se filtró en redes sociales

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

Beéle asegura que también es la víctima tras filtración de videos íntimos con Isabella Ladera

Magaly Medina no cree en Maju Mantilla y aclara que sus investigaciones iniciaron hace meses: “Gustavo nos confirmó toda la información”

Gisela Valcárcel saludó con beso y abrazo a Fernando Muñiz tras criticarlo: “Bienvenidos a su casa”, ironizó el CEO de América TV

DEPORTES

Universitario vs Alianza Lima: día,

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Liga Femenina 2025

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

A qué hora juegan Ignacio Buse vs Nuno Borges HOY: duelo que definirá la serie en la Copa Davis 2025

Perú vs Portugal en Copa Davis 2025: fechas, horarios y canal TV para ver los duelos por el Grupo Mundial I

Programación de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley: fechas, horarios y canales TV de los partidos de la ‘bicolor’ en el torneo continental