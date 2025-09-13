Perú

Pan con chicharrón, campeón mundial: la celebración peruana por el triunfo en el Mundial de Desayunos

A nivel nacional, las personas de todas las edades participaron en reuniones y actividades especiales, mostrando orgullo por el reconocimiento global a su cocina tradicional

Pan con chicharrón se consagró como el mejor desayuno del mundo de Ibai: Perú vive una fiesta familiar | Latina Noticias

El premio fue recibido con entusiasmo en todo el país: el pan con chicharrón fue elegido como el mejor desayuno del mundo en la encuesta digital organizado por Ibai Llanos. Apenas se anunció el resultado, familias enteras celebraron en las plazas, mercados y restaurantes. El clásico sánguche peruano se convirtió en el protagonista de una jornada festiva, con peruanos reunidos frente a pantallas gigantes para ver la transmisión en Miraflores.

Durante la final, el ambiente estuvo colmado de emoción. Niños, adultos y hasta mascotas participaron en la celebración, saboreando el pan con chicharrón en sus múltiples versiones: al estilo tradicional, con camote o acompañado de hierba buena.

Muchos aprovecharon la fecha para compartir y votar en comunidad, entre risas y aplausos: “El esfuerzo ha sido de todos”, señalaba una vecina.

Pan con chicharrón se consagró
Pan con chicharrón se consagró como el mejor desayuno del mundo de Ibai: Perú vive una fiesta familiar| Andina

La cifra final, anunciada por Ibai Llanos, sorprendió a todos: Perú superó los 12,8 millones de votos, apenas por encima de Venezuela. La reacción de la gente no se hizo esperar: cantos, bailes y banderas se mezclaron en cada rincón donde se celebraba. Al recibir la noticia, los asistentes corearon “¡Que viva el Perú!”.

“El pan con chicharrón lo consiguió. Aquí tenéis el trofeo oficial del mundial de desayunos, la sartén dorada. He hablado con el mejor restaurante del mundo para que nos hiciesen la sartén dorada. La levanto yo en honor a los peruanos”, mencionó Ibai.

Perú ganó el Mundial de Desayunos con el pan con chicharrón

Para muchos, el premio confirma la fuerza de la gastronomía peruana y su capacidad para reunir a familias y comunidades. El pan con chicharrón, más que un simple desayuno, reafirma la identidad y la alegría de un país que, una vez más, llevó su bandera a lo más alto desde la mesa.

Por su parte, Venezuela obtuvo un total de 12,6 millones de votos en la final.

Iqueños se suman para que
Iqueños se suman para que el pan con chicharrón sea el campeón mundial de los desayunos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Reacciones en las redes sociales

A través de las redes sociales, varias personas se pronunciaron e incluso instituciones públicas al conocer los resultados. Este evento también ha llevado a aumentar el consumo del tradicional desayuno.

“Nuestro pan con chicharrón ha ganado el mundial de desayunos contra media Latam, qué rico se siente ganar contra todo pronóstico Vamos Perú”, se lee.

De la misma manera, algunos políticos compartieron su alegría por este premio, por el cual continúa llevando a la gastronomía peruana por cada rincón del mundo y conociendo más de los ingredientes nacionales.

¿Qué ganó el Perú por el pan con chicharrón?

Este concurso impulsado por el streamer español enfrentó al plato peruano contra la arepa venezolana en una final muy reñida, donde la votación global —que reunió a millones de personas— otorgó la victoria a Perú por una diferencia de 200.000 votos.

Como parte del premio, Ibai Llanos presentó la “sartén dorada”, trofeo oficial del concurso, y dedicó el logro a la cultura y gastronomía peruana frente a cientos de miles de espectadores en redes sociales. La distinción no solo refuerza el prestigio de la cocina nacional, sino que también posiciona al pan con chicharrón y al Perú en la cima de la escena culinaria internacional.

El pan con chicharrón enfrenta
El pan con chicharrón enfrenta su más dura batalla contra la arepa reina pepiada en la final del 'Mundial de Desayunos'. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

