Estos son los requisitos que deberán cumplir los medios de comunicación para participar en la franja electoral 2026

Conoce las condiciones que exige la ONPE a medios de comunicación y creadores digitales para la franja electoral. (Foto: Agencia Andina)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que el periodo de inscripción en el Registro de Postores de la Franja Electoral para las elecciones primarias de las elecciones generales 2026 se abrirá entre el 23 de setiembre y el 7 de octubre de 2025. Durante esas fechas, los medios de comunicación tradicionales, así como agencias digitales, creadores de contenido e influencers, podrán postular para ser parte de la difusión de mensajes en la franja electoral.

La convocatoria tiene como objetivo garantizar un proceso de selección transparente y ordenado, donde tanto medios de alcance nacional como actores del ecosistema digital cumplan con requisitos claros antes de ofrecer sus espacios de difusión a partidos y candidatos.

ONPE exige 100 mil seguidores a influencers y otros estrictos requisitos para que difundan franja electoral. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Quiénes podrán participar en la franja electoral?

La ONPE precisó que el proceso está dirigido a dos grandes grupos de actores:

Medios tradicionales: Canales de televisión de señal abierta, tanto privados como estatales. Canales de cable de alcance nacional. Estaciones de radio públicas y privadas. Medios digitales: Agencias de medios que trabajan con publicidad en plataformas digitales. Personas naturales o jurídicas dedicadas a la creación de contenido digital, incluyendo influencers y youtubers.

De esta manera, el organismo electoral busca ampliar la cobertura de la franja, integrando tanto a los medios convencionales como a los nuevos espacios de comunicación que concentran gran parte de la audiencia ciudadana.

Medios de comunicación deberán otorgar una franja educativa de 10% para erradicar la violencia contra la mujer - Andina

Requisitos para medios de comunicación tradicionales

Los medios interesados en participar deberán cumplir con una serie de requisitos formales y legales, entre los que destacan:

Registro Nacional de Proveedores vigente, acreditado con la constancia oficial.

Ficha registral de vigencia de poder actualizada, no mayor a 30 días, cuando corresponda.

Documento Nacional de Identidad (DNI) del representante legal.

RUC activo y con domicilio habido.

Licencias o autorizaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) , según el tipo de servicio que ofrezca el medio.

Resolución ministerial o directiva vigente que respalde la autorización para operar en la localidad correspondiente.

Tarifa comercial y social actualizada.

Además, la ONPE dejó abierta la posibilidad de solicitar documentación complementaria de acuerdo a las necesidades de la convocatoria.

Elecciones 2026: conoce los requisitos para ser proveedor de la franja electoral. (Foto: Agencia Andina)

Requisitos para medios digitales e influencers

En el caso de los medios digitales, los requisitos se dividen en dos grupos:

Agencias de medios

Registro Nacional de Proveedores y RUC vigente.

Experiencia mínima de cuatro años en planificación, compra o gestión de espacios publicitarios digitales.

Haber realizado inversiones en publicidad digital equivalentes a 186 UIT en los últimos cuatro años.

Estos son los requisitos que deberán cumplir medios e influencers para participar en la franja electoral 2026. (Foto: Agencia Andina)

Creadores de contenido e influencers

Contar con una cuenta o canal con al menos un año de antigüedad .

Tener un mínimo de 100 mil seguidores o suscriptores .

Demostrar niveles de interacción específicos: En Facebook e Instagram: al menos 1.3 % de engagement en los últimos 30 días. En YouTube: un promedio de 10 mil visualizaciones por video en el último mes.



En ambos casos, deberán presentar las métricas a través de capturas de pantalla extraídas directamente de sus plataformas digitales y firmar una declaración jurada que respalde la autenticidad de los datos.

Restricciones para influencers y creadores

Un punto importante de la convocatoria es que los influencers o creadores de contenido que postulen como proveedores de la franja electoral no podrán ser candidatos en las elecciones generales, regionales o municipales.

Tampoco podrán adquirir dicha condición mientras dure el proceso. Esta restricción busca garantizar imparcialidad y evitar conflictos de interés entre quienes difunden mensajes políticos y quienes compiten por un cargo de elección popular.

Para ello, será obligatorio presentar una declaración jurada que certifique que el postulante no tiene ni tendrá condición de candidato durante el proceso electoral 2026.

El organismo electoral prepublicó cambios al reglamento de financiamiento partidario que permitirían contratar a influencers como parte de campaña. (Composición Infobae)

Procedimiento de registro digital

La ONPE informó que el registro de postores se realizará de manera digital a través del Portal de Financiamiento CLARIDAD, al que se podrá acceder únicamente con una casilla electrónica habilitada en el Sistema de Notificación Electrónica (SISEN).

Los medios digitales tendrán, además, un formulario de preregistro para facilitar la conformación de una base preliminar de proveedores y agilizar el acceso a la casilla electrónica antes del inicio oficial del registro.

De esta forma, el organismo electoral busca modernizar sus procedimientos y reducir los tiempos de gestión, garantizando seguridad en el manejo de la información y transparencia en el proceso de inscripción.

Transparencia y participación equitativa

Con esta convocatoria, la ONPE subrayó su compromiso con la modernización de la gestión electoral y la participación equitativa de todos los actores de comunicación, desde los medios tradicionales hasta las plataformas digitales.

Finalmente, la entidad recordó a los interesados que los plazos establecidos son estrictos y que el cumplimiento de los requisitos será fundamental para asegurar la igualdad de condiciones entre todos los postores de la franja electoral 2026.