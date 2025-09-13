Perú

ONPE regula participación de influencers en la franja electoral: mínimo 100 mil seguidores y sin ser candidatos

Con las nuevas reglas, la ONPE busca garantizar transparencia y equidad en la difusión de propaganda política en redes sociales

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
influencers
influencers

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) introdujo nuevas disposiciones que regulan la participación de influencers y creadores de contenido en la franja electoral. A través de la Resolución Jefatural N.° 000145-2025-JN/ONPE, publicada en el Diario Oficial El Peruano, se actualizó el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, estableciendo criterios más estrictos de elegibilidad para quienes deseen difundir propaganda electoral en redes sociales.

Según la norma, los creadores de contenido deberán cumplir con requisitos de audiencia, antigüedad de cuentas, niveles de interacción y transparencia en la información de sus plataformas digitales. El objetivo de la medida es garantizar que la participación digital en campañas electorales se realice con criterios de alcance verificable y libre de conflictos de interés.

ONPE exige 100 mil seguidores
ONPE exige 100 mil seguidores a influencers y otros estrictos requisitos para que difundan franja electoral. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Restricciones a candidatos y agencias de medios

El reglamento establece que influencers, youtubers y demás creadores de contenido no podrán participar como proveedores si son candidatos en Elecciones Generales, Regionales o Municipales, ni en sus respectivas Elecciones Primarias. Esta prohibición aplica tanto para personas naturales como jurídicas, incluidas agencias de medios. Para acreditarlo, los postulantes deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren no tener vínculos directos con candidaturas en curso.

En el caso de las agencias interesadas en participar, deberán contar con al menos cuatro años de experiencia comprobada en planificación, estrategia, compra o gestión de publicidad digital. Asimismo, tendrán que demostrar una inversión mínima acumulada de 186 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) en publicidad digital durante los últimos cuatro años.

Así podrás votar sin salir
Así podrás votar sin salir de casa. (Foto: Infobae Perú / Andina)

Requisitos técnicos y métricas mínimas

La actualización también fija parámetros técnicos para las cuentas de redes sociales. Entre ellos, una antigüedad mínima de un año desde su creación y un umbral de al menos 100.000 seguidores o suscriptores. Además, se exige un nivel de interacción o alcance mínimo en los últimos 30 días calendario:

  • Facebook e Instagram: al menos 1,3 % de engagement.
  • YouTube: un promedio no menor a 10.000 visualizaciones por video.

Estas métricas deberán presentarse mediante capturas de pantalla obtenidas directamente de las plataformas digitales de los creadores de contenido, lo que permitirá a la ONPE verificar la autenticidad de los datos.

El organismo electoral prepublicó cambios
El organismo electoral prepublicó cambios al reglamento de financiamiento partidario que permitirían contratar a influencers como parte de campaña. (Composición Infobae)

Transparencia en la franja electoral

La ONPE recordó que la Ley de Organizaciones Políticas establece que los partidos o alianzas seleccionan directamente los tiempos y espacios de difusión a través del Portal Digital de Financiamiento (PDF). Con ello, se busca asegurar un proceso de contratación más transparente y con criterios uniformes para todos los actores políticos.

Finalmente, la entidad electoral reiteró que los medios de comunicación radiales, televisivos y digitales que aspiren a participar en la franja electoral deberán estar inscritos en el catálogo de proveedores habilitado por la ONPE. Esta medida forma parte del esfuerzo institucional por modernizar y transparentar la comunicación política en un contexto donde las plataformas digitales ocupan un rol central en la formación de la opinión pública.

Oficina de Normalización Previsional -
Oficina de Normalización Previsional - ONP

Elecciones 2026: ¿cuántos partidos participarán?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que en los comicios generales del 12 de abril de 2026 participarán 10.257 candidatos oficialmente inscritos, una cifra histórica que refleja la magnitud, competitividad y diversidad del próximo proceso electoral en el país.

En total, 39 partidos políticos lograron formalizar su inscripción. Para la presidencia de la República se presentaron 117 aspirantes, cada uno acompañado de sus respectivas fórmulas vicepresidenciales, lo que marca una contienda altamente fragmentada y con múltiples opciones para la ciudadanía.

Proponen cronograma de elecciones en
Proponen cronograma de elecciones en Perú - Andina

La oferta parlamentaria también alcanza cifras récord. Al Senado postulan 3.354 candidatos para 60 escaños, mientras que en la Cámara de Diputados competirán 6.162 aspirantes, lo que supone un reto mayor para los electores, quienes deberán informarse a fondo sobre una amplia variedad de propuestas, perfiles y agendas políticas antes de definir su voto.

Temas Relacionados

ONPEElecciones GeneralesInfluencersRedes socialesperu-noticias

Más Noticias

Jorge Luna de ‘Hablando Huevadas’ sorprende con su rostro en los trenes de Lima: “Son cositas”

El comediante de ‘HH’ impacta con una insólita campaña en el tren eléctrico de Lima. Su rostro en los trenes desató memes, comentarios y miles de reacciones en redes sociales.

Jorge Luna de ‘Hablando Huevadas’

Fuerza Naval se potencia con nuevos submarinos HDS-1500: inician análisis de sistemas, sensores y armas

La Marina de Guerra del Perú analiza incorporar tecnologías de propulsión, sonar y combate integrados en los nuevos submarinos de fabricación conjunta

Fuerza Naval se potencia con

Ignacio Buse no se confía de la ventaja de Perú ante Portugal en la Copa Davis: “Mañana vamos a salir con todo”

‘Nacho’ se mostró contento por el cariño del público peruano que abarrotó y vibró con su triunfo ante Jaime Faria, pero tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Este sábado jugará dobles con Varillas y luego singles ante Nunes

Ignacio Buse no se confía

Mujeres emprendedoras: la fuerza silenciosa que sostiene la economía familiar y cumple mejor con el crédito

Más de la mitad de usuarias del sistema financiero peruano son mujeres, motor de transformación y garantía de desarrollo para comunidades, familias y la economía local

Mujeres emprendedoras: la fuerza silenciosa

Lima: ¿Cuál es el precio de la gasolina hoy, viernes 12 de septiembre?

Así están los precios de los carburantes en la capital peruana

Lima: ¿Cuál es el precio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sada Goray demanda al Ministerio

Sada Goray demanda al Ministerio Público y pide un millón de dólares de indemnización

Jueces supremos podrían condenar a Pedro Castillo por conspiración y no por rebelión

Renovación Popular impulsa interpelación contra el ministro de Transportes por crisis en su sector y polémicas con el tren Lima - Chosica

¿Censura en camino? Congreso debate permanencia de Carlos Malaver tras interpelación

Congreso: proponen declarar el 15 de marzo de cada año como el ‘Día Nacional del Héroe de la Pandemia del Covid-19′

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera podría perder la

Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija tras filtración de su video íntimo con Beéle

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son captados juntos tras escándalo por presunta infidelidad

Magaly Medina pone en la mira a Ricardo Rondón en la polémica de Maju Mantilla afirmando que tuvo un “papel protagónico en el novelón”

Teletón 2025: programación, artistas invitados, horarios y cómo donar en esta jornada

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Perú

DEPORTES

Ignacio Buse no se confía

Ignacio Buse no se confía de la ventaja de Perú ante Portugal en la Copa Davis: “Mañana vamos a salir con todo”

Resultados del Perú vs Portugal por la Copa Davis 2025 EN VIVO: Ignacio Buse y Gonzalo Bueno se imponen 2-0 en el día 1 del torneo

Ignacio Buse se impuso y ganó sin problema a Jaime Faria en el día 1 de la Copa Davis 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: partido en Matute por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025