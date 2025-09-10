Perú

Reforma de pensiones: bancos y financieras podrán competir con las AFP para reducir comisiones a los afiliados

La norma establece que el dinero de los afiliados se destinará exclusivamente a asegurar pensiones, descartando nuevos retiros extraordinarios

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Reforma de pensiones. (Foto composición:
Reforma de pensiones. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció que en octubre de 2025 se prepublicará la normativa que permitirá a bancos, financieras y aseguradoras administrar fondos de pensiones. Con esta medida, el mercado dejará de estar exclusivamente en manos de las AFP y se abrirá a una mayor competencia, lo que podría traducirse en menores comisiones y un sistema más eficiente para los afiliados.

El superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, precisó en entrevista con RPP que el primer reglamento establecerá los procedimientos para que estas nuevas entidades puedan ingresar al sistema pensionario. “Buscamos dinamizar el mercado y beneficiar directamente a los afiliados”, señaló, al destacar que esta medida forma parte de una reforma estructural que se encuentra en plena implementación.

Este es el monto que
Este es el monto que tendrás en tu cuenta de pensiones, según tu AFP, en el fondo de mayor rentabilidad, si no retiras 4 UIT. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Reforma con impacto directo en los afiliados

La reforma tiene como propósito central fortalecer el sistema de pensiones en beneficio de los ciudadanos. Según Espinosa, ya no será obligatorio constituir una AFP como persona jurídica independiente para gestionar fondos, lo que permitirá que bancos, financieras o aseguradoras realicen esa función dentro de sus propias operaciones. Esta flexibilidad se traducirá en un ahorro de costos para las empresas, y por lo tanto, en una reducción de comisiones para los afiliados.

Además, esta apertura del mercado busca generar rápidamente las condiciones para que nuevos grupos empresariales decidan participar en la administración de fondos, aportando mayor competencia y opciones al sistema. “Un mercado más competitivo significa mejores condiciones para los usuarios”, subrayó el superintendente.

Reforma de pensiones subiría edad
Reforma de pensiones subiría edad mínima de jubilación. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina)

Beneficios de la reforma: pensión mínima universal

Entre los puntos más destacados, Espinosa resaltó que la normativa contempla la implementación de una pensión mínima universal, un beneficio que no existía en el sistema privado de pensiones peruano. Esta garantía busca asegurar que todo afiliado, bajo ciertas condiciones, reciba una pensión básica al jubilarse, fortaleciendo así la protección social.

La participación de bancos y aseguradoras en la gestión de fondos privados no solo permitirá abaratar los costos de administración, sino que también incrementará la competencia, obligando a las AFP a mejorar sus servicios. “El resultado debe ser un sistema más justo y sostenible, donde el afiliado sea el principal beneficiado”, puntualizó Espinosa durante el XVIII Roadshow Europa 2025 de inPERU en Londres.

Estos son los cambios que
Estos son los cambios que el Congreso buscará aprobar a la Ley de reforma de pensiones. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

Supervisión y controles de la SBS

La SBS ha enfatizado que este proceso de apertura vendrá acompañado de estrictas medidas de supervisión. No cualquier entidad podrá ingresar al negocio de pensiones: deberán cumplir con condiciones de solvencia, infraestructura y gestión, asegurando que estén preparadas para administrar un sector tan sensible.

Asimismo, se implementarán mecanismos para evitar potenciales conflictos de interés en aquellas empresas que, además de manejar fondos de pensiones, ofrezcan otros productos financieros. La prioridad, según Espinosa, será siempre la protección del afiliado y la sostenibilidad del sistema.

SBS
SBS

Un “candado” frente a futuros retiros de AFP

Consultado sobre si esta reforma servirá como un freno a los constantes retiros de fondos de AFP, Espinosa fue claro: “Yo creo que sí”. Explicó que no tendría sentido aprobar nuevos retiros cuando el sistema se encuentra en proceso de reestructuración integral. La meta es darle estabilidad al régimen para que los beneficios de la reforma puedan materializarse.

Finalmente, el superintendente adelantó que en los próximos días viajará a París para participar en una sesión del comité de mercados financieros de la OCDE. Allí, presentará los avances del Perú en los sectores asegurador y pensionario, resaltando la aprobación del reglamento como un paso clave en el camino hacia la membresía de la organización.

El retiro AFP no se
El retiro AFP no se debatió y es incierto cuando podría estar disponible un retiro de los fondos. Foto: Peru Retail

Con esta reforma, el Perú busca modernizar su sistema de pensiones, reducir costos para los afiliados y garantizar que todos tengan acceso a una pensión mínima, asegurando un futuro más estable y competitivo en el ámbito previsional.

Temas Relacionados

AFPReforma de pensionesRetiro AFPperu-economia

Más Noticias

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 EN VIVO HOY: Así van Venezuela y Bolivia en la disputa por el repechaje

Ya se juegan los últimos cinco partidos de las clasificatorias. Hoy se define a la selección que irá a la repesca de la Copa del Mundo en representación de Conmebol

Tabla de posiciones de las

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir Sáenz por polémico penal: hubo empujones e insultos en partido de leyendas

Figuras de Universitario y Alianza Lima se enfrentaron en un partido de exhibición en la inauguración del Coliseo Chamochumbi

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Con Yoshimar Yotún de capitán, la selección peruana busca despedirse de la mejor manera de las Clasificatorias Sudamericanas. Ojo, los paraguayos nunca le ganaron a la ‘bicolor’ en Lima por este certamen. Sigue las incidencias

Perú vs Paraguay EN VIVO

Cómo consumir cúrcuma para mejorar la memoria y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas

La cúrcuma destaca por sus potenciales beneficios neuroprotectores, al favorecer la memoria y disminuir el riesgo de deterioro cognitivo

Cómo consumir cúrcuma para mejorar

Sunafil organiza feria gratis con juegos y actividades este domingo 14: aprende de derechos laborales en familia

El evento se desarrollará en Magdalena del Mar y contará con actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos. Conoce aquí la ubicación y toda la información

Sunafil organiza feria gratis con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga ratifica su

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

Roberto Sánchez no descarta que Betssy Chávez salga del país o pida asilo a la embajada de México

Elecciones 2026: el Apra es el único partido que elegirá a su candidato presidencial bajo la modalidad ‘un militante, un voto’

Abogado de Betssy Chávez insistirá con contratación de expremier en el Congreso, pese a rechazo: “Cumple con todos los requisitos”

ENTRETENIMIENTO

Fito Páez en Lima: horario,

Fito Páez en Lima: horario, accesos, restricciones, recomendaciones, rutas y más para el concierto

Said Palao dedica emotivas palabras a Alejandra Baigorria por su cumpleaños y aviva rumores sobre una posible etapa de padres

Milett Figueroa, Leslie Shaw, Ezio Oliva, Ney Guerrero y otros personajes que sufrieron la filtración de sus videos íntimos y violación a su intimidad

Magaly Medina lanza dura crítica a Génesis Tapia tras reconciliación con Kike Márquez: “No es ejemplo de nada”

La esposa del hijo de Eva Ayllón pide un año de prisión efectiva para Natalia Málaga por dañar su carro

DEPORTES

Tabla de posiciones de las

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 EN VIVO HOY: Así van Venezuela y Bolivia en la disputa por el repechaje

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir Sáenz por polémico penal: hubo empujones e insultos en partido de leyendas

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Venezuela y Bolivia buscan repechaje al Mundial EN VIVO HOY: minuto a minuto por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

El gol de Josef Martínez ante Colombia para que Venezuela sueñe con el boleto al repechaje del Mundial 2026