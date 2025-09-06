Retiro AFP en septiembre: Predictamen de 4 UIT busca debate el próximo miércoles 10

Fondos de AFP en juego. Esta semana se tuvieron avances con el retiro AFP. - Crédito Andina

Esta semana han habido diferentes sucesos alrededor del Sistema Privado de Pensiones y el retiro AFP. Vamos por partes. Primero, el pasado miércoles 3 de septiembre, durante la presentación de Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía y Finanzas, en la Comisión de Economía del Congreso (la que debe poner en debate el retiro aFP) se inició la discusión alrededor de la medida que busca dar hasta 4 UIT (S/21 mil 400) a los afiliados.

En esta, Guido Bellido presentó predictamen y Alejandro Cavero pidió que se llame a autoridades a opinar antes de debatir. Luego, el MEF promulgó finalmente el reglamento de la reforma de pensiones: en esta se desincentiva al retiro AFP, aprobando que si los afiliados retiran montos no podrán recibir la pensión mínima de S/600.

Además, el MEF dijo que observará la medida si se aprueba. A pesar de esto, los congresistas no se detienen. Guido Bellido espera que su predictamen —el cual entregó a Victor Flores Ruiz, presidente de la Comisión de Economía— se debata “en la próxima sesión”, que tiene lugar este miércoles 10 de septiembre a las 10:00 a.m.

Guido Bellido le dio al presidente de la Comisión de Economía un predictamen del retiro AFP de hasta 4 UIT que su despacho mismo redactó para que sea considerado para votación. - Crédito Congreso

El 10 de septiembre es clave

Este 10 de septiembre, Guido Bellido y miles de afiliados esperan que el predictamen que ha presentado este congresista de Podemos Perú pueda ser revisado por Victor Flores Ruíz y la Comisión de Economía y se ponga en debate.

Este no es el camino usual para un predictamen, se debe apuntar. Normalmente, este viene de la misma Comisión de Economía, pero Bellido no quiso esperar a que lo evacúe Victor Flores y la mesa directiva, y le ha ‘ahorrado’ el trabajo.

“La presente ley tiene por objeto autorizar, de manera extraordinaria, facultativa, universal y por única vez, a todos los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP), sin excepción, el retiro de los fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización hasta por el monto de cuatro (4) unidades impositivas tributarias (UIT)”, señala el texto sustitutorio propuesto por Bellido.

Este 3 de septiembre se tuvo en la misma sesión al titular del MEF y a congresistas a favor y en contra del retiro AFP. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Congreso

Recordemos que en la anterior legislatura, el presidente entonces, Ilich López, afirmó que estaba realizando un dictamen sobre medidas AFP, pero que iba a esperar al reglamento de la reforma de pensiones (este ya se publicó) para presentarlo. También está pendiente conocer qué pasará con ese trabajo que se estaba realizando, si será descartado o López, como se comprometió, seguirá impulsándolo.

Todos los factores del retiro AFP

Dado que esta semana ha sido cargada para el tema del retiro AFP y la reforma de pensiones, aquí esta una lista de los puntos principales que se deben tomar en cuenta, y cómo queda el tema tras esta semana.

Comisión de Economía : Victor Flores ha escuchado los pedidos de los congresistas, pero resaltó que su comisión será muy ‘técnica’. Recientemente se reunión también con la SBS, pero no se sabe si conversó sobre el retiro AFP per se. Se espera que agenden el debate el miércoles 10 de septiembre

Congresitas por el retiro AFP : Darwin Espinoza ha pedido que se debate el retiro AFP, que se priorice, y se pueda dar un resultado, ya se aprobatorio o no, para dejar de tener a los afiliados en vilo. Guido Bellido por su parte, presento su predictamen de retiro AFP para que se debate el 10 de septiembre. José Luna consideró por su lado que la reforma de pensiones no detendrá el pedido por las 4 UIT

Reforma de pensiones : El reglamento de la reforma de pensiones ya se promulgó. La norma prohibía los retiros AFP, pero como no es suficiente para detener nuevos proyectos, ahora el reglamento desincentiva el retiro: los que saquen fondos no podrán tener pensión mínima de S/600

MEF: Raúl Pérez-Reyes ha afirmado que observará el retiro AFP si se aprueba. Se entiende que ven la posibilidad de que sí se llegue a aprobar esta medida en el Congreso

El reglamento de la reforma de pensiones ya se promulgó, luego de dos meses de haber vencido el plazo. - Crédito Andina

Como se sabe, la Mesa directiva del Congreso también tiene relación fuerte con el retiro AFP, sobre todo estos dos congresistas:

José Jerí de Somos Perú : El presidente del Congreso reveló que “no es momento” para hablar del retiro AFP. Sin embargo, como recordó Infobae Perú, este es autor de un proyecto de retiro de AFP de hasta 4 UIT

Ilich López de Acción Popular: El ahora miembro de la mesa directiva del Congreso se había comprometido a promover un dictamen de medidas relacionadas a la AFP (se entendía que dentro estaría un retiro AFP) cuando se reglamentara la reforma de pensiones, lo que ya pasó. Están pendientes las siguiente acciones de López.