Perú

MEF promulga reglamento de reforma de pensiones, tras dos meses de vencido el plazo

Las nuevas reglas confirman la pensión mínima, fechas cuando entrará en vigencia el aporte por consumo y más

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Actualmente, el mayor retiro de
Actualmente, el mayor retiro de AFP permitido es de 95,5% de tus fondos, solo al jubilarte y si tienes más de 40 años actualmente. - Crédito Andina

Tras dos meses de haber vencido el plazo para publicarse, en que el Ministerio de Economía y Finanzas estuvo analizando las recomendaciones y comentarios recibidos, el MEF finalmente promulgó el reglamento de la reforma de pensiones.

Un resumen breve: se determina que el aporte por consumo comenzará el 2027, se especifica las condiciones para acceder a la pensión mínima de S/600 (tanto para la AFP como para la ONP).

Pero también, a pesar de que la norma que aprobó esta reforma intenta prohibir los retiros AFP con uno de sus artículos, este reglamento reconoce la posibilidad de que estos suceda, y se prepara para que aquellos que retiren AFP no accedan a la pensión mínima.

En desarrollo...

Temas Relacionados

MEFReforma de pensionesAFPONPpensión mínimaperu-economia

Más Noticias

Directivo de Universitario explicó por qué Angélica Aquino no aceptó oferta y aseguró que Fernanda Tomé “no estaba en el radar”

Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de la institución ‘merengue’, brindó detalles de la conformación del equipo que competirá en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Directivo de Universitario explicó por

Juan Pablo Varillas se pone a punto en Argentina: alcanzó las semifinales del M25 de Mar del Plata

El peruano superó en sets corridos al experimentado brasileño Daniel Dutra da Silva. La tercera raqueta nacional integrará la próxima semana la serie ante Portugal por Copa Davis

Juan Pablo Varillas se pone

Canteras y bono demográfico

En nuestro país, poco o nada se ha hecho para corregir problemas estructurales que limitan la productividad, como la informalidad

Canteras y bono demográfico

El mensaje de José Carlos Fernández tras la confirmación del Alianza Lima vs U. de Chile: “A cerrar ese círculo”

El exfutbolista ‘blanquiazul’ se pronunció a propósito de la confirmación del juego entre ‘azules’ e ‘íntimos’ por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

El mensaje de José Carlos

Magaly Medina sobre el rejuvenechip de Christian Cueva: “Eso incentiva la libido, ¿qué va a hacer sin pareja en Ecuador?”

La periodista cuestionó la decisión del futbolista y recordó sus viejas costumbres de conquista, advirtiendo que este tratamiento podría incentivar su libido lejos de Pamela Franco

Magaly Medina sobre el rejuvenechip
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga planea convertir

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

“Betssy Chávez no estaba en peligro extremo, pero sí había ambiente de hostilidad en el penal”, sostuvo la directora de APRODEH

Phillip Butters denuncia que Rafael López Aliaga paga trolls y lo amenaza: “Si hablo, se acaba su candidatura”

Harvey Colchado expone las amenazas que recibe: balas en su casa, seguimiento a sus hijos y mensajes como “vas a llorar sangre”

Material para tren Lima-Chosica está “viejito, pero todavía sirve”: Carlos Bruce respalda proyecto de Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina sobre el rejuvenechip

Magaly Medina sobre el rejuvenechip de Christian Cueva: “Eso incentiva la libido, ¿qué va a hacer sin pareja en Ecuador?”

Local de Tony Rosado en Piura fue atacado a balazos en plena noche: “Fueron más de 6 disparos”

Vanessa Pumarica fulmina a Christian Cueva por su distanciamiento con Pamela Franco: “Si quería alejarnos, lo logró”

Guillermo Dávila responde a Magaly Medina tras ser llamado ‘patético’: “Todos me decían que tenga cuidado”

Magaly Medina cuestiona a Pamela López por pensión de 64 mil soles para Cristian Cueva: “Ni que ganara como Messi”

DEPORTES

Directivo de Universitario explicó por

Directivo de Universitario explicó por qué Angélica Aquino no aceptó oferta y aseguró que Fernanda Tomé “no estaba en el radar”

Juan Pablo Varillas se pone a punto en Argentina: alcanzó las semifinales del M25 de Mar del Plata

El mensaje de José Carlos Fernández tras la confirmación del Alianza Lima vs U. de Chile: “A cerrar ese círculo”

Oficial: Alianza Lima jugará con U. de Chile los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Pedro García señaló que Óscar Ibáñez no debe seguir como DT de Perú tras goleada ante Uruguay: “¿Algún jugador va a decir que se quede?"