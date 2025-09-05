MEF promulga reglamento de reforma de pensiones, tras dos meses de vencido el plazo

Actualmente, el mayor retiro de AFP permitido es de 95,5% de tus fondos, solo al jubilarte y si tienes más de 40 años actualmente. - Crédito Andina

Tras dos meses de haber vencido el plazo para publicarse, en que el Ministerio de Economía y Finanzas estuvo analizando las recomendaciones y comentarios recibidos, el MEF finalmente promulgó el reglamento de la reforma de pensiones.

Un resumen breve: se determina que el aporte por consumo comenzará el 2027, se especifica las condiciones para acceder a la pensión mínima de S/600 (tanto para la AFP como para la ONP).

Pero también, a pesar de que la norma que aprobó esta reforma intenta prohibir los retiros AFP con uno de sus artículos, este reglamento reconoce la posibilidad de que estos suceda, y se prepara para que aquellos que retiren AFP no accedan a la pensión mínima.

En desarrollo...