Rossana Fernández defiende a Nidia Bermejo y responde a las críticas de Israel Dreyfus: “Tal vez quiere ser actor y no le ha ligado”

La actriz cuestionó el comentario del exchico reality sobre los actores peruanos, acusándolo de generalizar por frustración. Asimismo, aclaró que la actriz de Al Fondo Hay Sitio es una persona que ama a los animales

Ana Morocho

Ana Morocho

Rossana Fernández Maldonado responde a Israel Dreyfus. Podcast Pan con Mango

Rossana Fernández Maldonado no dudó en responder ante las recientes declaraciones de Israel Dreyfus, quien arremetiera duramente contra los actores del país luego que se hiciera viral un video que involucra a Nidia Bermejo, actriz de Al Fondo Hay Sitio. En el material se ve a la artista empujando a un perrito callejero en plenas grabaciones.

“No voy a dramatizar esta escena, perosi fuese un chico reality el que estuviese haciendo eso, estarían ya haciendo fila india los actores que están ahí a su costado, haciendo una campaña contra el maltrato, pero ahorita están (señal de silencio)”, fueron las palabras del polémico personaje, quien calificó al gremio de actores como ‘culisensibles’.

Nidia Bermejo es cuestionaba por actitud con perro callejero.

La actriz, reconocida por su trayectoria en televisión y teatro, decidió responder con contundencia y salió en defensa de su colega Nidia Bermejo, alegando que la actriz es amante de los animales, por lo que no se merece las críticas de las que viene siendo señalada.

La respuesta de Rossana Fernández Maldonado

Fernández Maldonado usó su programa ‘Pan con mango’, el cual conduce con el periodista Gino Tassara y la exreina de belleza Maricielo Gamarra, para expresar su malestar contra Dreyfus, acusándolo de emitir opiniones motivadas por rencor o resentimiento hacia el colectivo actoral.

Rossana Fernández Maldonado conduce Pan con mango.

“Israel tal vez quiere ser actor y no le ha ligado, o un actor le quitó la novia. Algo le ha pasado con un actor para que insulte de esa manera y encima ponernos a todos en el mismo saco, eso me parece una opinión fuera de lugar. Lo que dijo Israel me ha indignado, aparte con odio, ¿de dónde sale tu rabia? No entiendo”, expresó la actriz en medio de la indignación.

Frente a la audiencia, Rossana fue más allá. “Israel explícame de dónde sale ese resentimiento hacia los actores, fuera de lugar y metiéndonos a todos en el mismo saco. Pienso que tal vez tú quieres entrar a la actuación y eso me parece maravilloso. Hay muchos influencers y guerreritos que entraron a novelas y aprovechan la oportunidad, pero hay que prepararse porque esta es una profesión seria, no es fácil ser actor y como cualquier otra profesión tienes que prepararte”, resaltó.

Rossana Fernández Maldonado respondió a Israel Dreyfus tras criticar al gremio de actores.

Hasta el momento, Nidia Bermejo no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, el video sigue viralizándose, generando diversas reacciones, a favor y en contra de la experimentada actriz.

Lucía Oxenford intentó defender a Nidia Bermejo

El conductor Israel Dreyfus protagonizó un tenso cruce con Lucía Oxenford tras emitir duras críticas hacia Nidia Bermejo, actriz de “Al Fondo Hay Sitio”, por apartar con el pie a un perro callejero. En el pódcast “Por no decirlo”, el exchico reality cuestionó la actitud de la actriz y señaló la existencia de un doble discurso entre los actores, argumentando que el escándalo sería mayor si quien actuaba de esa forma no perteneciera al círculo artístico.

La discusión se intensificó cuando Oxenford intentó relativizar la gravedad del acto, indicando que no lo consideraba violento aunque habría usado otro método para desplazar al animal. “Tampoco defiendas a tus amigos actores”, replicó Dreyfus, acusando a su compañera de parcialidad y de pertenecer a una “argolla de actores culisensibles”.

Israel Dreyfus critica a Nidia Bermejo por actitud con perrito callejero.

Mientras Dreyfus insistió en la existencia de favoritismo, Oxenford defendió su derecho a una postura independiente. “No la estoy defendiendo. Te estoy diciendo que sí, no me gusta que lo esté (saque al perrito) con el pie, lo haría con la mano… hay gente que ha comentado ‘qué violento’, yo no lo veo así”, expresando su forma de ver la situación.

“Es mi comentario”, remarcó la actriz ante la indignación de su compañero.

Israel Dreyfus critica a Nidia Bermejo por actitud con perrito y se enfrenta a Lucía Oxenford por defenderla. Podcast Por no decirlo

Rossana Fernández Maldonado Nidia Bermejo Israel Dreyfus

