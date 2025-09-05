Perú

Plátano: esta es la parte de la fruta que debes comer para tener una mejor digestión y prevenir el estreñimiento

Aunque muchas personas desechan la desechan por estética o textura, esta parte del plátano es rica en fibra dietética

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Los floemas son vasos conductores
Los floemas son vasos conductores de nutrientes dentro del plátano (Univisión)

El plátano es una de las frutas más consumidas en Perú. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el consumo promedio per cápita anual alcanza los 26,4 kg, mientras que en el sector agrícola se reporta una producción nacional que representa aproximadamente un tercio del total de frutas producidas.

Además de ser deliciosa y accesible, esta fruta aporta múltiples beneficios para la salud no solo física sino también mental. Sin embargo, hay una parte poco valorada, los hilitos que recorren longitudinalmente el plátano, que también posee nutrientes valiosos para la digestión y el bienestar general.

La parte del plátano que debes comer para tener una mejor digestión

Cuando pelas un plátano, es común quitar esos finos hilos que cuelgan de la pulpa. Esos hilos no son mera fibra sobrante; corresponden a los floemas, vasos conductores de nutrientes dentro del plátano. Aunque muchas personas los desechan por estética o textura, en realidad son ricos en fibra dietética. Esta fibra actúa como laxante natural y prebiótico, ayudando a regular el tránsito intestinal y mejorando la digestión. Incorporarlos en tu consumo no solo preserva nutrientes valiosos, sino que aporta un efecto regulador suave sobre el sistema digestivo.

Otros beneficios de los floemas para la salud

Gracias a su textura y
Gracias a su textura y efecto, pueden aliviar episodios leves de estreñimiento o digestión lenta (Adobe Stock)

Además de su capacidad para mejorar la digestión, los floemas (hilitos del plátano) ofrecen varios beneficios adicionales:

  • Fibra prebiótica: favorecen el crecimiento de bacterias digestivas beneficiosas, fortaleciendo la microbiota intestinal.
  • Prevención del estreñimiento: su aporte de fibra soluble y resistente contribuye al volumen fecal y facilita el paso de los desechos.
  • Sensación de saciedad: al retardar el vaciado gástrico, promueven la sensación de plenitud, útil en control del apetito.
  • Apoyo suave para irregularidades: gracias a su textura y efecto, pueden aliviar episodios leves de estreñimiento o digestión lenta.

Por qué es importante tener una buena digestión

Una digestión eficiente es crucial para el bienestar general. Aquí te explico por qué:

  • Absorción adecuada de nutrientes: un tránsito digestivo eficiente asegura que vitaminas, minerales y otros nutrientes se asimilen correctamente.
  • Prevención de malestares comunes: mejora síntomas como hinchazón, gases, acidez o sensación de pesadez.
  • Salud de la microbiota: una buena digestión mantiene un equilibrio bacteriano saludable, lo cual influye en el sistema inmunológico, el estado de ánimo y la inflamación.
  • Energía sostenida: una digestión óptima ayuda a estabilizar los niveles de glucosa y evita picos de energía seguidos por caídas bruscas.
  • Bienestar general y calidad de vida: sentirse ligero y regular mejora el confort diario, el ánimo y hasta el descanso nocturno.

Enfermedades más comunes que afectan la salud digestiva

La fibra que contienen los
La fibra que contienen los floemas actúa como laxante natural y prebiótico, ayudando a regular el tránsito intestinal (Freepik)

Una buena digestión no solo asegura el aprovechamiento de los nutrientes de los alimentos, también es un factor clave en la prevención de diversas enfermedades. Cuando el sistema digestivo funciona de manera adecuada, el cuerpo mantiene un equilibrio en la microbiota intestinal, la absorción de vitaminas y minerales se optimiza y se reduce la inflamación crónica.

Entre las enfermedades que pueden prevenirse gracias a una digestión saludable destacan las gastrointestinales, como el estreñimiento crónico, el síndrome de intestino irritable y la gastritis. Al mantener un tránsito intestinal regular y una mucosa gástrica protegida, se reducen las molestias abdominales y la inflamación que pueden derivar en problemas más serios.

Asimismo, una buena digestión contribuye a la prevención de enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes tipo 2 y la dislipidemia. Esto se debe a que una microbiota equilibrada regula la absorción de grasas y azúcares, favoreciendo un metabolismo más estable y un control adecuado del peso corporal.

El bienestar digestivo también tiene un impacto positivo en la salud cardiovascular, ayudando a reducir los niveles de colesterol LDL y la hipertensión, lo que disminuye el riesgo de infarto o accidente cerebrovascular.

Finalmente, mantener una digestión eficiente fortalece el sistema inmunológico, ya que gran parte de las defensas del cuerpo se originan en el intestino. Esto permite prevenir infecciones frecuentes y enfermedades inflamatorias.

