SBS: AFP deberán publicar lista de afiliados fallecidos máximo en septiembre y sin trámites

Las AFP deberán facilitar el proceso que hará que herederos de afiliados puedan acceder al dinero de sus familiares fallecidos. - Crédito Andina

Nuevo cambio en el Sistema Privado de Pensiones. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ha publidado la resolución SBS N° 01400-2026, la cual modifica el Título VII del Compendio de Normas Reglamentarias del SPP, aprobado por Resolución N° 232-98-EF/SAFP, referido a Prestaciones, así como dicta otras disposiciones.

“La EAF debe diseñar e implementar una estrategia de comunicación, orientación e información periódica que promueva que los potenciales beneficiarios o herederos, según corresponda, tomen conocimiento de la existencia de recursos previsionales acumulados del afiliado fallecido”, señala la medida.

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Así, las AFP (ahora llamadas EAF) deberán publicar semestralmente la lista de afiliados fallecidos con una antigüedad mayor a los 90 días calendario sin que se haya registrado ningún trámite de pensión de sobrevivencia o herencia, en uno de los diarios de mayor circulación a nivel nacional. Según la misma norma, la primera de estas publicaciones deberá hacerse a más tardar el sábado 12 de septiembde este año.

SBS aprobó una nueva norma que cambia las reglas en las AFP y facilita proceso para afiliados. - Crédito Andina

AFP deberán publicar lista de afiliados fallecidos

La SBS ha advertido la existencia de casuística de afiliados fallecidos con saldo en su CIC y que no registran ningún trámite de pensión de sobrevivencia ni herencia, “por lo que la Superintendencia considera relevante emitir disposiciones que generen los incentivos para la implementación de una estrategia de difusión más amplia de información por parte de la EAF para que los potenciales beneficiarios o herederos materialicen el ejercicio de los derechos y beneficios señalados en lo que resulte aplicable al Sistema Privado de Pensiones, toda vez que dichos recursos forman parte de los fondos de pensiones, que son de propiedad de los afiliados”.

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Así, ahora sin que necesiten que haya trámites, la misma AFP deberá hacer una remisión de comunicación a potenciales beneficiarios o herederos del afiliado fallecido. Esto se hará a través de tres acciones:

Un proceso de cruce de información con la o las entidades que provean información de fallecimientos, a fin de verificar el estado de los afiliados al SPP

Un proceso de comunicación con las condiciones mínimas que se disponen en el artículo siguiente

La remisión de la comunicación a la que se refiere el artículo 90°, a la última dirección domiciliaria del afiliado fallecido, dentro del plazo máximo de quince (15) días calendario de tomado conocimiento de dicha situación, guardando constancia de ello.

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“Adicionalmente, dicho listado [de afiliados fallecidos] actualizado debe publicarse en su portal web, cumpliendo con los atributos de accesibilidad, simplicidad, así como de enfoque en el servicio al beneficiario y/o heredero. La lista antes mencionada es acumulativa mientras que la EAF no registre ningún trámite de pensión de sobrevivencia o herencia a nombre del afiliado fallecido”, aclara la norma.

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El plazo para la primera lista

Asimismo, la resolución entra en vigencia oficialmente el 3 de agosto de 2026. Pero “las EAF pueden efectuar la publicación de la lista de afiliados fallecidos correspondiente al 30 de junio del 2026, en el plazo de cuarenta (40) días calendario posteriores a la entrada en vigencia”. Esto significa que el plazo máximo para la primera lista acabará el 12 de septiembre de 2026.

Ahora las AFP son conocidas como las EAF, dado que incluirán mayores entidades que manejarán las pensiones. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

También la resolución avanza con el cambio de las AFP por las EAF, en el nombre. “Toda mención al término ‘AFP’ contenido en el Título VII del Compendio de Normas Reglamentarias del SPP y sus modificatorias, referido a Prestaciones, se debe entender, a partir de la vigencia de la presente Resolución, como Empresas Administradoras de Fondos (EAF), denominación que comprende tanto a las AFP como a las Empresas del Sistema Financiero (ESF)”, aclara.

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