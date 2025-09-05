Repartirán 5 mil panes con chicharrón gratis este lunes 8 de septiembre: conoce dónde y a qué hora

Las autoridades locales buscan resaltar la tradición y preferencia por el pan con chicharrón - Créditos: Andina.

La competencia entre el pan con chicharrón de Perú y la marraqueta con palta de Chile ha alcanzado niveles insospechados en redes sociales a raíz de su enfrentamiento en las semifinales del Mundial de Desayunos, el torneo virtual organizado por Ibai Llanos.

La votación no solo ha generado entusiasmo y rivalidad entre ambos países, sino que ha impulsado a las autoridades locales a poner en marcha iniciativas para celebrar y promover la gastronomía nacional.

En este contexto, la Municipalidad de La Victoria anunció que el lunes 8 de septiembre distribuirá 5 mil panes con chicharrón de manera gratuita para la ciudadanía. El evento se desarrollará desde las 8 de la mañana en la plaza Manco Cápac, una de las zonas más emblemáticas del distrito.

La iniciativa de la Municipalidad de La Victoria contempla la entrega gratuita de 5 mil panes con chicharrón este lunes 8 de septiembre desde las 8 de la mañana en la plaza Manco Cápac - Créditos: Municipalidad de La Victoria.

Con esta acción, la entidad busca resaltar el valor y la preferencia por uno de los íconos culinarios peruanos, que actualmente disputa la preferencia digital latinoamericana.

El enfrentamiento en el certamen internacional ha provocado debates intensos entre usuarios de ambos países, quienes participan activamente en redes sociales para posicionar a su desayuno típico favorito como el mejor de la región. Las discusiones en las plataformas han evidenciado el sentido de pertenencia y orgullo por la gastronomía local, movilizando a miles de personas que defienden su platillo ante la mirada de usuarios internacionales.

El pan con chicharrón se ha vuelto un símbolo en el desayuno del Perú - Créditos: Andina.

Además de la entrega masiva, la Municipalidad Distrital de La Victoria informó que aprovechará la jornada para preparar el que sería el pan con chicharrón más grande hasta la fecha en el distrito. Con ello, la organización pretende reforzar el atractivo y la visibilidad del desayuno peruano no solo a nivel nacional, sino ante la atención global lograda por el torneo virtual.

El torneo ha convertido las semifinales en un espacio de participación colectiva, donde la gastronomía se entrelaza con la identidad nacional. El representante nacional se consolida como uno de los productos más defendidos por la audiencia nacional en el Mundial de Desayunos.

Este delicioso plato peruano se encuentra en casi todas las esquinas del país, desde puestos de comida callejera hasta reconocidos restaurantes, siendo una opción popular para satisfacer antojos en cualquier momento del día - Créditos: Andina.

Receta del pan con chicharrón

Ingredientes

1 kilo de panceta de cerdo

1 cucharada de sal

1 cucharada de azúcar

2 cucharaditas de palillo

1 litro de aceite

3 litros de agua

1 cucharadita de pimienta negra molida

1 cucharadita de pimienta entera

3 camotes

Pan francés

Preparación

Sazona la panceta de cerdo con sal, azúcar, palillo y pimienta molida.

Deja reposar la carne para que absorba bien los condimentos.

En una olla, coloca el agua y la pimienta entera, luego incorpora la panceta adobada.

Cocina a fuego bajo durante cuarenta minutos.

Retira la carne cocida, escurre y reserva.

Calienta abundante aceite en un sartén profundo.

Fríe la panceta hasta que esté dorada y presente una corteza crocante.

Pela los camotes y córtalos en rodajas delgadas.

Fríe las rodajas de camote en otra sartén con aceite hasta que queden crujientes.

Haz un corte lateral al pan francés.

Coloca dentro lonjas de chicharrón y rodajas de camote.

Añade salsa criolla al gusto y arma el sándwich.

Sirve caliente y disfruta.