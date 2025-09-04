Pan con chicharrón: Estos son los 10 restaurantes más conocidos con marca registrada

Estas son 10 de las marcas de restaurantes que ofrece pan con chicharrón más conocidas del Perú. - Crédito Lamour.pe

El pan con chicharrón está en los ojos del mundo. A causa del Mundial de desayunos de Ibai, el ‘streamer’ español, un evento que hace competir a los desayunos de todo el mundo por votos para saber cuál es el más popular.

Así, no se trata tanto de calificar cada platillo, sino más de ver qué país vota más por el platillo que los representa. De todos modos, la promoción mundial ha servido para que las chicharronerías del país aprovechen el furor para ofrecer sus platillos con su mejor oferta.

En este contexto, Indecopi ha motivado a los emprendedores de restaurantes a registrar su marca. Y, así, reveló la lista de 10 chicharronerías que cuentan con este registro, las cuales, de hecho, son las más conocidas al momento de hablar del mejor pan con chicharrón.

El Chinito Doña Paulina Chanchipan Kio La Lucha Sarita Chicharrones del Inca Chicharrones Don Lucho Chicharronería Rodri Chicharrones Tobi

Pan con chicharrón gratis: regalan 100 desayunos para quienes voten por Perú en concurso de Ibai contra Chile

Mundial de Desayunos resalta al pan con chicharrón

El tradicional pan con chicharrón peruano ya pasó a semifinales del Mundial de los Desayunos, certamen virtual del ‘streamer español’ Ibai Llanos, y ahora se medirá contra la marraqueta chilena, un desayuno cuya versión clásica se reduce a un pan especial con palta.

Así, a propósito de la fiebre gastronómica generada en las redes sociales, el Indecopi compartió una lista de 10 chicharronerías de Lima que tienen su marca registrada, que forman parte de esta cultura del desayuno que hoy representa a millones de peruanos.

El Chinito : Clásico limeño del pan con chicharrón fundado en 1960 por Félix Yong en la esquina de Jr. Chancay con Zepita. Hoy tiene varios locales

Doña Paulina : Nació en 1973 cuando Paulina Francia comenzó a vender tamales y chicharrones en la Panamericana Sur. Tiene locales en el sur chico y Lima

Chanchipan : Primera “chicharronería fusión” abierta en 2011. Tiene locales en Jesús María y Pueblo Libre

Kio : En 1978, la Sra. Kio y su esposo Alfonso iniciaron el restaurante en Lince. Hoy tienen varias sucursales

La Lucha : Fundada en el 2009 por César Taboada; el primer local abrió en Miraflores y la cadena luego se expandió a más locaciones

Sarita : Clásica chicharronería ubicada en Punta Hermosa con más de 25 años de historia sirviendo pan con chicharrón cerca del mar

Chicharrones del Inca : Cadena de chicharronerías con operaciones desde inicios de los 2000. Tiene varios locales en Lima

Chicharrones Don Lucho : Fundado en 1988, es un referente del chicharrón con locales en Pueblo Libre y Miraflores.

Chicharronería Rodri : Negocio familiar de sabor contundente ubicado en Surquillo; célebre por ambiente de barrio.

Chicharrones Tobi: Con más de 35 años, esta chicharronería tiene locales en el Rímac y Chorrillos.

En la última votación, el pan con chicharrón, logró obtener más de 8 millones de votos.

Ya 73 restaurantes se registraron

Tal como revela el Indecopi, a la fecha existen 73 marcas de chicharronerías registradas y vigentes a nivel nacional en la clase 43 de servicios de restauración (alimentación), según una búsqueda realizada en las bases de datos de la Dirección de Signos Distintivos bajo los términos “chicharrones” y “chicharronerías”.

“El Indecopi recuerda a los emprendedores gastronómicos la importancia de registrar su marca para proteger su identidad comercial, diferenciarse y crecer con seguridad jurídica”, acota la entidad.

Si tienes un negocio, infórmate sobre cómo registrar tu marca aquí: https://www.gob.pe/institucion/indecopi/campañas/6164-protege-tu-sueno-registra-tu-marca.