Pan con chicharrón gratis: regalan 100 desayunos para quienes voten por Perú en concurso de Ibai contra Chile - TV Perú Noticias

Cien desayunos gratuitos de pan con chicharrón serán entregados en Lima a quienes apoyen a Perú en la votación del “Mundial de Desayunos” organizado por el streamer Ibai Llanos, en un duelo directo contra la marraqueta con palta chilena.

La competencia virtual impulsada por Ibai Llanos, uno de los principales creadores de contenido en habla hispana, enfrenta en semifinales al clásico pan con chicharrón peruano y la marraqueta chilena. En medio de la alta expectativa generada en redes sociales tanto en Perú como en Chile, autoridades y productores peruanos han sumado incentivos presenciales para quienes respalden a la propuesta nacional.

Los primeros 100 recibirán desayuno gratis en Lince

En una iniciativa conjunta, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la Asociación Peruana de Porcicultores anunciaron que los primeros cien asistentes que lleguen hoy jueves a la chicharronería El Farolito, ubicada en el distrito limeño de Lince, recibirán un desayuno gratuito de pan con chicharrón acompañado de café. La entrega busca animar a los seguidores del tradicional desayuno peruano a votar en la encuesta abierta en la cuenta de Ibai Llanos, quien se ha convertido en tendencia con su torneo internacional de desayunos típicos.

El representante del Midagri indicó que la acción promocional no solo pretende sumar votos, sino también celebrar el rol del cerdo peruano en la gastronomía nacional. “Invitamos a todos a venir y degustar nuestro rico pan con chicharrón. Esta iniciativa se realiza para motivar la participación y resaltar la crianza tecnificada que estamos impulsando en el país”, manifestó el vocero durante la presentación de la campaña a TV Perú Noticias.

Estrategias para fomentar el consumo de carne de cerdo

La Asociación Peruana de Porcicultores trabaja con cerca de 600.000 pequeños productores en el país, con el objetivo de aumentar la demanda de carne de cerdo y generar empleo. Ana Trelles, representante de la asociación, subrayó: “La carne de cerdo es versátil, nutritiva y fundamental para la oferta gastronómica peruana”. Además, invitó a la ciudadanía a respaldar platos clásicos preparados con este ingrediente, como el chanchito al palo, la caja china, los rocotos rellenos y el adobo.

Actualmente, el consumo per cápita de carne de cerdo en Perú llega a 10,5 kilogramos por persona al año. El Midagri estima que esta cifra crece aproximadamente 2% cada año, lo que representa un ritmo inferior al promedio mundial de 25 kilogramos per cápita. El objetivo institucional es continuar impulsando campañas para que esa brecha se reduzca.

“El cerdo es un alimento alto en proteínas, aminoácidos y vitaminas del complejo B. Su consumo puede incorporarse en todas las comidas del día. El pan con chicharrón destaca como uno de los platos favoritos”, informó un portavoz del Midagri.

El reto de Perú en el torneo de Ibai Llanos

El torneo digital, que ya consiguió viralidad tanto en Perú como en Chile, convoca a usuarios de distintas plataformas a elegir su desayuno preferido en un sistema de eliminación directa. Ibai Llanos recibió una invitación pública de los porcicultores peruanos, quienes señalaron que si Perú gana, lo esperan en Lima para degustar toda la variedad de platillos nacionales preparados con cerdo.

La votación, que enfrenta al pan con chicharrón frente a la marraqueta chilena, define cuál desayuno avanza a la final del torneo organizado por Ibai Llanos, con miles de usuarios activos en la elección virtual.

El inicio oficial de la entrega gratuita está programado en El Farolito de Lince. Las autoridades recomendaron a los interesados acudir temprano, ya que el beneficio será solo para los primeros 100 asistentes. Junto al pan con chicharrón y su respectivo café, en el local también se ofrecerán tamales y otros acompañamientos clásicos del desayuno peruano.