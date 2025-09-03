Perú

Carlos Álvarez asegura que su confrontación con el ministro de Justicia, Juan José Santivañez, es un ‘sketch político’

El titular del Minjus se mostró en desacuerdo con la gestión de Santivañez durante su etapa como ministro del Interior. Además, dijo que Dina Boluarte era “madrina” del abogado

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Carlos Álvarez se refiere al
Carlos Álvarez se refiere al ministro de Justicia, Juan José Santivañez. Foto: Canal N/ Andina

El precandidato presidencial, Carlos Álvarez, aseguró que se encuentra en un “sketch político” con el ministro de Justicia Juan José Santivañez, debido a los constantes enfrentamientos en los que se encuentran ambos.

“Yo lo tomo con mucho humor político, que es mi especialidad, pero el señor Juan José o ‘JJ Santiengañez’, dio a entender que tenía que pasar por un peritaje un audio... es el ministro todopoderoso, no creo que pase ningún peritaje. Tiene una gran madrina, así que tiene todo el poder, es el poder y el gobierno contra mí. Me insultan, me difaman”, dijo el humorista en diálogo con RPP.

Álvarez también se refirió a insinuación que hizo el abogado acerca de que el audio que se le imputaba podría ser una imitación de voz. “Yo en todos los medios le dije, señor ministro del Interior, aclare usted esto, yo no tengo nada que ver. Al final dijo que era una broma, pero luego de que tuve que pecharlo, como se dice, en los medios de comunicación, porque no me parecía correcto”, precisó.

Carlos Álvarez denuncia nuevas amenazas
Carlos Álvarez denuncia nuevas amenazas de muerte en su contra. (Foto: Captura de TV)

“Ha vuelto a mencionarme, dice que conmigo no va ni a la esquina. No sabe el favor que me hace, señor ministro de Justicia, porque yo jamás iría, y creo que 34 millones de peruanos no iría usted ni a la esquina, después de esa gestión desastrosa que ha tenido. Por eso yo lo bauticé como ‘ministro del Interror’, porque su gestión fue de terror. Favor que nos hace”, añadió.

Luego, sobre el regreso del ministro al Gabinete de Dina Boluarte, a pesar de haber sido censurado por el Congreso, el militante de Todos por el Perú, manifestó que la presidenta era la “madrina” de Juan José Santivañez.

“Hay un pacto, parece. Es un ministro con mucho poder. Se enfrenta con todo el mundo. Le dice al Ministerio Público que es una organización criminal, y ahora la fiscalía lo vuelve acusar o le abre otra carpeta fiscal el día de hoy”; acotó.

Ministro se refirió a la
Ministro se refirió a la posibilidad de reabrir El Frontón. | Minjus

Las confrontaciones entre Santivñaez y Álvarez.

El escenario político peruano sumó una confrontación entre Carlos Álvarez, comediante y precandidato presidencial, y el ministro de Justicia Juan José Santiváñez. Perú21 informó que el titular del Minjus, indagado por la Fiscalía en trece investigaciones, provocó la respuesta del humorista tras una declaración en la que mencionó que “toda persona que quiera ser candidato presidencial debe salir del clóset”, intentando matizar su afirmación al referirse a “las ideas”.

Álvarez también criticó la gestión del ministro en la cartera del Interior y cuestionó su retorno al gabinete ministerial tras ser censurado por el Parlamento. Indicó que durante su gestión no se mostró cercano a las víctimas de la criminalidad, sino que se mantuvo leal a la presidenta Dina Boluarte, tema central de la coyuntura política de cara a las elecciones de 2026.

Finalmente, el precandidato sostuvo que los comicios del próximo año representan una oportunidad para que el país recupere la “dignidad, el respeto, la honestidad y el brillo de las instituciones democráticas”.

