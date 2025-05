Carlos Álvarez podría retirar su candidatura presidencial por discrepancias internas en su partido: “Continúo o me retiro”

El artista y comediante, Carlos Álvarez, informó que existen discrepancias internas en el partido 'Perú para Todos' por lo que no descarta retirarse de la contienda electoral. (Crédito: FB/Carlos Álvarez)

En su mensaje, el conocido artista informó que su relación con el partido no es buena. “Siempre he sido claro, directo y sincero; es cierto que en estos momentos las relaciones con la agrupación política no atraviesan por su mejor momento”. En ese sentido, Álvarez, quien está afiliado a País para Todos desde julio del 2024, admitió la existencia de “puntos de discrepancia que se vienen conversando en las últimas dos semanas”, comenzó explicando el popular humorista.

Carlos Álvarez no descarta retirar su candidatura presidencial por disputas internas en su partido político. (Foto: Infobae Perú/Difusión/FB: Carlos Álvarez)

“Continúo o me retiro”

No obstante, el artista destacó que existe buena voluntad de dialogo para poder llegar a un buen acuerdo entre las partes, y adelantó que pronto habrá una resolución que determinará su continuidad en la carrera electoral.

“En los próximos días, este tema debe definirse. Solo hay dos caminos: continúo o me retiro. Si decido continuar, lo haré con mucha fuerza, tratando de que mi Perú sea un país mejor, una situación difícil, pero no imposible”, sentenció el artista.

Por otro lado, en caso de renunciar a su candidatura presidencial, explicó que se retirará agradeciendo a la agrupación política por haberle brindado la oportunidad. Además, aseguró que “desde dónde esté seguirá luchando por el Perú”.

Carlos Álvarez pasará de imitar a políticos a formar parte de la clase política si confirma su postulación a la presidencia.

“Me retiraré agradeciendo al partido por abrirme las puertas de su casa. Yo solo soy, o era, un invitado que quiere, o quería, que los mejores sean convocados. Gracias a todos sus afiliados que me brindaron su cariño y afecto en todo el Perú. Muchas gracias. Aprendí a conocerlos y a a quererlos. Y a ustedes, los que me siguen, mi compromiso de comunicarles la decisión final. He decidido, no declarar nada a ningún medio hasta fines de junio. Gracias a la prensa también por comprenderlo. Gracias a todos de corazón”, aclaró.

Carlos Álvarez aprovechó su mensaje para recordarle a la gente los motivos por los que decidió incursionar en la política nacional. “Como siempre lo dije, si me afilié a una agrupación política fue para luchar por el bienestar de mi país, al que tanto amo. Mi objetivo es declarar la guerra a la delincuencia y a la corrupción, apostar por una educación de primer nivel, garantizar una salud digna para todos los peruanos, promover una economía estable y en crecimiento que cierre las brechas sociales tan injustas para muchos.”

Críticas y amenazas

En otra parte de su mensaje, al artista comentó sobre las dificultades personales que ha enfrentado desde que hizo pública su intención de postular a la presidencia. Indicó que ha sido objeto de “todo tipo de burlas” y recibió cuestionamientos sobre su idoneidad como candidato, enfatizando que “muchos creen que un artista no está capacitado para afiliarse en un partido político y poder hacer algo por su país y sus compatriotas”.

En esta misma línea, denunció haber sido víctima de “todo tipo de ataques injustos y amenazas”. Relató un episodio reciente en el que solicitó un consejo ante las amenazas diarias.

Carlos Álvarez denuncia extorsión en Ica. | Composición/Infobae

“Hace unos días conversaba con una persona a la que le pedí algún consejo ante las amenazas diarias a mi persona y me respondió: ‘Carlos, ¿tú crees que un monstruo se va a fijar en ti?’ No sabía si molestarme o reírme, porque no hablaba de un delincuente en particular; hablaba de la terrible situación que estamos viviendo todos. Entonces, pensé que los peruanos estamos huérfanos ante la delincuencia”, narró el artista.