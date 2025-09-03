Perú

Juan José Santiváñez confirma que sostuvo encuentro clandestino con el abogado de Sada Goray en el bar Cordano: “Es mi amigo”

El ministro de Justicia admitió haber tenido un breve encuentro con el abogado Francisco Álvarez en junio pasado. Luego de esa cita, el letrado reveló un viaje no autorizado de policías a Punta Cana, situación que motivó a Santiváñez a presentar una denuncia fiscal contra dichos agentes

Por Luis Paucar

Guardar
Fuente: Panamericana TV

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, confirmó este martes que mantuvo un encuentro clandestino con el abogado Francisco Álvarez, defensor legal de la empresaria Sada Goray, investigada por una red de sobornos vinculada al gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

A través de una comunicación dirigida a la periodista Karla Ramírez, jefa de Investigaciones de Panamericana TV, el titular del portafolio reconoció que la cita tuvo lugar el 4 de junio en el bar El Cordano, lugar donde también se han registrado otros encuentros extraoficiales.

“Francisco Álvarez es mi amigo personal desde hace muchos años, ya que ambos somos abogados expertos en derecho penal. Incluso cuando yo era ministro del Interior, él participó en varias reuniones porque también es abogado del Club Alianza Lima. No sostuvimos ninguna reunión formal, sino un encuentro breve, pues ocurrió pocos días después de que asumí como funcionario de Palacio y solo para saludarme y felicitarme por el reciente nombramiento”, declaró en el mensaje.

Un despacho del programa 24 Horas informó que, días después de ese encuentro con Santiváñez, el 12 de junio, el abogado denunció en Willax que tres agentes de la Policía Nacional (PNP) viajaron sin autorización oficial a Punta Cana (República Dominicana) para participar en un interrogatorio fiscal a Goray.

El 21 de junio, Santiváñez
El 21 de junio, Santiváñez presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra dos de los agentes señalados por Álvarez

Los agentes involucrados son el capitán Carlos Martínez y los policías Carla Arenas y Gianmarco Dueñas, todos miembros de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC).

El mismo programa agregó que, el 21 de junio, el actual ministro de Justicia denunció ante el Ministerio Público a Martínez y Dueñas, tomando las declaraciones de Álvarez.

El abogado no hizo comentarios a Infobae Perú. Sin embargo, a fines de julio, cuando se le pidió un descargo, mencionó que no estaría disponible. “Por ahora no tengo nada que coordinar en medios”, se limitó a decir.

Encuentros no registrados

El último domingo, los programas Cuarto Poder y Punto Final revelaron que, durante varios meses, Santiváñez salía de su despacho para mantener reuniones fuera del registro oficial, sin dejar constancia en el portal de Transparencia. Según imágenes del lugar, el titular de Justicia sostuvo al menos seis citas en ese local con personas que lo esperaban con anticipación, lo que indicaría una coordinación previa.

Reportajes periodísticos revelaron que el
Reportajes periodísticos revelaron que el ministro sostuvo al menos seis reuniones no registradas en Transparencia, en un local donde acudían personas previamente citadas

Entre los asistentes habituales se encuentra Marco Palacios Meza, quien, según un testigo protegido, habría gestionado con Nicanor Boluarte —hermano de la presidenta— un puesto en la minera El Dorado para evitar una orden de prisión preventiva en el caso ‘Waykis en las Sombras’.

Palacios Meza, ex socio de Santiváñez, también habría facilitado la asignación de contratos millonarios de defensa legal a abogados vinculados a su entorno, beneficiando a funcionarios investigados por violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2022.

El ministro rechazó cualquier acto indebido y atribuyó las acusaciones a una campaña de desprestigio promovida por periodistas y fiscales anticorrupción. Afirmó que las reuniones tuvieron fines legales y profesionales válidos, y aseguró haber entregado los videos directamente al fiscal del caso, no a los medios de comunicación.

Temas Relacionados

Juan José SantiváñezSada Gorayperu-politicaFrancisco Álvarez

Más Noticias

Magaly Medina pide disculpas a Angie Zapata por error en ampay: “Fue un error garrafal de mi equipo”

La conductora reconoció públicamente la equivocación de su programa al atribuir imágenes falsas a la modelo y anunció medidas disciplinarias

Magaly Medina pide disculpas a

Abogado de Betssy Chávez alerta de presunta suplantación en audiencia, pero era él quien había ingresado tres veces a la sesión

“Pensé en un momento que se trataba de técnicas fujimontesinistas”, expresó el abogado Raúl Noblecilla al escuchar la conclusión del técnico del área informática

Abogado de Betssy Chávez alerta

Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, es captado con misteriosa mujer de madrugada

El deportista fue visto abordando una camioneta negra con una joven que no es madre de sus hijos.

Ángelo Campos, arquero de Alianza

Wilder Cartagena supera una dura lesión y se reincorpora a los entrenamientos del Orlando City de la MLS

A inicios de año, ‘Carta’ sufrió la rotura del tendón de Aquiles, situación que lo alejó por casi un semestre de las canchas. Cumplida su rehabilitación, se unió nuevamente a las prácticas de la institución púrpura

Wilder Cartagena supera una dura

La historia de la masacre en El Frontón: el escenario de la matanza de 1986 donde se invertirá S/ 500 millones en una nueva cárcel

El Ministerio de Justicia anunció la edificación de un penal de máxima seguridad en la isla El Frontón, destinado a cabecillas criminales. La decisión revive uno de los episodios más oscuros de la historia penitenciaria del Perú

La historia de la masacre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Betssy Chávez presenta parámetros normales

“Betssy Chávez presenta parámetros normales y deshidratación leve”, pese a 10 días de huelga de hambre, revela Fiscalía

Congreso: Proponen declarar persona no grata a Claudia Sheinbaum y la acusan de tener “vínculos probados con el narcotráfico”

Rafael López Aliaga alista denuncia penal contra ministro César Sandoval por frenar tren Lima-Chosica: “No puede quedar así”

Pedro Castillo reclama por sus visitas reveladas y afirma que Alberto Fujimori recibía a “empresarios, jueces y fiscales”

The Economist tilda de “caricaturesco” a Rafael López Aliaga y critica su gestión en la MML: “La deuda de Lima ha aumentado”

ENTRETENIMIENTO

Ángelo Campos, arquero de Alianza

Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, es ampayado con misteriosa mujer de madrugada

Imágenes inéditas que lograron la libertad de Cristian Martínez Guadalupe, ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán

Sebastián Rulli en Perú: actor graba campaña publicitaria y sorprende con mensaje “Vamos por más”

Alejandra Baigorria destruye a Onelia Molina y asegura tener pruebas de lo que pasó en su matrimonio

Isabella Ladera aclara rumores sobre Hugo García: “No somos novios, ustedes saben que no somos novios”

DEPORTES

Wilder Cartagena supera una dura

Wilder Cartagena supera una dura lesión y se reincorpora a los entrenamientos del Orlando City de la MLS

DT de Sydney FC soltó inesperado elogio a Piero Quispe: “Que venga en su mejor momento es fantástico para el club y la liga”

Pedro Gallese no pierde la esperanza de alcanzar el repechaje para el Mundial 2026: “Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa”

¿Leyendas de Real Madrid y Barcelona en el Estadio Monumental de Lima? Lo que se sabe del partido entre figuras mundiales

Nolberto Solano demuestra optimismo con miras a su debut con Pakistán por la clasificación a la Copa Asiática Sub-23: “Estamos para competir”