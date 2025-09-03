Juan José Santiváñez confirma que sostuvo encuentro clandestino con el abogado de Sada Goray en el bar Cordano: “Es mi amigo”

Fuente: Panamericana TV

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, confirmó este martes que mantuvo un encuentro clandestino con el abogado Francisco Álvarez, defensor legal de la empresaria Sada Goray, investigada por una red de sobornos vinculada al gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

A través de una comunicación dirigida a la periodista Karla Ramírez, jefa de Investigaciones de Panamericana TV, el titular del portafolio reconoció que la cita tuvo lugar el 4 de junio en el bar El Cordano, lugar donde también se han registrado otros encuentros extraoficiales.

“Francisco Álvarez es mi amigo personal desde hace muchos años, ya que ambos somos abogados expertos en derecho penal. Incluso cuando yo era ministro del Interior, él participó en varias reuniones porque también es abogado del Club Alianza Lima. No sostuvimos ninguna reunión formal, sino un encuentro breve, pues ocurrió pocos días después de que asumí como funcionario de Palacio y solo para saludarme y felicitarme por el reciente nombramiento”, declaró en el mensaje.

Un despacho del programa 24 Horas informó que, días después de ese encuentro con Santiváñez, el 12 de junio, el abogado denunció en Willax que tres agentes de la Policía Nacional (PNP) viajaron sin autorización oficial a Punta Cana (República Dominicana) para participar en un interrogatorio fiscal a Goray.

El 21 de junio, Santiváñez presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra dos de los agentes señalados por Álvarez

Los agentes involucrados son el capitán Carlos Martínez y los policías Carla Arenas y Gianmarco Dueñas, todos miembros de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC).

El mismo programa agregó que, el 21 de junio, el actual ministro de Justicia denunció ante el Ministerio Público a Martínez y Dueñas, tomando las declaraciones de Álvarez.

El abogado no hizo comentarios a Infobae Perú. Sin embargo, a fines de julio, cuando se le pidió un descargo, mencionó que no estaría disponible. “Por ahora no tengo nada que coordinar en medios”, se limitó a decir.

Encuentros no registrados

El último domingo, los programas Cuarto Poder y Punto Final revelaron que, durante varios meses, Santiváñez salía de su despacho para mantener reuniones fuera del registro oficial, sin dejar constancia en el portal de Transparencia. Según imágenes del lugar, el titular de Justicia sostuvo al menos seis citas en ese local con personas que lo esperaban con anticipación, lo que indicaría una coordinación previa.

Reportajes periodísticos revelaron que el ministro sostuvo al menos seis reuniones no registradas en Transparencia, en un local donde acudían personas previamente citadas

Entre los asistentes habituales se encuentra Marco Palacios Meza, quien, según un testigo protegido, habría gestionado con Nicanor Boluarte —hermano de la presidenta— un puesto en la minera El Dorado para evitar una orden de prisión preventiva en el caso ‘Waykis en las Sombras’.

Palacios Meza, ex socio de Santiváñez, también habría facilitado la asignación de contratos millonarios de defensa legal a abogados vinculados a su entorno, beneficiando a funcionarios investigados por violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2022.

El ministro rechazó cualquier acto indebido y atribuyó las acusaciones a una campaña de desprestigio promovida por periodistas y fiscales anticorrupción. Afirmó que las reuniones tuvieron fines legales y profesionales válidos, y aseguró haber entregado los videos directamente al fiscal del caso, no a los medios de comunicación.