Carlos Álvarez se retiraría del humor tras anunciar su candidatura presidencial: “Mi última función”

El comediante sorprendió al revelar que su próximo espectáculo podría marcar el fin de su carrera artística, en medio de su preparación para postular a la presidencia del Perú

Carlos Álvarez, uno de los humoristas más reconocidos del país, anunció en una reciente entrevista con el programa Día D que podría retirarse del mundo del humor tras su próximo espectáculo. La razón: su incursión en la política con miras a una candidatura presidencial.

Durante el reportaje, Álvarez presentó su nuevo show titulado “El Candidato soy yo”, un espectáculo humorístico donde imitará a expresidentes y figuras actuales de la política peruana. Pero más allá del humor, el show parece tener un significado especial, pues sería —según dejó entrever— su última presentación.

“Este es el camerino donde he vivido mil emociones, de verdad, siento mucha nostalgia y quién sabe, pueda ser esta mi última función”, expresó con evidente emoción mientras mostraba los bastidores de su espectáculo.
Ante la pregunta directa del periodista sobre si sería candidato a la presidencia del Perú, Álvarez respondió con firmeza: “Si las circunstancias, los militantes y Dios lo quiere así, allí estaré para asumir esa responsabilidad, y más que una aventura es un reto y un deber como ciudadano.”

El comediante postula con el partido País para Todos, cuyos integrantes confirmaron que se encuentran en pleno proceso para oficializar su candidatura presidencial. Según señalaron, Álvarez ya trabaja activamente con el grupo y sería el rostro principal de la organización política rumbo a las próximas elecciones.

El anuncio ha generado reacciones diversas entre sus seguidores, quienes ven en Carlos Álvarez a un artista comprometido con la crítica social, pero ahora, con aspiraciones más allá del escenario. De concretarse su postulación, su retiro del humor marcaría el cierre de una etapa artística emblemática para el país.

Arturo Álvarez cuestiona postulación presidencial de su hermano Carlos

En una reveladora entrevista con el programa Caldo de Gallina de La Trivu TV, el comediante Arturo Álvarez se pronunció sobre la posible postulación presidencial de su hermano, el también humorista Carlos Álvarez, dejando en claro su desacuerdo con dicha iniciativa.

Arturo, conocido por su trayectoria en la sátira política, fue directo al cuestionar la idoneidad de Carlos para ocupar el cargo más alto del país: “Carlos es un brillante humorista, el mejor imitador político del país, sin duda. Pero eso no basta para ser presidente del Perú”, afirmó sin rodeos.

El también imitador sostuvo que el Perú necesita un liderazgo con formación y experiencia, no solo carisma: “Un presidente debe tener formación en gestión, economía, experiencia en el sector público. No basta con hacer reír, se trata de tomar decisiones complejas para un país que no está para improvisaciones”, agregó.

Aunque elogió la trayectoria artística
Aunque elogió la trayectoria artística de Carlos, Arturo fue enfático: la presidencia no es un escenario. Gobernar no es lo mismo que entretener. (GEC)

Arturo también rechazó la posibilidad de imitar a su hermano como parte de su repertorio:“No lo imitaría, a pesar de que soy imitador”, sentenció, explicando que no lo hace por falta de habilidad, sino por principios. “No comparto su candidatura, no me parece una opción responsable”, subrayó.

Finalmente, cuestionó la creciente tendencia de considerar a figuras del espectáculo como candidatos viables sin sustento técnico o académico. “El Perú merece un presidente con otras opciones. Con propuestas reales, visión y compromiso más allá de los escenarios”, concluyó.

