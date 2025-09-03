Perú

Austin Palao negó haber prohibido la asistencia de Oriana Marzoli y Facundo González a la boda de Alejandra Baigorria

El cantante urbano aclaró que no tuvo injerencia en la lista de invitados y pidió que se consulte directamente a los novios.

Por Pilar Cuya

Tras las declaraciones de Oriana Marzoli, quien afirmó que Austin Palao pidió a su hermano Said Palao que no la invite a su boda con Alejandra Baigorria, el cantante urbano habló con ‘Más Espectáculos’ y negó le haya pedido a su hermano y a su cuñada que no les permitiera el ingreso a la fiesta.

La reciente boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao continúa generando polémica por los rumores en torno a la lista de invitados.

Esta vez, Austin Palao se vio envuelto en declaraciones que lo señalaban como responsable de que Oriana Marzoli y Facundo González no estuvieran presentes en la ceremonia. Sin embargo, el cantante urbano decidió romper su silencio y aclarar su posición.

Austin Palao responde a las acusaciones

En una entrevista con 'Más Espectáculos‘, Austin Palao fue consultado por los comentarios de Oriana Marzoli, quien aseguró que él habría pedido a su hermano Said que no la invite a su boda con Alejandra Baigorria. Frente a ello, el exintegrante de realities negó tajantemente la versión.

“¿Tú crees que tuviera el poder para decir que no vaya alguien? Una boda es grande... No existe eso, no sé por qué se está hablando así. Sería bueno que pregunten a Ale o Said y si en verdad eso es cierto”, señaló visiblemente incómodo.

El intérprete de música urbana consideró que sus palabras han sido malinterpretadas y que no tiene interés en interferir en las decisiones de su hermano y su cuñada.

La polémica con Oriana Marzoli

Oriana Marzoli, actual pareja de Facundo González, sorprendió en el programa 'América Hoy’ al contar el verdadero motivo de su ausencia en el matrimonio. Según la española, Austin habría pedido expresamente a Said Palao que no la invite por los desencuentros que tuvieron cuando coincidieron en un reality en Chile.

La influencer relató que, durante ese tiempo, la convivencia con Austin no fue la mejor y que incluso lo calificó de “manipulador” con su expareja, Fran Maira.

“Austin no quería que yo fuese, entonces lloriqueó un poco y pidió que yo no asista”, comentó Marzoli entre risas.

Facundo González rompe amistad con Austin

Facundo González, quien acompañaba a Oriana en la entrevista, confirmó que su amistad con Austin Palao llegó a su fin tras este episodio. El argentino aseguró que decidió respaldar a su pareja y, por ello, no acudió al matrimonio de Said y Alejandra.

“El hermano de Said no quería que yo fuese, entonces pedí respeto por mi pareja y preferí no asistir. La verdad es que no pienso retomar mi amistad con Austin porque priorizo a Oriana”, dijo Facundo, dejando en claro que su relación con el popular “Bonito” está rota.

Austin desmiente ser “manipulador”

En medio de los cuestionamientos, Austin también fue consultado sobre la afirmación de Oriana, quien lo acusó de ser un hombre “muy manipulador”. El cantante negó categóricamente esa etiqueta.

“Esa palabra no resuena conmigo. No me identifico con eso y me sorprende que se diga de mí”, expresó, asegurando que los comentarios de Marzoli buscan crear un conflicto innecesario.

La postura irónica de Austin sobre el futuro de Oriana y Facundo

Lejos de evadir las preguntas, Austin también lanzó una respuesta irónica cuando fue consultado sobre la posibilidad de asistir a un eventual matrimonio entre Oriana y Facundo.

“Me gustaría que se comprometan primero y después hablamos si voy o no a su boda”, comentó entre risas, dejando entrever que no ve una cercanía próxima con la pareja.

Alejandra Baigorria y Said Palao, al margen de la polémica

Mientras la controversia entre Austin, Oriana y Facundo acapara titulares, los recién casados Alejandra Baigorria y Said Palao han preferido mantenerse al margen. Ninguno de los dos se ha pronunciado directamente sobre este enfrentamiento, y todo parece indicar que quieren enfocarse en su nueva etapa como esposos.

La pareja celebró su matrimonio en una lujosa ceremonia rodeada de familiares y amigos, aunque la ausencia de Facundo y Oriana no pasó desapercibida para los seguidores del espectáculo.

Alejandra Baigorria y Said Palao
Alejandra Baigorria y Said Palao ya preparan la llegada de su primer bebé: así viven la ilusión de ser padres: “Espero estar con pancita”.

