Alejandra Baigorria y Said Palao comparten sus primeros mensajes como esposos: “Hoy empieza nuestra historia más bonita”

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao en la iglesia San Pedro del Centro de Lima. Video: Instagram Ale Baigorria.

Alejandra Baigorria y Said Palao viven uno de los momentos más especiales de su relación. Luego de celebrar su matrimonio religioso y civil, ambos utilizaron sus redes sociales para dedicarse emotivas palabras y compartir imágenes exclusivas del enlace que reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo nacional.

La empresaria y figura de televisión no pudo ocultar su alegría y decidió plasmarla en su cuenta oficial de Instagram, donde publicó un video recopilatorio de los instantes más emotivos de su boda. En la descripción del clip, Alejandra abrió su corazón.

“Un amor que venció el tiempo, los retos y los sueños… Hoy empieza nuestra historia más hermosa: ser uno para siempre”, expresó la ‘Rubia de Gamarra’, emocionando a sus miles de seguidores.

Posteriormente, añadió: “Gracias a la vida por encontrarnos, gracias a ti por elegirme cada día. ¡Nuestro sí, para toda la vida!”, consolidando así el profundo amor que siente por Said.

El video rápidamente captó la atención del público, logrando más de 75 mil ‘me gusta’ y cientos de mensajes de felicitaciones en tan solo unas horas. Para Alejandra, este matrimonio representa la realización de uno de sus grandes sueños, ya que, durante años, anheló encontrar a la persona indicada para formar una familia.

Said Palao también le dedica románticas palabras a Alejandra Baigorria

Casi simultáneamente, Said Palao, deportista y figura de reality shows, no se quedó atrás y también compartió en Instagram una serie de fotografías del evento, acompañadas de un mensaje lleno de amor:

“Nuestro amor, nuestra historia, nuestro destino. Prometo amarte en todas las formas posibles, en todos los tiempos, en todos los sueños. Hoy no solo te digo ‘sí‘, hoy te entrego mi alma, mi vida y mi eternidad. Gracias por ser mi hogar, mi paz, mi amor infinito. Te amo más allá de todo lo que existe”, escribió Said, dejando en evidencia la profunda conexión que los une.

En las imágenes se observa a la pareja en distintos momentos de la ceremonia religiosa que se realizó este sábado 26 de abril en la emblemática Iglesia de San Pedro, en el Centro Histórico de Lima.

Famosos celebran la unión de Alejandra Baigorria y Said Palao

La boda de Alejandra y Said no solo conmovió a sus seguidores, sino también a varias figuras del medio artístico, quienes no dudaron en expresar sus buenos deseos a través de los comentarios.

Karen Dejo, amiga de la pareja desde sus inicios en el programa ‘Combate’, escribió: “Mi Rubia estás hermosa. Todos estamos disfrutando de tu felicidad Dios te bendiga, Sr. Palao. Felicidades amigos que viva el amor. Me encanta verlos dar este gran paso tan importante Dios bendiga su unión”.

Por su parte, Maju Mantilla, conductora de ‘Arriba Mi Gente’, también envió sus bendiciones: “Muyyyyyyyyy lindos. Muchas felicidades y Dios bendiga esta nueva etapa de sus vidas. Cariños para los dos”, manifestó.

Asimismo, Vania Bludau, íntima amiga de la novia y cómplice en su reciente despedida de soltera, comentó efusivamente: “Hermosososss”, mientras que el carismático Zumba se sumó a las felicitaciones: “Felicidades hermanitos lindos”.

Los detalles del vestido que lució Alejandra Baigorria en su boda con Said Palao. (Video: Instagram Angélica García)

La moda peruana se lució en el gran día

Uno de los detalles más comentados de la boda fue el vestuario de los novios, quienes apostaron por el talento peruano para lucir radiantes en su gran día.

Alejandra Baigorria optó por un vestido de novia soñado, diseñado por Angélica García. La pieza, confeccionada en tiempo récord de tres meses, destacó por su corte princesa minimalista en raso francés, un corsé estructurado que realzaba su figura y un velo de tul español bordado a mano con cien flores en alto relieve.

La propia diseñadora describió así la creación: “Cada historia de amor merece un vestido que la honre. Para Ale, creamos un primer look que combina fuerza y delicadeza: un corte princesa minimalista en raso francés, un corset estructurado que abraza su esencia y un velo de tul español, bordado a mano con 100 flores que celebran su amor”, afirmó.

La diseñadora señaló que el vestido fue diseñado exclusivamente para la empresaria. “Un vestido pensado para hacerla sentir poderosa, luminosa y única… exactamente como es ella. Gracias Ale por confiar en nosotros para un momento tan importante en tu vida. ¡Te deseamos a ti y a Said una vida llena de amor, complicidad y sueños cumplidos!”, publicó Angélica García en su Instagram.

El vestido también incluía detalles en cristales Swarovski, aportando un brillo especial que complementaba el look de la novia.

Por su parte, Said Palao lució un elegante esmoquin bitonal confeccionado por la Sastrería Firenze. El saco de color marfil con solapas de raso y el pantalón negro de corte italiano acentuaban su silueta y le otorgaban un aire de sofisticación.

Sergio Hoyos, representante de la firma, explicó a RPP Noticias: “Él lució un esmoquin bitonal que se caracteriza por tener una solapa en curva, bastante pronunciada y botones en raso al tono. En cuanto al patrón de corte, nosotros trabajamos un patrón italiano, esto acentúa la figura del cuerpo, la silueta de la cintura y da esta figura como de reloj de arena”.

La sastrería también resaltó la personalización del traje en su cuenta de Instagram: “Un traje de novio clásico y sofisticado que irradia elegancia y exclusividad. Confeccionado a medida, este conjunto se compone de un saco shawl lapel en tono marfil y un pantalón negro elaborado con los tejidos de la casa @loripana”, indicaron.

“Cada pieza está diseñada para realzar tu presencia con distinción. Nuestros clientes personalizan cada detalle: desde la selección de la tela y el estilo, hasta el diseño del bordado de sus iniciales, creando así una pieza única”, detallaron en sus redes.