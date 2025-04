La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao reunió a diversos personajes de la farándula peruana, desde chicos reality, conductores de televisión, actores, cantantes y más. Todos los amigos cercanos de la pareja no se perdieron la oportunidad de compartir junto a ellos uno de los momentos más lindos de sus vidas.

Entre los invitados también estuvo Facundo González, quien se ha mostrado siempre muy cercano a Ale y Said, pero, lamentablemente, no estuvo presente el sábado 26 de abril ni en la ceremonia, ni en la recepción, por lo que su ausencia llamó poderosamente la atención.

Ante ello, más de uno de sus seguidores le consultaron el porqué de su ausencia y Facundo decidió responder fuerte y claro en sus redes sociales. El argentino explicó en una de sus historias de Instagram que no se ha distanciado de la pareja y que incluso los vio antes de viajar. "Tengo 200 millones de mensajes preguntándome por qué no fui a la boda. Con Ale y con Said está todo bien, está todo más que bien, es más, hemos ido a comer con Ori y con Said antes de viajar", mencionó en un inicio.

Facundo González no asistió a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao: “Había quienes no querían a mi novia”

Pero, lo que más llamó la atención fue que luego revelara que su novia no iba a ser bien recibida por algunos presentes en la boda, por lo que prefirió mantener su distancia y evitar malos momentos con los novios o los invitados. En ese sentido, tomó la decisión de no ir,

“Ale y Said tienen una muy buena relación con Ori y conmigo, pero había personas que no querían que Ori, mi novia, esté en esa boda, entonces, para no sentirme incómodo yo, incómodos los chicos y que haya un ambiente raro, la verdad preferí no ir”, continuó en su descargo.

Como se recuerda, su novia, Oriana Marzoli tuvo fuertes intercambios de palabras y discusiones con Austin Palao, cuando ambos eran parte del reality chileno “Ganar o Servir”, por lo que se presume que ese sería uno de los motivos de su decisión.

En ese sentido, González resaltó que no hay problemas con los novios y que su novia le pidió que asistiera sin él, pero para evitar incomodidades, siguió firme con su decisión. “Ese es el motivo, pero está todo más que bien, de hecho, Ori me insistió, me dijo “anda”, pero a mí no me pareció lo más correcto. Para no sentirme incómodo, ni ellos, ni las otras partes, ni yo", acotó el chico reality.

Finalmente, les deseó lo mejor a los recién casados y aseguró que estuvo viendo todos los detalles de este matrimonio, por lo que evitó más especulaciones al respecto. “Estoy muy feliz con ellos, estuve viendo todo, yo los quiero mucho. Hablé con ellos un día antes, no se preocupen, está todo muy bien, ese es el motivo”, sentenció.

Los románticos mensajes de Said y Alejandra después de casarse

Luego de darse el sí ante Dios y la ley, Alejandra Baigorria y Said Palao compartieron tiernos mensajes en redes sociales con fotografías de su boda. El flamante esposo le dedicó un primer mensaje a la mujer con la que compartirá su vida.

“Nuestro amor, nuestra historia, nuestro destino. Prometo amarte en todas las formas posibles, en todos los tiempos, en todos los sueños. Hoy no solo te digo ‘sí‘, hoy te entrego mi alma, mi vida y mi eternidad. Gracias por ser mi hogar, mi paz, mi amor infinito. Te amo más allá de todo lo que existe”, escribió en su post.

Alejandra Baigorria y Said Palao sellan su amor con emotivos mensajes tras su boda religiosa y civil: “Hoy empieza nuestra historia más bonita”.

Por su parte, Alejandra Baigorria hizo lo propio y también compartió un emotivo mensaje. “Un amor que venció el tiempo, los retos y los sueños… Hoy empieza nuestra historia más hermosa: ser uno para siempre. Gracias a la vida por encontrarnos, gracias a ti por elegirme cada día. ¡Nuestro sí, para toda la vida!“, agregó.

