Abogado de Nicanor Boluarte reconoce hallazgo de informe vinculado a mina ‘El Dorado’, pero asegura que fue ‘sembrado’

Abogado de Nicanor Boluarte se pronunció sobre hallazgo fiscal. | Fotocomposición: Infobae Perú

El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, reconoció que la Fiscalía halló hojas de un informe vinculado a la mina ‘El Dorado’ durante el reciente allanamiento en la residencia del hermano de la presidenta peruana, pero afirmó que dichos documentos fueron “sembrados” por terceros con acceso a la diligencia fiscal. Letrado sostuvo que se dejó constancia formal de su sospecha en el acta oficial del procedimiento.

Durante la diligencia, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Efficoop) incautó celulares, dispositivos USB y papeles diversos, pero la atención se centró en un conjunto de cuatro folios doblados hallados “encima de la cabecera de un sillón”. Estos documentos, de acuerdo a Punto Final, corresponden a un borrador de informe de fiscalización del Gobierno Regional de Ayacucho sobre la mina “El Dorado”, considerado por la investigación fiscal como clave para esclarecer el presunto vínculo con la minera y otros personajes bajo sospecha, entre ellos el empresario Franco Parodi y el abogado Marco Palacios Meza.

Sin embargo, la defensa rechaza cualquier tipo de relación entre Nicanor Boluarte y la empresa minera, así como vínculos con Parodi o Palacios. Vivanco insistió: “El señor no tiene ningún contacto con la minera. No conoce ni se ha reunido con el señor Franco Parodi”. Añadió que la aparición de los folios resulta “curiosa” por su localización y forma de presentación. “Lo que se ha encontrado son cuatro folios descontextualizados doblados encima de la cabecera de su sillón… la tesis de la defensa es que han sido sembrados por la Fiscalía”, recalcó.

“Si fuera un documento completo, encontrado en una oficina, en un USB o en un correo, tendría otra connotación; pero que casualidad que el día del allanamiento, cuatro folios descontextualizados estén doblados en una cabecera de un sillón. ¿No le parece un poco raro?”, agregó Vivanco en entrevista con RPP.

Allanan vivienda de Nicanor Boluarte | América TV

Cabe mencionar que, hasta el momento, Nicanor Boluarte no figura entre los imputados oficialmente. Desde el entorno presidencial se ha reiterado que no existe ninguna relación formal, contractual o comercial con la minera “El Dorado” ni con los otros personajes bajo pesquisa. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los hallazgos físicos y las evidencias obtenidas justifican el avance de la investigación, que forma parte de un proceso más amplio sobre supuestas redes de tráfico de influencias y corrupción en el poder.

Según la fiscal adjunta Melissa Angulo, la incautación del borrador de inspección regional suma un nuevo elemento al expediente, pues la hipótesis fiscal apunta a que el documento habría favorecido el retorno de la mina a la extracción minera tras un periodo de restricciones legales.

Las autoridades judiciales fundamentaron el allanamiento en audios, videos y mensajes extraídos del dispositivo móvil de un testigo protegido. Las comunicaciones recogidas habrían revelado acercamientos entre Boluarte, Parodi y Palacios, además de visitas a oficinas de otros implicados en la pesquisa, como el coronel en retiro Percy Tenorio Gamonal. El operativo del 27 de agosto, ejecutado bajo estricta reserva, culminó pasadas las ocho y media de la noche y abarcó otros diez inmuebles relacionados con el caso.