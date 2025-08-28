Perú

Nicanor Boluarte se autodefine perseguido “por ser hermano de la presidenta” y acusa a la Fiscalía de cometer “abuso de poder”

Familiar de la mandataria Dina Boluarte expresó su rechazo al allanamiento a su vivienda y acusó al Ministerio Público de “salir a pescar, a ver qué encuentran para armar un muñeco

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Nicanor Boluarte niega todos los cargos de la investigación que lo sindica como parte de una organización criminal. Canal N

Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, expresó un fuerte rechazo frente a la actuación de la Fiscalía de la Nación, tras el allanamiento realizado a su vivienda, en el marco de una investigación contra Juan José Santiváñez. Calificó la medida como una “evidencia de abuso de poder”, al darse una medida de ese tipo sin ser parte del proceso en calidad de investigado ni contar con acusaciones formales en su contra. “Han allanado mi casa sin ninguna explicación”, declaró.

Desde los exteriores de su domicilio y visiblemente contrariado por la operación, sostuvo que la diligencia judicial tuvo como único motivo su condición de familiar directo de la mandataria. “Otra vez comprobamos que la Fiscalía sale a pescar, a ver qué encuentra para armar un muñeco, ¿no es cierto?, y perturbarle la vida a un ciudadano que solo tiene la condición de ser hermano de la presidenta de la República. Y eso no podemos aceptar en una sociedad donde se debe respetar el debido proceso y se debe respetar el derecho de los ciudadanos”, afirmó.

“Ya estoy cansado de la persecución solo por el hecho de ser hermano de la presidenta de la República. En su momento se va a aclarar todo. Yo soy absolutamente inocente y ajeno a los hechos que hoy día han allanado mi casa. Por eso no soy parte de este proceso. Y a pesar de eso, han venido a allanar mi casa”, añadió.

Nicanor Boluarte es investigado por
Nicanor Boluarte es investigado por el caso "Los Waykis en la sombra". (Foto: Caretas)

En otro momento, se refirió a las supuestas reuniones que habría sostenido con allegados del exministro del Interior Juan José Santiváñez y sobre las versiones que señalan que se le buscó beneficiar con “arraigos laborales” a través de una red de contactos. Al respecto, descartó tajantemente cualquier implicancia o vínculo con el actual titular del Ministerio de Justicia y con la presunta organización investigada.

“Absolutamente falso. Yo hago ejercicio de mi profesión como abogado y tengo expedientes absolutamente privados, pero con los hechos de este allanamiento no tengo nada que ver y no conozco y nunca he conversado con el señor Santiváñez. [...] Yo tengo arraigo laboral por mi ejercicio profesional desde hace muchos años y no necesito de nadie, ni del señor ni de esa oficina para tener arraigo laboral en el país”, remarcó.

Sobre la presunta relación con la empresa minera El Dorado, involucrada en la investigación fiscal, Boluarte manifestó que no la conoce ni ha trabajado para alguna minera. “Yo ejerzo mi profesión libremente como abogado en mi oficina. Ese secreto profesional lo puedo decir”, afirmó, defendiendo la documentación y legalidad de su situación laboral en el país.

Dina Boluarte habría solicitado a
Dina Boluarte habría solicitado a Juan José Santiváñez que coordine arraigo laboral para su hermano. | Foto: Ministerio de Justicia

En apoyo a la versión de Boluarte, su abogado Luis Vivanco aseveró la existencia de “abundante documentación” de contratos, pagos de tributos y recibos por honorarios presentados al Poder Judicial para demostrar arraigo laboral.

“El arraigo laboral del señor Nicanor Boluarte está ampliamente documentado ante el Poder Judicial. Recuerden ustedes que el año pasado hemos nosotros transitado por dos audiencias que tenían que ver con la privación de su libertad: una detención preliminar apelada y una prisión preventiva. En ambos casos, hemos presentado recibos por honorarios, pago de tributos, contratos laborales desde el año 2020. El arraigo laboral está ampliamente documentado y pensar que se ha solicitado ese favor es una falacia”, manifestó.

Temas Relacionados

Nicanor BoluarteDina Boluarteperu-politica

Últimas Noticias

Perú pide explicaciones a Francia por retención y deportación de familia cajamarquina desde aeropuerto de París: “Se vulneró el derecho de defensa”

Los pasajeros denunciaron que firmaron documentos en francés sin traducción, les confiscaron pasaportes y teléfonos, y algunos fueron trasladados esposados pese a no tener acusaciones penales

Perú pide explicaciones a Francia

Gisela Valcárcel levantó en vivo ‘América Hoy’ y se llevó a todo su equipo: Magaly Medina advierte consecuencias legales

La figura de Magaly TV: La Firme criticó que la animadora ingresara con cámaras propias al canal y advirtió que ello podría tener implicancias legales para América Televisión

Gisela Valcárcel levantó en vivo

“Gisela Valcárcel usó a América TV para promocionar su ropa y su canal digital”, reveló Magaly Medina

La conductora afirmó que la visita de Gisela a América TV no fue espontánea, sino parte de una estrategia de marketing con fines comerciales

“Gisela Valcárcel usó a América

Nicola Porcella rompe su silencio tras desplante a ‘América Hoy’: “Yo decido con quién hablar”

El ‘Novio de México’ sorprendió al rechazar una invitación en vivo al programa de espectáculos de Ethel Pozo

Nicola Porcella rompe su silencio

Ollanta Humala se quiebra en audiencia y niega querer fugarse: “Si hubiera querido asilarme, lo habría hecho hace tiempo”

El expresidente solicitó la suspensión de la ejecución de su condena y alegó persecución política. “Mis hijos no están acá porque, en la práctica, la Fiscalía los ha corrido del país”, señaló.

Ollanta Humala se quiebra en
ÚLTIMAS NOTICIAS
El impacto del cambio climático

El impacto del cambio climático en aves tropicales: cómo el calor extremo reduce sus poblaciones

Atraparon a “Dibu”, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

El ex secretario de Menem defendió al Gobierno de las acusaciones de coimas: “Mientras no haya pruebas concretas, no creo nada”

YPF: la jueza Preska rechazó el pedido de Argentina, que deberá entregar chats y correos de los últimos dos ministros de Economía

Misterio en Tristán Suárez por el hallazgo del cuerpo de una mujer semi enterrada en su casa

INFOBAE AMÉRICA
Ataques masivos rusos con misiles

Ataques masivos rusos con misiles y drones golpearon Kiev y otras ciudades de Ucrania: al menos tres muertos y nueve heridos

Amnistía Internacional repudió la impunidad por los crímenes de lesa humanidad del régimen chino en Xinjiang

Crisis política en Francia: Macron respaldó a Bayrou y pidió responsabilidad a los críticos del presupuesto

El Tribunal Electoral de Bolivia busca un acuerdo de “no agresión” entre los binomios que disputarán el balotaje

Zelensky pidió a Estados Unidos y a sus aliados más presión sobre Rusia para lograr el fin de la guerra

TELESHOW
El descargo de Yanina Latorre

El descargo de Yanina Latorre luego de que Sofía “Jujuy” Jiménez no asistiera a su programa: “Entró en pánico”

Wanda Nara contó que denunció a Mauro Icardi: “Está todo en manos de los abogados”

El enojo de Cinthia Fernández luego de que volvieron a cerrar su cuenta de Instagram

Brenda Asnicar y Laura Esquivel se reencontraron: cuál fue su reacción a una famosa escena de “Patito Feo”

Andrés Gil se mostró en público con Cande Vetrano luego de los rumores de infidelidad