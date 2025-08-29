Perú

Eficcop responde a Dina Boluarte tras investigación a Santiváñez y allanamiento a Nicanor: “Perseguimos el delito, no personas”

El coordinador de las Fiscalías Especializadas en corrupción, Mirko Cano aseguró que no tiene nada personal en contra del hermano de la presidenta

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
“Perseguimos el delito, no personas”: la contundente respuesta de Eficcop a Dina Boluarte por Nicanor y Santiváñez

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) ofreció una conferencia de prensa en la que respondió a las acusaciones de la presidenta Dina Boluarte y de sus ministros, quienes denunciaron un supuesto intento de desestabilizar al Gobierno tras el allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria.

Esta confrontación abre un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, no solo por la diligencia realizada en la vivienda de Nicanor, sino también porque forma parte de una investigación que señala a Juan José Santiváñez, uno de los ministros más cercanos a Boluarte, como presunto líder de una organización criminal.

En ese contexto, Mirko Dino Cano Gamero, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Corrupción, negó que exista una persecución contra el entorno presidencial o un rechazo personal hacia Nicanor Boluarte.

“Nosotros no investigamos personas, investigamos hechos que vinculan a personas. Y si ese hecho está vinculado a un delito, procedemos a la formulación y a realizar los requerimientos. Repito, nosotros investigamos hechos que se nos ponen de conocimiento. Y si estos calzan dentro de un delito, conseguimos la investigación y vamos siguiendo adelante. Entonces, yo no tengo nada ni nadie de, de este grupo tiene nada contra el señor Nicanor”, aclaró.

“Perseguimos el delito, no personas”:
“Perseguimos el delito, no personas”: la contundente respuesta de Eficcop a Dina Boluarte por Nicanor y Santiváñez

En otro momento, el fiscal Carlos Ordaya, quien estuvo a cargo del allanamiento, fue enfático al precisar que la diligencia contó con autorización judicial y se basó en hechos objetivos obtenidos durante la investigación.

“Se hizo el requerimiento fiscal, el pedido ante el juzgado competente y se emitió el mandato judicial respectivo. Aquí hemos actuado en forma objetiva con la resolución judicial, a efectos de corroborar todo lo señalado ya hasta la fecha por los testigos protegidos respecto a una presunta red criminal”, explicó.

Nicanor Boluarte niega todos los cargos de la investigación que lo sindica como parte de una organización criminal. Canal N

Al momento de detallar la cronología de la nueva denuncia contra Juan José Santiváñez y el presunto cobro de favores en el Ministerio del Interior, el fiscal Ordaya aclaró que su trabajo no tiene ninguna motivación política.

“Nosotros no trabajamos con ningún cálculo político, no perseguimos a ciertos funcionarios, a ciertas personas. Nuestro trabajo es perseguir el delito, básicamente, siempre con la objetividad del caso”, agregó.

Los hechos bajo investigación

La carpeta fiscal 01-2025, iniciada en marzo, se nutre de testimonios de colaboradores eficaces y testigos protegidos, así como de conversaciones de WhatsApp y documentos incautados. Según la Fiscalía, la red en investigación habría operado en distintos frentes:

  • Favores irregulares en la Defensoría de la Policía, donde se habría beneficiado a un estudio jurídico que defendía a generales acusados por violaciones de derechos humanos.
Santiváñez nuevamente es implicado en
Santiváñez nuevamente es implicado en presuntos actos delictivos. Foto: Mininter
  • Cobros indebidos de hasta 20 mil dólares a oficiales para asegurar su permanencia en cargos de confianza.
  • Beneficios otorgados a la minera El Dorado, en coordinación con efectivos policiales y funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho.
  • Encubrimiento real, con el traslado de bienes y equipos de un investigado aforado para evitar que fueran incautados.

En ese contexto, la Fiscalía consideró que el inmueble de Nicanor Boluarte podía contener información relevante para el caso, motivo por el cual fue allanado.

Temas Relacionados

Dina BoluarteNicanor BoluarteEficcopMinisterio PúblicoJuan José Santiváñezperu-politica

Últimas Noticias

Alisson Pastor parodia su renuncia en vivo del programa de Gisela Valcárcel junto a Shirley Arica: “Yo me retiro”

Años después de su controversial salida de ‘Reinas del Show’, la exparticipante recreó el icónico momento junto a Shirley Arica en Instagram, provocando reacciones entre seguidores

Alisson Pastor parodia su renuncia

Cancillería acelera repatriación del cuerpo de Sheylla Gutiérrez y brinda detalles sobre extradición de presunto asesino

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó estar en coordinación con las autoridades estadounidenses para culminar los trámites legales. Los costos del traslado serán asumidos por el Estado de California, mientras se agilizan los procesos judiciales contra el principal sospechoso del crimen

Cancillería acelera repatriación del cuerpo

Precio del dólar baja: Consulta el cierre del tipo de cambio hoy 29 de agosto en Perú

Revisa el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar baja: Consulta

Digemid exige claridad en mensajes publicitarios sobre medicamentos

La entidad reguladora establece pautas estrictas sobre el modo en que se comunican los efectos y precauciones, buscando proteger a quienes acceden a productos farmacéuticos a través de anuncios y materiales dirigidos al público

Digemid exige claridad en mensajes

Electrodomésticos muestran letras A, B, C, D, E, F y G en la etiqueta: ¿Para qué sirven?

La Etiqueta de Eficiencia Energética es una calcomanía que aparece en los productos que sueles comprar para el hogar. Esta puede ayudar a reducir tu recibo de luz

Electrodomésticos muestran letras A, B,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cambios en Starbucks: la famosa

Cambios en Starbucks: la famosa cadena de cafés cierra locales y busca reinventarse

Una estación de la línea D del Subte permanecerá tres meses cerrada por obras

Le prohibieron el ingreso a los estadios de todo el país a uno de los jefes de la barra brava de Independiente

Difundieron audios de Karina Milei tras el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Un pulpo dio un show en vivo y acaparó todas las miradas en otra jornada de expedición en el fondo marino uruguayo

INFOBAE AMÉRICA
Líderes globales de negocios, deporte

Líderes globales de negocios, deporte y entretenimiento confluirán en Miami para el America Business Forum 2025

Israel abatió a un alto mando de la facción gazatí de Estado Islámico

Luis Fernando Camacho recuperó la libertad tras casi mil días de detención preventiva en Bolivia

India y Japón consolidan su alianza estratégica con acuerdos en inversión, defensa y tecnología

La economía de India sorprende con un crecimiento del 7,8% en el segundo trimestre

TELESHOW
Después de varios días de

Después de varios días de misterio, Wanda Nara mostró qué hace en México: “Filmando en el paraíso”

María Becerra y J Rei celebraron tres años de amor: “Sos todo lo que alguna vez soñé”

Alberto Cormillot celebró sus 87 años en la radio bailando tango y se convertirá en estrella de circo

Marley sufrió un grave accidente en Tailandia: susto y sangre en las catacumbas

Sebastián Graviotto reveló que es el papá del bebé que espera Juana Repetto: “Se agranda la familia”