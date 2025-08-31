Perú

Jefferson Farfán y su mensaje a Roberto Guizasola mientras ‘Cri Cri’ lamenta la ruptura de su hermandad

El exfutbolista celebró el cumpleaños de su amigo y compañero de podcast con un mensaje que sorprendió mientras su primo ‘Cri Cri’ rompe el silencio tras salir en libertad.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar
Jefferson Farfán y su mensaje
Jefferson Farfán y su mensaje a Guizasola mientras ‘Cri Cri’ lamenta la ruptura de su hermandad

Jefferson Farfán volvió a mostrar públicamente el cariño y la complicidad que mantiene con Roberto Guizasola, su gran amigo y compañero del podcast 'Enfocados’.

La exfigura de la selección peruana aprovechó el cumpleaños del exfutbolista para dedicarle un emotivo mensaje en redes sociales que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores.

En su publicación, Farfán no solo felicitó a Guizasola, a quien cariñosamente llama “Cucuruchu”, sino que además destacó el vínculo inquebrantable que los une desde hace muchos años.

“Feliz cumpleaños, Cucuruchu. Mi partner, lo nuestro siempre fue una conexión verdadera, en la vida y en la amistad. Te amo y te odio al mismo tiempo por todas tus locuras, pero eres mi verdadero galáctico. Que nunca te falte salud, alegrías y bendiciones. Sabes que siempre voy a estar contigo, somos el dúo perfecto, mi causa de toda la vida. ¡Pásala increíble hoy! Chirrin chirrin mi gato”, escribió Farfán.

El término “galáctico”, utilizado por la ‘Foquita’, se ha convertido en una expresión recurrente con la que se refiere a sus amigos más cercanos y destacados en el mundo del fútbol. Su dedicatoria, cargada de humor y afecto, reafirmó la cercanía entre ambos, a pesar de los cambios y tensiones que atraviesa la vida personal del exdelantero.

Jefferson Farfán y su mensaje
Jefferson Farfán y su mensaje a Guizasola mientras ‘Cri Cri’ lamenta la ruptura de su hermandad

La sombra del caso de ‘Cri Cri’

La publicación de Farfán se dio en medio de un contexto delicado, pues días antes su primo y excompañero cercano, Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, había recuperado su libertad tras cumplir 11 meses de prisión preventiva en el penal de Lurigancho.

Martínez fue acusado del presunto delito de violación contra una joven de 19 años, hecho que habría ocurrido en la casa de Jefferson Farfán. La decisión judicial de liberarlo generó controversia en la opinión pública, y la atención mediática se centró no solo en el proceso legal, sino también en las repercusiones familiares para el exfutbolista.

Exámenes forenses refutan la acusación
Exámenes forenses refutan la acusación de violación contra Cristian Martínez Guadalupe, según su madre Cecilia. Infobae Perú / Captura TV - Día D.

‘Cri Cri’ rompe su silencio en televisión

Recién en libertad, Cristian Martínez Guadalupe ofreció sus primeras declaraciones en una entrevista concedida al programa Día D, de ATV. Visiblemente conmovido, habló tanto de su caso como de la distancia que ahora existe con Jefferson Farfán.

“Tú sabes muy bien que jamás te he tocado”, declaró en alusión directa a la persona que lo denunció. Con voz entrecortada, intentó marcar una línea definitiva frente a las acusaciones que lo llevaron a pasar casi un año en prisión preventiva.

Sin embargo, más allá de su defensa personal, lo que más llamó la atención fue su testimonio sobre la ruptura del lazo familiar con Farfán.

“Me duele bastante el daño que nos hizo esa persona para separar una relación de hermandad”, expresó entre lágrimas, dejando entrever el resentimiento por el distanciamiento con su primo.
‘Cri Cri’ fue liberado, niega violencia y remarca la ruptura con la familia Farfán. Día D

El vínculo entre Jefferson Farfán y Cristian Martínez fue siempre descrito como más que fraternal. Crecieron juntos, compartieron vivencias dentro y fuera de la cancha y mantenían una complicidad que se mostraba incluso en público. Sin embargo, el caso judicial cambió por completo la dinámica familiar.

Según contó ‘Cri Cri’, la denuncia y las repercusiones mediáticas de su proceso penal fueron determinantes para que la relación con el exfutbolista se quebrara. En sus declaraciones, no ocultó la tristeza de haber perdido lo que consideraba una hermandad: “Me duele bastante lo que pasó, no solo por mí, sino por lo que significaba nuestra unión como familia”, señaló.

Cristian Martínez Guadalupe grita su
Cristian Martínez Guadalupe grita su inocencia en entrevista con Día D.

La reacción de Jefferson Farfán según Tilsa Lozano

El impacto de la liberación de Cristian Martínez Guadalupe también alcanzó a Jefferson Farfán, aunque de manera indirecta. Tilsa Lozano, conductora del programa 'La Noche Habla’, reveló que se comunicó con el exjugador tras conocerse la decisión judicial.

Según relató en vivo, Farfán le confesó su desconcierto por la resolución. “Hoy le volví a escribir, está totalmente desencajado, consternado, no puede creer la resolución de esto, es un tema muy delicado”, dijo Lozano en su espacio televisivo.

La conductora aseguró además que el entorno del exfutbolista estaría analizando medidas legales para apelar la liberación de su primo. “Se sabe que siempre se resguarda a la víctima en estos casos, pero tengo entendido por muy buenas fuentes, por personas muy cercanas a Jefferson, que van a apelar. Sé que han mostrado como pruebas videos de adentro de la casa, también testigos que han declarado”, agregó.

Tilsa Lozano revela la reacción de Jefferson Farfán y asegura que apelará liberación de ‘Cri Cri’: “Está totalmente desencajado”. Video: La noche habla

Temas Relacionados

Jefferson FarfánRoberto GuizasolaCri CriCristianCristian Martínezperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Kábala del 30 de agosto de 2025: todos los ganadores del último sorteo

La Kábala lleva a cabo tres sorteos a la semana, todos los martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario

Kábala del 30 de agosto

Resultados del Gana Diario: todos los números ganadores del sábado 30 de agosto

Como cada sábado, La Tinka informa los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4324

Resultados del Gana Diario: todos

Amy Gutiérrez estrena ‘Best Part’ en español, confiesa estar enamorada y responde con fuerza a detractores de los covers

La intérprete peruana defendió los covers, habló de su vida sentimental y respondió a sus detractores

Amy Gutiérrez estrena ‘Best Part’

Barton Zwiebach regresó a la UNI: el físico peruano del MIT que brilló como estudiante y hoy inspira a nuevas generaciones

El físico peruano, autor de un libro fundamental sobre teoría de cuerdas y docente del MIT, volvió a la universidad donde se formó

Barton Zwiebach regresó a la

Grupo 5 se prepara para hacer historia en la Semana Billboard de la Música Latina 2025

La emblemática agrupación peruana llevará la cumbia de Monsefú a Miami, compartiendo escenario con leyendas como Laura Pausini y Daddy Yankee en uno de los eventos más importantes de la música latina

Grupo 5 se prepara para
ÚLTIMAS NOTICIAS
El índice de riesgo país

El índice de riesgo país superó los 800 puntos y amplía la brecha regional: las claves para revertir la tendencia

El legado de Lady Di en la moda: 7 looks históricos que revolucionaron la elegancia

Juan Carlos Molina: “Mi candidatura la definió el dedo de los más pobres frente a la tumba del papa Francisco”

La oposición rechaza la “Ley Muralla” y acusa al Gobierno de condicionar el debate presupuestario

Entre rebeldías, fricciones y pérdida de poder, se reformula el mapa sindical y complica el armado de la futura CGT

INFOBAE AMÉRICA
Un recorrido por arteba, a

Un recorrido por arteba, a través de 14 obras de grandes artistas

La industria manufacturera de China acumuló su quinto mes de caída y evidencia el desgaste del modelo impuesto por Xi Jinping

Mariana Enriquez en Australia: “Trabajo por las mañanas, no necesito de la noche para escribir cosas oscuras”

Adelanto de “10 historias de vida, sufrimiento y amor”, el nuevo libro de Juan David Nasio

Vladimir Putin llegó a China para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái

TELESHOW
La reacción de Vanina Escudero

La reacción de Vanina Escudero cuando Mirtha Legrand le preguntó si estaba peleada con su hermana

Mirtha Legrand apostó al glamour con un vestido de gasa translúcida, cristales plateados y detalles fucsia

Las postales de las vacaciones de Darío Barassi en Portugal: tradiciones, amigos y sabores lusos

Alberto Cormillot habló sobre su intimidad y desmitificó prejuicios de la vejez: “Existe la sexualidad después de los 80”

El festejo de la China Suárez luego de que Mauro Icardi convirtiera un gol en el triunfo del Galatasaray