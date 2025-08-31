Jefferson Farfán y su mensaje a Roberto Guizasola mientras ‘Cri Cri’ lamenta la ruptura de su hermandad

Jefferson Farfán y su mensaje a Guizasola mientras ‘Cri Cri’ lamenta la ruptura de su hermandad

Jefferson Farfán volvió a mostrar públicamente el cariño y la complicidad que mantiene con Roberto Guizasola, su gran amigo y compañero del podcast 'Enfocados’.

La exfigura de la selección peruana aprovechó el cumpleaños del exfutbolista para dedicarle un emotivo mensaje en redes sociales que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores.

En su publicación, Farfán no solo felicitó a Guizasola, a quien cariñosamente llama “Cucuruchu”, sino que además destacó el vínculo inquebrantable que los une desde hace muchos años.

“Feliz cumpleaños, Cucuruchu. Mi partner, lo nuestro siempre fue una conexión verdadera, en la vida y en la amistad. Te amo y te odio al mismo tiempo por todas tus locuras, pero eres mi verdadero galáctico. Que nunca te falte salud, alegrías y bendiciones. Sabes que siempre voy a estar contigo, somos el dúo perfecto, mi causa de toda la vida. ¡Pásala increíble hoy! Chirrin chirrin mi gato”, escribió Farfán.

El término “galáctico”, utilizado por la ‘Foquita’, se ha convertido en una expresión recurrente con la que se refiere a sus amigos más cercanos y destacados en el mundo del fútbol. Su dedicatoria, cargada de humor y afecto, reafirmó la cercanía entre ambos, a pesar de los cambios y tensiones que atraviesa la vida personal del exdelantero.

La sombra del caso de ‘Cri Cri’

La publicación de Farfán se dio en medio de un contexto delicado, pues días antes su primo y excompañero cercano, Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, había recuperado su libertad tras cumplir 11 meses de prisión preventiva en el penal de Lurigancho.

Martínez fue acusado del presunto delito de violación contra una joven de 19 años, hecho que habría ocurrido en la casa de Jefferson Farfán. La decisión judicial de liberarlo generó controversia en la opinión pública, y la atención mediática se centró no solo en el proceso legal, sino también en las repercusiones familiares para el exfutbolista.

Exámenes forenses refutan la acusación de violación contra Cristian Martínez Guadalupe, según su madre Cecilia. Infobae Perú / Captura TV - Día D.

‘Cri Cri’ rompe su silencio en televisión

Recién en libertad, Cristian Martínez Guadalupe ofreció sus primeras declaraciones en una entrevista concedida al programa Día D, de ATV. Visiblemente conmovido, habló tanto de su caso como de la distancia que ahora existe con Jefferson Farfán.

“Tú sabes muy bien que jamás te he tocado”, declaró en alusión directa a la persona que lo denunció. Con voz entrecortada, intentó marcar una línea definitiva frente a las acusaciones que lo llevaron a pasar casi un año en prisión preventiva.

Sin embargo, más allá de su defensa personal, lo que más llamó la atención fue su testimonio sobre la ruptura del lazo familiar con Farfán.

“Me duele bastante el daño que nos hizo esa persona para separar una relación de hermandad”, expresó entre lágrimas, dejando entrever el resentimiento por el distanciamiento con su primo.

‘Cri Cri’ fue liberado, niega violencia y remarca la ruptura con la familia Farfán. Día D

El vínculo entre Jefferson Farfán y Cristian Martínez fue siempre descrito como más que fraternal. Crecieron juntos, compartieron vivencias dentro y fuera de la cancha y mantenían una complicidad que se mostraba incluso en público. Sin embargo, el caso judicial cambió por completo la dinámica familiar.

Según contó ‘Cri Cri’, la denuncia y las repercusiones mediáticas de su proceso penal fueron determinantes para que la relación con el exfutbolista se quebrara. En sus declaraciones, no ocultó la tristeza de haber perdido lo que consideraba una hermandad: “Me duele bastante lo que pasó, no solo por mí, sino por lo que significaba nuestra unión como familia”, señaló.

Cristian Martínez Guadalupe grita su inocencia en entrevista con Día D.

La reacción de Jefferson Farfán según Tilsa Lozano

El impacto de la liberación de Cristian Martínez Guadalupe también alcanzó a Jefferson Farfán, aunque de manera indirecta. Tilsa Lozano, conductora del programa 'La Noche Habla’, reveló que se comunicó con el exjugador tras conocerse la decisión judicial.

Según relató en vivo, Farfán le confesó su desconcierto por la resolución. “Hoy le volví a escribir, está totalmente desencajado, consternado, no puede creer la resolución de esto, es un tema muy delicado”, dijo Lozano en su espacio televisivo.

La conductora aseguró además que el entorno del exfutbolista estaría analizando medidas legales para apelar la liberación de su primo. “Se sabe que siempre se resguarda a la víctima en estos casos, pero tengo entendido por muy buenas fuentes, por personas muy cercanas a Jefferson, que van a apelar. Sé que han mostrado como pruebas videos de adentro de la casa, también testigos que han declarado”, agregó.

Tilsa Lozano revela la reacción de Jefferson Farfán y asegura que apelará liberación de ‘Cri Cri’: “Está totalmente desencajado”. Video: La noche habla