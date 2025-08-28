Cristian Martínez, primo de Jefferson Farfán, salió de prisión luego de 11 meses: “Se hizo justicia”

Primo de Jefferson Farfán, Cristian Martínez Guadalupe sale en libertad luego de 11 meses en prisión. Amor y Fuego

El primo de Jefferson Farfán, Christian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’, recuperó su libertad luego de pasar casi un año en el penal de Lurigancho. El exfutbolista estuvo recluido desde septiembre del 2024 tras ser acusado de abuso sexual dentro de la casa de la ‘Foquita’ en La Planicie, La Molina.

Este miércoles 27 de agosto, Martínez Guadalupe salió del Ministerio Público antes de las 2:00 p.m., poniendo fin a 11 meses y seis días de encarcelamiento que, según su familia, no debió enfrentar.

Cecilia Guadalupe anuncia la libertad de su hijo

Fue Cecilia Guadalupe, madre del exfutbolista y tía de Jefferson Farfán, quien confirmó la noticia frente a los medios de comunicación. Visiblemente emocionada, declaró a los programas 'Todo se filtra’ y que, finalmente, la justicia les dio la razón.

“Sí, estoy feliz por la salida de mi hijo, gracias a Dios. **Se hizo justicia, es lo que se quería y ¿qué más puedo decir? Sus hijos han sufrido bastante, su suegra, mi hermana, todos, toda la familia. Mi hija, su señora, sus amigos", señaló conmovida.

La madre de Martínez Guadalupe aseguró que desde temprano aguardaban en los exteriores del penal para recibirlo con el cariño que, según sus palabras, él merece. “Estamos esperando para recibirlo (...) y gracias a Dios, como dije, se hizo justicia”, agregó.

Horas más tarde, el programa 'Magaly TV, La Firme’ captó al popular ‘Cri Cri’ saliendo de prisión rumbo a su hogar, acompañado de sus familiares.

Cristian Martínez, primo de Jefferson Farfán, salió de prisión luego de 11 meses. ATV.

La acusación que lo llevó a prisión

El caso estalló en septiembre del 2024, cuando una joven de 19 años denunció a Christian Martínez Guadalupe por abuso sexual. Según su testimonio, los hechos habrían ocurrido la madrugada del 22 de septiembre, durante una reunión en la vivienda de Jefferson Farfán, en La Planicie.

La acusación generó gran impacto mediático, y apenas días después, el 27 de septiembre, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el primo del exseleccionado nacional. La noticia también provocó que la ‘Foquita’ se distanciara públicamente de su primo: eliminó las fotos con él en redes sociales y, además, entregó a las autoridades los videos de las cámaras de seguridad de su casa, considerados clave en la investigación.

Primo de Jefferson Farfán cuenta su verdad desde la cárcel sobre acusaciones en su contra. ATV.

Testimonio de Cecilia Guadalupe: “Yo sabía la verdad”

En entrevista con 'Amor y Fuego’, Cecilia Guadalupe reiteró que siempre confió en la inocencia de su hijo. La madre de ‘Cri Cri’ explicó que los exámenes y pruebas periciales favorecieron a su defensa.

“La justicia me está dando la razón porque están los exámenes que arrojan todo a favor de mi hijo. Por eso es... todos salieron a favor del Ministerio y todas esas cosas”, detalló.

Añadió que luchó día y noche para demostrar que su hijo era inocente: “Yo luché y dije eso porque yo ya sabía la verdad, él ya me la había contado. Yo le dije: ‘Yo te voy a sacar’, y cumplí mi palabra”.

Aunque evitó dar más detalles sobre lo que sigue para su familia, la tía de la ‘Foquita’ insistió en que lo más importante era que la justicia los haya escuchado. “Se hizo justicia, que era lo principal, lo que se quería. Ahora hay que saber el porqué la chica procedió de esa manera, nada más”, declaró.

Exámenes forenses refutan la acusación de violación contra Cristian Martínez Guadalupe, según su madre Cecilia. Infobae Perú / Captura TV - Día D.

Reacción mediática y primeras imágenes de su libertad

La tarde de su liberación, las cámaras de 'Magaly TV: La Firme’ captaron la salida de Martínez Guadalupe del Ministerio Público. El primo de Jefferson Farfán se mostró tranquilo y acompañado por sus familiares, quienes lo esperaban tras casi un año de ausencia.

Las imágenes rápidamente circularon en redes sociales y en distintos programas de espectáculos, generando debate sobre la resolución del caso y la situación legal del exfutbolista.

Distancia con Jefferson Farfán

Durante todo el proceso judicial, la relación entre Christian Martínez Guadalupe y Jefferson Farfán fue motivo de especulación. La ‘Foquita’ se apartó de la polémica y no realizó declaraciones públicas en defensa de su primo.

Por el contrario, el exseleccionado nacional tomó acciones que fueron interpretadas como una clara ruptura familiar: eliminó fotos junto a ‘Cri Cri’ en sus redes sociales y facilitó a la Fiscalía las grabaciones de las cámaras de seguridad de su residencia, donde habría ocurrido el incidente denunciado.

Hasta el momento, Farfán no ha emitido ningún pronunciamiento respecto a la liberación de su primo.

El proceso judicial contra Christian Martínez Guadalupe no solo afectó su carrera como exfutbolista, sino que también dejó huellas en toda su familia. Cecilia Guadalupe confesó que tanto los hijos como la pareja de su hijo sufrieron durante estos 11 meses de encarcelamiento.

“Después de once meses y seis días, por fin podemos estar tranquilos”, expresó la madre de ‘Cri Cri’, al borde de las lágrimas.

La familia ahora se concentra en recuperar el tiempo perdido y en adaptarse a la nueva etapa tras la salida de prisión.

Cristian Martínez Guadalupe, el primo de Jefferson Farfán involucrado en caso de violencia sexual.